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Infinity Ward hile yapan 1600 Modern Warfare 3 oyuncusunu yasakladı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemin popüler oyunları Hollywood yapımlarından daha fazla para kazandırır hale geldi. Gelirleri rekor kıran oyun geliştiricileri de korsan ve hile konusunda daha sert tedbirler almaya başladı. 

Call Of Duty : Modern Warfare 3 yapımının geliştirici firması Infinity Ward, oyundaki bir açıktan yararlanıp hile yapan ve rakip oyunculara üstünlük sağlayan 1600 kullanıcıyı yasakladığını duyurdu. Açıklama, firma CEO'su Robert Bowling tarafından Twitter üzerinden yapıldı. 

Açık için yeni yama üzerinde çalışmalar başladı. Hem konsol hem de PC için yayınlanacak yamaya kadar Infinity Ward tespit ettiği kullanıcıları yasaklamaya devam edecek. Firma, herhangi bir hile kullanıldığını farkeden oyuncuların derhal kendileriyle iletişime geçmelerini de istedi. Gayrimeşru yollardan üstünlük kurmaya çalışan kişilere kesinlikle izin verilmeyecek.

COD : MW3 yapımı ilk 5 günde 778 milyon dolar hasılat ile dikkatleri üzerine çekmişti. 

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nirvanha 8 yıl
Asıl hileyi kendileri yapıyorlar bu asılsız açıklamaları yaparak.Hile yapanları tesbit edemedikleri gibi oyuna birde 1.3.362 sürümü ile bug eklediler.Adamın hile yapmasına gerek yok 12 kişi vursun kil şeysinde durmadan uçak yollasın.....
Artık mw2 den bu yana nerdeyse hilesiz loby tuzsuz yemek gibi.
Bu hileleri kodlayan zavallılar biliniyor kardeşim ya adamları cezalandırın yada çıkardıkları hileleri satın alıp önlem alın..
Kaç milyon satan bir oyunda 1600 devede kulak.
Artı şu konsaluda açısınlar bir zahmet ''özgürlük'' için.
Asıl hileyi kendileri yapıyorlar bu asılsız açıklamaları yaparak.Hile yapanları tesbit edemedikleri gibi oyuna birde 1.3.362 sürümü ile bug eklediler.Adamın hil...
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DH Misafiri 7 yıl
her zaman bi açık buluruz teleş yok :D
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alpa07 8 yıl
cs deki gibi sxe benzer bi program yapsınlar.
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bocekgrafik 8 yıl
Arkadaşlar, MW2 ve Black Ops'ta ne kadar çok hileci olduğunu bilmeyen yoktur sanırım. Ancak Acitivison kendi rekorunu egale etmekte kararlı sanırım ki MW3'teki hileci sayısı, oyun henüz ayını doldurmadan MW2 ve Black Ops'u çoktan sollamış durumda. Ben de bunlardan dolayı bıraktım oynamayı, rahat ettim.

Hile kullanarak pro oyuncu olduğunu söyleyenlerin sayısında bariz bir artış yaşanacak, haberiniz olsun.
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bocekgrafik 8 yıl
Oyunun çıktığı 3. gününde 4 hileciye denk geldim. Sonraki günler bu sayı giderek arttı. En son geçen hafta sonu girdiğimde 20 oyundan ancak birinde hileci yoktu. Değil MW3 oynamayı, multi oynamayı bıraktım bu sebeple.

Steam VAC'ın sadece adı var ve banladıkları da parasız hile kullananların çok cüz'i bir kısmı. Paralı kullananlar hiçbir şekilde banlanmıyor. Neden mi? Oyun yapımcılarının da bu işin içinde payı olduğunu düşünüyorum çünkü. 1600 kişiyi banlaman oyuncular için birşey ifade etmez. Onlar için önemli olan, oyuna girdiklerinde hilecilere sık olarak denk gelip gelmedikleridir ki hilesiz oyunun neredeyse kalmadığı bir durumdan bahsediyoruz. Hem bu hileleri dünya alem biliyor da oyun firmaları bilmiyor mu sanki? Pek âlâ biliyorlar. Yapmaları gereken şey, hileleri takip etmek ve onları kullanılmaz hale getirecek güncellemeleri çok sık çıkarmak ve bunu kullanmaya çalışanları da (kullananları deemiyorum) direk banlamak. Kullanmaya çalışmak kısmını şöyle açayım: Multide herhangi bir oyuna girmeye çalıştığınızda bir tarayıcı her oyuncuyu tek tek tarayıp hile kontrolü yapacak. Bir nevi dedektörder geçerek havalimanına giriş yapmak gibi yani. Bu iki uygulama yapılırsa, hileci sayısı yok denecek kadar azalacaktır ancak yapmazlar. Çünkü hilecilerden de süre bazlı olarak para kazanıyor namussuzlar.


