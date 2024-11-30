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    Amazon'un Gülümseten Kasım indirimleri saat 23.59'da sona eriyor

    Amazon'un Gülümseten Kasım fırsatlarında son saatlere girildi. Amazon Gülümseten Kasım indirimleri bugün saat 23.59'da sona erecek. Öne çıkan indirimleri listeledik.
    Amazon'un Gülümseten Kasım indirimleri saat 23.59'da sona eriyor Tam Boyutta Gör
    Amazon'un 1 Kasım'da başlayan Gülümseten Kasım indirimleri için son saatler başladı. Amazon'daki indirimler bugün saat 23.59'da sona erecek.

    Telefon, televizyon, dizüstü bilgisayar, bilgisayar ekipmanları, telefon aksesuarları, konsol aksesuarları, elektrikli ev aletleri, giyim, gıda, kitap, yapı market, otomotiv gibi kategoriler başta olmak üzere tüm kategorilerde Kasım ayı boyunca en düşük fiyatlar sunuldu. İndirimli fiyatları yakalamak için bugün saat 23.59'a kadar sipariş verebilirsiniz.

    Tüm indirimler için: Gülümseten Kasım İndirimleri

    Amazon'da Öne Çıkan İndirimler

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    Öğrenci yapımı roket, 20 yıllık rekoru kırdı

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.

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