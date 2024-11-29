DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Amazon’un 1 Kasım’da başlayan Gülümseten Kasım fırsatları yarın (30 Kasım) saat 23.59’da sona erecek. Yılda bir gelen fırsatlardan yararlanmak için son şanslar!

Gülümseten Kasım indirimlerine baktığımızda cep telefonu, telefon aksesuarları, dizüstü bilgisayar, bilgisayar bileşeni, televizyonlar, kulaklıklar, mutfak ürünleri, kişisel bakım ürünleri, giyim, ofis ve LEGO ürünlerinde en düşük fiyatlar sunuluyor. Ayrıca Amazon.com.tr satıcılı bir ürün satın aldığınızda fiyatı başka sitede daha düşük fiyata inerse aradaki fark iade ediliyor.

İndirimli tüm ürünler: Amazon Gülümseten Kasım

Amazon’da iPhone 16 Pro 256 GB indirimde! En düşük fiyat fırsatı 3 sa. önce eklendi

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Amazon’un Gülümseten Kasım fırsatları yarın sona eriyor!