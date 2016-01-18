İngiliz astronot uzay yürüyüşü sırasında selfie çekti

Boşluğa adım atmak ve süzülmek nasıl olurdu? Hayal etmesi biraz güç olsa da astronotlar zaman zaman bu durumu yaşamak zorunda kalıyorlar. Bazı görevlerde astronotların uzay aracından çıkması ve uzay yürüyüşü yaparak farklı bir noktaya ulaşması gerekiyor. Bu durumdaki en ufak bir dikkat kaybı uzay boşluğunda sonsuza kadar sürüklenmeye sebep olacağından insan oğlunun yapacağı en zor görevlerden birisi sayılabilir.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Tim Peake, Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS)'den ayrıldığı uzay yürüyüşü sırasında selfie çekerek ilginç bir ilke imza attı. Selfie'de astronotun kaskı üzerinden ISS'in ve dünyanın yansıması ise fotoğrafı ayıran bir başka önemli detay. Astronot fotoğraflarını Twitter hesabı üzerinden "Bugünkü #spacewalk yürüyüşü mutluluk vericiydi, asla hafızamdan çıkmayacak bir an. Oldukça inanılmaz bir duygu!" cümleleriyle birlikte paylaştı.

Astronot'un uzay yürüyüşü sırasında çekilen diğer fotoğraflarını da aşağıdaki tweet üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

http://www.cnet.com/news/astronaut-snaps-selfie-during-historic-spacewalk/