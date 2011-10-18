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İngiltere analog TV yayın sistemini Ekim 2012'de kapatıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
6,2b
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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İlk televizyon yayınlarının evlerimize girmeye başladığı 1900'lü yılların ortalarından itibaren yatırım yapılan en büyük alan karasal antenler oldu. 90'lı yıllardan itibaren uydu ve kablolu yayınlar çoğalırken 2000'li yıllardan sonra internet üzerinden televizyon izler hale geldik. Karasal yayınlar hariç tutulursa diğer yayınlarda HD veya Full HD kalitesi son dönemlerde yapılan yatırımlarla yakalanmış oldu. 

Yayın teknolojileri geliştikçe görüntü kirliliğine neden olan karasal antenlerin ve düşük kalitede yayınların devreden çıkarılması için ülkelerin kanun ve yönetmelik çalışmaları bulunuyor. 

İngiliz televizyon yayınlarını düzenleyici kurumların aldığı karar neticesinde analog/karasal yayın sistemi gelecek yıl Ekim ayında sona erecek ve vericiler devreden çıkarılacak. Kullanım dışı kalan analog frekanslar da başka kurum veya kuruluşların kullanımı için açık artırmayla satılacak.

Bu düzenlemeden dijital karasal yayınlar, pay-TV ve benzeri sistemler muaf tutulacak. 

Ülkemizde de 2012 yılında analog yayınların tamamen sona erdirilmesi için çalışmalar sürdürülüyor. ABD'de ise Haziran 2009 yılında analog yayınlar tamamen devreden çıkarılmıştı.

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Volkanbaba 8 yıl en beğenilen
Türkiyede ulusal kanallar 4:3 ten kurtulamadı daha.
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arel.gr 8 yıl
İyotluTuz
Konuyla tam alakalı değil ama analog yayınların kalkmasıyla boşalan frekanslardan internet sinyali verilebilmesini sağlayacak bir teknoloji uzerinde çalışılıyordu Bloomberg kanalında seyretmiştim.

aynen dendigi gibi,bosalan VHF bandindan data trafigi hedefleniyor.
ama MPEG2 ve MPEG4 tunerli tv ler evlere gireli yillar oldu,karasal digital yayindan hayir haber varmi ?
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atmaca57 8 yıl
türkiyede ortalama ne zaman başlar bu süreç
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aspirin_00 8 yıl
kim izlerki net üzerinden tv seyretmeyi analog yayın bile net üzerindeki tv ye 5 basar izleyen varsa gözlük no sunu arttırsın ancak anlar belki
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Emin-Firtina 8 yıl
Konuyla alakası yok, Dünya'da teknolojinin t sini bile duymayan, bir kabile bulunmuş. belki bulundukları yerin dünya olduğunu bile farkında değiller. Soruyorlar!! nden canlıyız biz neredeyiz?
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umutarslan.com 8 yıl
Batuist
yerinde karar.Yenilere yer açılması için eskilerden kurtulmak gerekir
sanki bu sözü biryerlerden hatırlıyorum gibi :)) Türkiyede 2015 diye biliyorum analog yayınların kaldırılacağı tarihi.. zaten fazla kalmadı.. Antenlerin büyük bölümü bile hali hazırda kaldırılmış buluyor. İstanbulda kınalı adanın tepesinde antenlerin mantar gibi olduğu dönemler eskide kaldı bir veya iki tane var şimdi.. hepsi çoktan beridir kaldırılmış durumda.. diğer yerlerde de aynı durum söz konusu. teknik olarak zaten firmalar artık yatırım yapmıyor. sadece frekansların boşaltılması kalıyor geriye onun içinde süre bekleniyor.

içimden gelerek söylemiştim googleden bakınca steve jobsun lafı çıktı :D vay anasını bende okulu yarıda bıraktım sayılır.Dünyaca ünlü bir markanın sahibi olma yolunda ilerliyorum :D ayrıca şu 4:3 mevzusunu yazan arkadaş doğru söyledi.Lcdlerde millet para verdik diye 16:9a uzattıyor şişman görünüyor herkes :D 4:3 e alan görmedim.ben hariç :D
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Batuist 8 yıl umutarslan.com
umutarslan.com

