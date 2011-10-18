İngiltere analog TV yayın sistemini Ekim 2012'de kapatıyor

Haber Editörü
İlk televizyon yayınlarının evlerimize girmeye başladığı 1900'lü yılların ortalarından itibaren yatırım yapılan en büyük alan karasal antenler oldu. 90'lı yıllardan itibaren uydu ve kablolu yayınlar çoğalırken 2000'li yıllardan sonra internet üzerinden televizyon izler hale geldik. Karasal yayınlar hariç tutulursa diğer yayınlarda HD veya Full HD kalitesi son dönemlerde yapılan yatırımlarla yakalanmış oldu.
Yayın teknolojileri geliştikçe görüntü kirliliğine neden olan karasal antenlerin ve düşük kalitede yayınların devreden çıkarılması için ülkelerin kanun ve yönetmelik çalışmaları bulunuyor.
İngiliz televizyon yayınlarını düzenleyici kurumların aldığı karar neticesinde analog/karasal yayın sistemi gelecek yıl Ekim ayında sona erecek ve vericiler devreden çıkarılacak. Kullanım dışı kalan analog frekanslar da başka kurum veya kuruluşların kullanımı için açık artırmayla satılacak.
Bu düzenlemeden dijital karasal yayınlar, pay-TV ve benzeri sistemler muaf tutulacak.
Ülkemizde de 2012 yılında analog yayınların tamamen sona erdirilmesi için çalışmalar sürdürülüyor. ABD'de ise Haziran 2009 yılında analog yayınlar tamamen devreden çıkarılmıştı.
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aynen dendigi gibi,bosalan VHF bandindan data trafigi hedefleniyor.
ama MPEG2 ve MPEG4 tunerli tv ler evlere gireli yillar oldu,karasal digital yayindan hayir haber varmi ?
içimden gelerek söylemiştim googleden bakınca steve jobsun lafı çıktı :D vay anasını bende okulu yarıda bıraktım sayılır.Dünyaca ünlü bir markanın sahibi olma yolunda ilerliyorum :D ayrıca şu 4:3 mevzusunu yazan arkadaş doğru söyledi.Lcdlerde millet para verdik diye 16:9a uzattıyor şişman görünüyor herkes :D 4:3 e alan görmedim.ben hariç :D
ben o lafı bilinçli söyledin zannetmiştim..
şayet bilmiyorduysan sanırım steve jobs'ın Türkiye şubesi sen olmalısın
"yaşasın çamaşır askılığından kurtulduk,hd yayın yapmak için önümüzde artık engel kalmadı" deyip sevinç çığlıkları mı atacaklar?
sanki bu sözü biryerlerden hatırlıyorum gibi :))
Türkiyede 2015 diye biliyorum analog yayınların kaldırılacağı tarihi.. zaten fazla kalmadı.. Antenlerin büyük bölümü bile hali hazırda kaldırılmış buluyor. İstanbulda kınalı adanın tepesinde antenlerin mantar gibi olduğu dönemler eskide kaldı bir veya iki tane var şimdi.. hepsi çoktan beridir kaldırılmış durumda.. diğer yerlerde de aynı durum söz konusu. teknik olarak zaten firmalar artık yatırım yapmıyor. sadece frekansların boşaltılması kalıyor geriye onun içinde süre bekleniyor.
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