Bu açıklamanın EA tarafından BF3'teki hilecilerin banlandığına dair yapılan açıklamanın arkasından gelmesi de manidardır. Güya bunlar da hilecilerle mücadele ediyorlarmış. Sadece mış ama.

Allah bu hileyi yapanları da kullananları da ıslah etsin, ıslah olmayacaklarsa da kahretsin. Bunlar sebebiyle bileğinin hakkıyla oyun kazanma devri COD oyunları için kapanmak üzere artık.
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hitman 8 yıl
PC de team defender oynadıgımdan hile pek anlaşılmıyo ama glitchler kabak gibi ortada .herşeyin kaydı kuydu tutuluyor infinity istatistiklere baksa (kills/streaks)kimin ne yaptığını görecek zaten.bana verese 5 dkda çıkarırım listeyi.
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Kir$of 8 yıl
@erencexor
Zaten piyasaya çıkan oyunların %90 nı Amerikan bandrollü,MW3 olmasın BF3 olur,onu da almadın,left 4 dead mi oynayacağız yani gece gündüz :D Zaten büyük oyun firmalarının çoğu Amerika'da açıkçası adam propagandasınıda babalar gibi yapar,çünkü taktiği bu,sen ben belki inanmıyoruz o zırvalıklara fakat,birçok Doğu Avrupa ülkelerinde bile adamlar,yerden göğe sığdıramıyolar USA'yı.En iyisi sadece oyun oynadığını bildiğin sürece devam etmek,devamında zaten her oyunda etkilenme riskin var
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pape 8 yıl
Keske aynı uygulamayı konami pes 2011 de yapıp hilecileri tespit ettikten sonra banlayabilseydi. Gecen sene hileciler yuzunden online master lig oynayamaz hale gelmistik.
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TsG 8 yıl
Yasaklanan oyuncular arasında PC oyuncuları da var:
"We are doing mass bans on PC as well while we work on updates." pcmag.com/...
Hem PS3'te mümkün mü ya hack falan filan? Hadi PC'de dosyaları istediğin gibi değiştirirsin, PS3'te hile biraz enteresan geldi bana. PS3'te yeniyim de...
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forque 8 yıl
Oh be süper oldu bu haber . Gerci suana kadar pek denk gelmedi 2-3 kisi kısında wh kullanan ama baksana kac bin kisi banlanmıs . Artık o kadar pro olmuslarki belli bile etmiyorlar !
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tyler999 8 yıl
Çok güzel olmuş
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SonS_oF_Liberty 8 yıl

Oyunda hileci kaynıyor 1600 kişi az bile. Dağ fare doğurdu desenize.

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akibeel 8 yıl
güzel calısma
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SEO-Uzmanı 8 yıl
arkeri oyunlardan taraf değilim
çünkü bu tarz oyunlar özellikle bu oyun
amerikan ordusuna asker adayı toplamak için yapılmış oyunlar ki
bu tarz oyunları geliştirenler USA dan ciddi maddi destek görmekte !
ve dahası amerikan askerine olan güveni artıması için siyasi bir oyun türü !
bunu oynamak yerine zaten zombi olmuşları huzura kavuşturmak anlamıyla
Left 4 Dead gibi oyunlar daha çok oynanıyor. ama USA bu tarz oyunları desteklemiyor.
uzun lafın kısası Call Of Duty gibi programlara oyun demek doğru olmaz
çünkü bunlar oyun değil birer similasyon uygulama programlarıdır. yani bu bir oyun değildir.
ve ayrıca hedefi vurunca artan bonus puan olayı
ateş ettikten sonra oluşabilecek insani psikolojik sorgulamayı engelleyecek şekilde
görseller oturtulmuş olduğu için kısaca bu bir USA oyunudur.
bu oyunlar gelmeyin :)
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adilazimdegilx 8 yıl
Güzel haber. Her firmanın yapması lazım bunları. Bir kişinin bile hile yapmasına göz yumulsa herkesin hile yapma hakkı doğar. Bu sebeple yayılıyor zaten hileler. SP'de herkes istediğini yapar önemli değil ama MP'de hile yapanlara göz yumulduğunu görürsem daha girmem o oyuna şahsen. Ne hile yapanı ne de o oyunu oynamaya devam edeni severim.
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