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İngiltere’de iki doktor, sokak ortasında açık kalp ameliyatı yaptı

İngiltere'de iki doktor, bıçak yarası sebebiyle ağır yaralanan ve kalp krizi geçiren hastaya sokak ortasında açık kalp ameliyatı yaptı. Detayları haberimizde okuyabilirsiniz.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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İngiltere’de iki doktor, sokak ortasında açık kalp ameliyatı yaptı
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İngiltere’nin Durham şehrinde bıçak yarası sebebiyle hayati tehlikesi bulunan bir adama iki doktorun sokak ortasında yaptığı açık kalp ameliyatı, kurbanın hayatını kurtardı.

Yaralarından ötürü hayati tehlikesi bulunan kurban, hava ambulansına haber verildiğinde neredeyse ölmek üzereymiş. Ambulans olay yerine vardığında kalp krizi geçirdiği tespit edilen adamın hastaneye ulaştırılmaya çalışılması durumunda hayatını kaybedebileceği tespiti yapan Doktor Chris Smith ve ekibi, kurbanı bulunduğu yerde ameliyat etme kararı verdiği ifade ediliyor.

Kanamayı durdurmak ve duran kalbi tekrar çalıştırmak maksadıyla hastaya torakotomi (göğüs boşluğuna kaburgalar arası açılarak girilen ameliyat) uygulaması yapan Dr. Smith, aldığı riskin büyük olduğunu belirtmiş. İçeride sıkışmış olabilecek havayı tahliye etmek için göğüs bölgesinin her iki tarafına da küçük delikler açan ekip, daha sonra göğüste bir kesik açarak kalbi ve ciğerleri ortaya çıkarmış.  Kalp civarında pıhtılaşmaya rastlayan sağlık personeli, pıhtıyı ortadan kaldırıp kanama olan diğer bölgeleri de klamp yardımıyla kapamışlar.

Fark, olay yerine zamanında varabilmekte 

Dr. Smith ve ekibine göre olay yerine 15 dakika içinde varmış olmaları hastanın hayatının kurtulmasına yol açmış. The Indepenent gazetesine yaptığı açıklamada Smith, “ Sanırım, olay yerine en kısa sürede ulaştığımızda hastalara yaptığımız müdahalelerin bir anlamı oluyor.” ifadelerini kullanmış.

Dr. Smith’e göre sağlam bir sağlık sistemi altyapısına ve tecrübeli sağlık personeline sahip olunduğunda neler başarılabileceğinin bir göstergesi olan olay,  insanların kendini güvende hissetmesinde büyük bir rol oynuyor.


