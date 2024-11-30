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Tam Boyutta Gör Amazon'un 1 Kasım'da başlayan Gülümseten Kasım indirimleri için son saatler başladı. Amazon'daki indirimler bugün saat 23.59'da sona erecek.

Amazon'da indirimli telefonlar ve telefon aksesuarları 1 gün önce eklendi

Telefon, televizyon, dizüstü bilgisayar, bilgisayar ekipmanları, telefon aksesuarları, konsol aksesuarları, elektrikli ev aletleri, giyim, gıda, kitap, yapı market, otomotiv gibi kategoriler başta olmak üzere tüm kategorilerde Kasım ayı boyunca en düşük fiyatlar sunuldu. İndirimli fiyatları yakalamak için bugün saat 23.59'a kadar sipariş verebilirsiniz.

Tüm indirimler için: Gülümseten Kasım İndirimleri

Amazon'da Öne Çıkan İndirimler

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Amazon'un Gülümseten Kasım indirimleri saat 23.59'da sona eriyor