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    Amazon’un Gülümseten Kasım fırsatları yarın sona eriyor!

    Amazon'un Gülümseten Kasım indirimleri yarın sona erecek. İndirimlerden yararlanmak için son saatler! Öne çıkan indirimli ürünleri sizin için listeledik.          
    Amazon’un Gülümseten Kasım fırsatları yarın sona eriyor! Tam Boyutta Gör
    Amazon’un 1 Kasım’da başlayan Gülümseten Kasım fırsatları yarın (30 Kasım) saat 23.59’da sona erecek. Yılda bir gelen fırsatlardan yararlanmak için son şanslar!

    Gülümseten Kasım indirimlerine baktığımızda cep telefonu, telefon aksesuarları, dizüstü bilgisayar, bilgisayar bileşeni, televizyonlar, kulaklıklar, mutfak ürünleri, kişisel bakım ürünleri, giyim, ofis ve LEGO ürünlerinde en düşük fiyatlar sunuluyor. Ayrıca Amazon.com.tr satıcılı bir ürün satın aldığınızda fiyatı başka sitede daha düşük fiyata inerse aradaki fark iade ediliyor.

    İndirimli tüm ürünler: Amazon Gülümseten Kasım

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    Öğrenci yapımı roket, 20 yıllık rekoru kırdı

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.

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