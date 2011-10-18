İngiltere analog TV yayın sistemini Ekim 2012'de kapatıyor

İlk televizyon yayınlarının evlerimize girmeye başladığı 1900'lü yılların ortalarından itibaren yatırım yapılan en büyük alan karasal antenler oldu. 90'lı yıllardan itibaren uydu ve kablolu yayınlar çoğalırken 2000'li yıllardan sonra internet üzerinden televizyon izler hale geldik. Karasal yayınlar hariç tutulursa diğer yayınlarda HD veya Full HD kalitesi son dönemlerde yapılan yatırımlarla yakalanmış oldu.





Yayın teknolojileri geliştikçe görüntü kirliliğine neden olan karasal antenlerin ve düşük kalitede yayınların devreden çıkarılması için ülkelerin kanun ve yönetmelik çalışmaları bulunuyor.





İngiliz televizyon yayınlarını düzenleyici kurumların aldığı karar neticesinde analog/karasal yayın sistemi gelecek yıl Ekim ayında sona erecek ve vericiler devreden çıkarılacak. Kullanım dışı kalan analog frekanslar da başka kurum veya kuruluşların kullanımı için açık artırmayla satılacak.





Bu düzenlemeden dijital karasal yayınlar, pay-TV ve benzeri sistemler muaf tutulacak.





Ülkemizde de 2012 yılında analog yayınların tamamen sona erdirilmesi için çalışmalar sürdürülüyor. ABD'de ise Haziran 2009 yılında analog yayınlar tamamen devreden çıkarılmıştı.