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İngiliz astronot uzay yürüyüşü sırasında selfie çekti

Uzaydaki en zor görevlerden birisi şüphesiz astronotların boşlukta süzüldüğü uzay yürüyüşü görev. İngiliz astronot Tim Peake ise bu zorlu görev sırasında selfie çekerek bir ilke imza attı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3,4b
1
17
Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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İngiliz astronot uzay yürüyüşü sırasında selfie çekti
Boşluğa adım atmak ve süzülmek nasıl olurdu? Hayal etmesi biraz güç olsa da astronotlar zaman zaman bu durumu yaşamak zorunda kalıyorlar. Bazı görevlerde astronotların uzay aracından çıkması ve uzay yürüyüşü yaparak farklı bir noktaya ulaşması gerekiyor. Bu durumdaki en ufak bir dikkat kaybı uzay boşluğunda sonsuza kadar sürüklenmeye sebep olacağından insan oğlunun yapacağı en zor görevlerden birisi sayılabilir.
Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Tim Peake, Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS)'den ayrıldığı uzay yürüyüşü sırasında selfie çekerek ilginç bir ilke imza attı. Selfie'de astronotun kaskı üzerinden ISS'in ve dünyanın yansıması ise fotoğrafı ayıran bir başka önemli detay. Astronot fotoğraflarını Twitter hesabı üzerinden "Bugünkü  #spacewalk yürüyüşü mutluluk vericiydi, asla hafızamdan çıkmayacak bir an. Oldukça inanılmaz bir duygu!" cümleleriyle birlikte paylaştı.
Astronot'un uzay yürüyüşü sırasında çekilen diğer fotoğraflarını da aşağıdaki tweet üzerinden görüntüleyebilirsiniz. 

http://www.cnet.com/news/astronaut-snaps-selfie-during-historic-spacewalk/ Yorum Yaz
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halit altınsoy 3 yıl en beğenilen
Batumatu
Arkadaşlar oruç tutarken abdest suyu boğazımıza kaçarsa oruç bozuluyor muydu?

oruç engeldi zaten astronot olmana ! elleme dinime
BatumatuArkadaşlar oruç tutarken abdest suyu boğazımıza kaçarsa oruç bozuluyor muydu?oruç engeldi zaten astronot olmana ! elleme dini...
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1 Yanıt Yanıtla +26
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funkerman 3 yıl Batumatu
Batumatu
Arkadaşlar oruç tutarken abdest suyu boğazımıza kaçarsa oruç bozuluyor muydu?

İslam sana engelmı oldu da böyle laflar edıyosun. Git nereyi keşfetmek istersen keşfet hatta mars in ilk yolcularından olabilirsin. Ama en sonunda gideceğin yer belli bunu bil!
BatumatuArkadaşlar oruç tutarken abdest suyu boğazımıza kaçarsa oruç bozuluyor muydu?İslam sana engelmı oldu da böyle laflar ...
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2 Yanıt Yanıtla +12
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Batumatu 3 yıl
Arkadaşlar oruç tutarken abdest suyu boğazımıza kaçarsa oruç bozuluyor muydu?
2 Yanıt Yanıtla +11
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Reverans! 3 yıl
photoshop değilse [>:] eğer Helal olsun
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MegaWolt38 3 yıl
Haberi yapan Oğuz Avcı'nın yaşı kaç acaba? Ya da hangi ülkede yaşıyor? Selfie nedir aga biz ona Türkçe'de "ÖZÇEKİM" diyoruz, sen hangi ülkede yaşayıp, hangi dilde haber yapıyorsun!
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kadirirdem 3 yıl
birkerede özçekim deyin be kardeşim adı özçekim oldu kullanın artık....
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cem650 3 yıl
photoshop kokusu geldi burnuma..
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Fenomenon 3 yıl
Dünyayı arkana alsaydın ya, böyle hiç bişey belli olmuyor Tim.
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teramit 3 yıl
adam boğuluyordu yürüyüş esnasında kısa kesmek zorunda kaldı...
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burakcoskunofficial 3 yıl
selfie değil özçekim.
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halit altınsoy 3 yıl en beğenilen
Batumatu
Arkadaşlar oruç tutarken abdest suyu boğazımıza kaçarsa oruç bozuluyor muydu?

oruç engeldi zaten astronot olmana ! elleme dinime
1 Yanıt Yanıtla +26
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serkan78689 3 yıl halit altınsoy
halit altınsoy
Batumatu
Arkadaşlar oruç tutarken abdest suyu boğazımıza kaçarsa oruç bozuluyor muydu?

oruç engeldi zaten astronot olmana ! elleme dinime

"elleme bönöm dönömö" dininiz dünyayı bi salsa artık diyorum rica ediyorum sizinle uğraşan yok siz dünya ile uğraşmakdan vazgeçin.
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Batumatu 3 yıl
Arkadaşlar oruç tutarken abdest suyu boğazımıza kaçarsa oruç bozuluyor muydu?
2 Yanıt Yanıtla +11
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funkerman 3 yıl Batumatu
Batumatu
Arkadaşlar oruç tutarken abdest suyu boğazımıza kaçarsa oruç bozuluyor muydu?

İslam sana engelmı oldu da böyle laflar edıyosun. Git nereyi keşfetmek istersen keşfet hatta mars in ilk yolcularından olabilirsin. Ama en sonunda gideceğin yer belli bunu bil!
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Denis Cheryshev 3 yıl Batumatu
Ve beyin koşarak uzaklaşır.
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ounomaus 3 yıl
beyin terk
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