Batuist

yerinde karar.Yenilere yer açılması için eskilerden kurtulmak gerekir
sanki bu sözü biryerlerden hatırlıyorum gibi :)) Türkiyede 2015 diye biliyorum analog yayınların kaldırılacağı tarihi.. zaten fazla kalmadı.. Antenlerin büyük bölümü bile hali hazırda kaldırılmış buluyor. İstanbulda kınalı adanın tepesinde antenlerin mantar gibi olduğu dönemler eskide kaldı bir veya iki tane var şimdi.. hepsi çoktan beridir kaldırılmış durumda.. diğer yerlerde de aynı durum söz konusu. teknik olarak zaten firmalar artık yatırım yapmıyor. sadece frekansların boşaltılması kalıyor geriye onun içinde süre bekleniyor.


içimden gelerek söylemiştim googleden bakınca steve jobsun lafı çıktı :D vay anasını bende okulu yarıda bıraktım sayılır.Dünyaca ünlü bir markanın sahibi olma yolunda ilerliyorum :D ayrıca şu 4:3 mevzusunu yazan arkadaş doğru söyledi.Lcdlerde millet para verdik diye 16:9a uzattıyor şişman görünüyor herkes :D 4:3 e alan görmedim.ben hariç :D

ben o lafı bilinçli söyledin zannetmiştim..

şayet bilmiyorduysan sanırım steve jobs'ın Türkiye şubesi sen olmalısın





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theyapici 8 yıl
elalem gider aya Türk milleti yaya ben digiturke çuvalla para veriyorum topu topu kaç tane hd yayın var ki
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veleciraptor 8 yıl
Artık LCD olsun Plazma olsun 16:9 Full HD TV'ler oldukça ucuzladı ve yeni televizyon alanlar artık CRT tipi televizyonlara bakmıyor bile. Ben kanalların 16:9 biçiminde yayına komple ne zaman başlayacaklarını merak ediyorum. Şu an içeriğin büyük çoğunluğu hala 4:3 ve standart çözünürlük.
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İyotluTuz 8 yıl
Konuyla tam alaklı değil ama analog yayınların kalkmasıyla boşalan frekanslardan internet sinyali verilebilmesini sağlayacak bir teknoloji uzerinde çalışılıyordu Bloomberg kanalında seyretmiştim.
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alpa07 8 yıl
Tr de 2020 anca kaldırılır
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Volkanbaba 8 yıl en beğenilen
Türkiyede ulusal kanallar 4:3 ten kurtulamadı daha.
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arokh 8 yıl
Antenler oval olmuş ya da çubuk parçasından olmuş farketmiyor.Antenden ziyade içerik,kalite önemli.Şimdi yayıncılar;
"yaşasın çamaşır askılığından kurtulduk,hd yayın yapmak için önümüzde artık engel kalmadı" deyip sevinç çığlıkları mı atacaklar?
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Batuist 8 yıl
yerinde karar.Yenilere yer açılması için eskilerden kurtulmak gerekir


sanki bu sözü biryerlerden hatırlıyorum gibi :))

Türkiyede 2015 diye biliyorum analog yayınların kaldırılacağı tarihi.. zaten fazla kalmadı.. Antenlerin büyük bölümü bile hali hazırda kaldırılmış buluyor. İstanbulda kınalı adanın tepesinde antenlerin mantar gibi olduğu dönemler eskide kaldı bir veya iki tane var şimdi.. hepsi çoktan beridir kaldırılmış durumda.. diğer yerlerde de aynı durum söz konusu. teknik olarak zaten firmalar artık yatırım yapmıyor. sadece frekansların boşaltılması kalıyor geriye onun içinde süre bekleniyor.
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