İngiltere’de iki doktor, sokak ortasında açık kalp ameliyatı yaptı

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İngiltere’nin Durham şehrinde bıçak yarası sebebiyle hayati tehlikesi bulunan bir adama iki doktorun sokak ortasında yaptığı açık kalp ameliyatı, kurbanın hayatını kurtardı.

Yaralarından ötürü hayati tehlikesi bulunan kurban, hava ambulansına haber verildiğinde neredeyse ölmek üzereymiş. Ambulans olay yerine vardığında kalp krizi geçirdiği tespit edilen adamın hastaneye ulaştırılmaya çalışılması durumunda hayatını kaybedebileceği tespiti yapan Doktor Chris Smith ve ekibi, kurbanı bulunduğu yerde ameliyat etme kararı verdiği ifade ediliyor.

Kanamayı durdurmak ve duran kalbi tekrar çalıştırmak maksadıyla hastaya torakotomi (göğüs boşluğuna kaburgalar arası açılarak girilen ameliyat) uygulaması yapan Dr. Smith, aldığı riskin büyük olduğunu belirtmiş. İçeride sıkışmış olabilecek havayı tahliye etmek için göğüs bölgesinin her iki tarafına da küçük delikler açan ekip, daha sonra göğüste bir kesik açarak kalbi ve ciğerleri ortaya çıkarmış. Kalp civarında pıhtılaşmaya rastlayan sağlık personeli, pıhtıyı ortadan kaldırıp kanama olan diğer bölgeleri de klamp yardımıyla kapamışlar.

Fark, olay yerine zamanında varabilmekte

Dr. Smith ve ekibine göre olay yerine 15 dakika içinde varmış olmaları hastanın hayatının kurtulmasına yol açmış. The Indepenent gazetesine yaptığı açıklamada Smith, “ Sanırım, olay yerine en kısa sürede ulaştığımızda hastalara yaptığımız müdahalelerin bir anlamı oluyor.” ifadelerini kullanmış.

Dr. Smith’e göre sağlam bir sağlık sistemi altyapısına ve tecrübeli sağlık personeline sahip olunduğunda neler başarılabileceğinin bir göstergesi olan olay, insanların kendini güvende hissetmesinde büyük bir rol oynuyor.

https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/open-heart-surgery-durham-stabbing-air-ambulance-service-thoracotomy-a8894466.html