Infinity Ward hile yapan 1600 Modern Warfare 3 oyuncusunu yasakladı

Son dönemin popüler oyunları Hollywood yapımlarından daha fazla para kazandırır hale geldi. Gelirleri rekor kıran oyun geliştiricileri de korsan ve hile konusunda daha sert tedbirler almaya başladı.





Call Of Duty : Modern Warfare 3 yapımının geliştirici firması Infinity Ward, oyundaki bir açıktan yararlanıp hile yapan ve rakip oyunculara üstünlük sağlayan 1600 kullanıcıyı yasakladığını duyurdu. Açıklama, firma CEO'su Robert Bowling tarafından Twitter üzerinden yapıldı.





Açık için yeni yama üzerinde çalışmalar başladı. Hem konsol hem de PC için yayınlanacak yamaya kadar Infinity Ward tespit ettiği kullanıcıları yasaklamaya devam edecek. Firma, herhangi bir hile kullanıldığını farkeden oyuncuların derhal kendileriyle iletişime geçmelerini de istedi. Gayrimeşru yollardan üstünlük kurmaya çalışan kişilere kesinlikle izin verilmeyecek.





COD : MW3 yapımı ilk 5 günde 778 milyon dolar hasılat ile dikkatleri üzerine çekmişti.