https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/open-heart-surgery-durham-stabbing-air-ambulance-service-thoracotomy-a8894466.html Yorum Yaz
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menem 2 hf. en beğenilen
Helal olsun.
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MustafaC53 2 hf. smart1978
Evet doğru İslam inancına göre...Müslüman değilsen sorun etmene gerek yok. Senin gibi çürümüş kafalar İslama zerre çamur atamaz.
3 Yanıt Yanıtla +21
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smart1978 2 hf.
Islam inancina gore bu doktorlar Muslumanlar degilse ebediyen cehenemde yanacaklardir...
Haberdeki son cumle herseyi ibretlik ozetlemistir ... Imkanlar olsa doktorlar neler yapmaz ki ...
Islam inancina gore bu doktorlar Muslumanlar degilse ebediyen cehenemde yanacaklardir...Haberdeki son cumle herseyi ibretlik ozetlemistir ... Imkanlar olsa...
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3 Yanıt Yanıtla +17
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mlbozkurt 1 hf.
Ambulans doktoru cerrahmı yoksa çağırdılar mı anlamadım
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erturkcan2 1 hf.
Büyük iş gerçekten helal olsun.
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combaba 1 hf.
@smart1978
konu aslında farklı bir mecraya gitti. Bildiğim kadarıyla DİN tartışmaları yapmak yasaklanmıştı. Ama şu anda durum nedir_ Biliyorum.
Aslında konuyla ilgili geniş bir başlık açmayı da düşünüyordum. İzin meselesini bilemediğim için buradan devam etmek daha iyi olacak.
Hatta bu konu eğer forum kurallarına uygunsa farklı bir başlık altında ama medeni bir şekilde devam etmesi daha iyi olur. Forum yöneticileri gerekeni yapar herhalde.
@smart1978
Çoğu konuda seninle hemfikirim.
İslam algısında tarihsel köklerden gelen ciddi yanılgılar var. İnsanların cehaleti ne kadar doğru olmaya veya samimi olmaya çalışsalar da maalesef İslama zarar veriyor. Bu zararı pek de telafi edebilecek gibi ortam oluşmadı.
Sanane banane derken sadece yargılamamayı, saygılı olmayı kast ettim. Hangi inançta olursak olalım birbirimizi yargılamadan ve varlığına saygı göstererek yaşanılan bir toplum ideal bir toplumdur bence. Ve bu toplum Allah'ın SELAM
sıfatı üzerinden yaşıyordur. Barış toplumu hepimizin ortak temennisi ve sorumluluğudur. Bunu hangi gerekçe ile bozarsan boz bu defa Allah'ın celal sıfatını gündeme getirirsin ki ilk olarak bu acıyı bu sıfatı getirenler tadacaktır.
Tabii ki görüşlerime katılmayabilirsin. Saygı duyarım
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sistemli adam 1 hf.
New York Bronx'da çıkmaz sokaklarda böbrek ameliyatı yapıyorlar.
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ramycold 2 hf.
Konuda İngiltere'de doktorlara ne kadar imkan sağlandığı,sağlığa ne kadar önem verildiği gösterilmiş.Cevaplarda garip bi şekilde din tartışması var.
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smart1978 1 hf. ramycold
Turkiye'de ebesini bile erkek oldugu icin bicaklayan, kabul etmeyen doktoru kadin degil diye erkegine saldiran kocalar vs bunlarin hepsi Islami bakis acisindandir.
Benzer sekilde kadin doktor turbanli erkek hastaya bakmaz ...
Olay iki yonlu magdur olmadan ana etken Islamiyet tir.
Cok garip olmamali ... En azindan Turkiye icin .
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Mushi-Shi 2 hf.
İki doktor?
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Look At Me 2 hf.
Burada hem sağlık sistemi iyi işliyor. Bizdeki gibi adamlar 120 kişilik sınıflarda iş garantili diye paramedik eğitimi vermiyor. Ekipmanlar ve yasal dayanaklarda önemli adamların kalp masajı yapan bir aleti var. Türkiye'de o fiyata ambulans alıyorsun. En önemlilerinde biride yasalar insanlar para kazanmak için sağlık çalışanlarına ne kadar koparırsam kardır mantığıyla dava açıyor. Burada yapılan olayda çok spesifik bir şey bence her zaman insanın başına gelebilecek bir şey değil ama bir kere olur ondada bir hayat kurtarırsın orası ayrı, hastanede hademe olup çok iyi sonda takan, dikiş atan, ve hattan sünnet yapan adam tanıyorum birçok doktordan daha iyi hemde, ama adamların teorik bilgileri sıfır. İngiltere'de normal ambulans giderken bu konuda uzman bir ekip daha yola çıkıyor. Kango tarzı araçlarla bu adamlar sadece belirli braşlarda uzman ve sadece kendi branşlarındaki vakalara müdahale ediyorlar. Yapacağı müdahaleye göre arkada kit şeklinde malzemeleri var. Atıyorum entübe edecek kiti bir açıyor laringaskop v.s. bütün malzemeler var. Yani bunu bizim yapamamamızın altında bir sürü neden yatıyor. Sadece bir neden değil ve abartmıyorum o seviyeye ulaşmamız en az 10 yıl belki daha fazla.
Not: İçimi döktüm beyler kusura bakmayın.
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DH Misafiri 2 hf.
Evet güzel bir iş yapılmış ama bu bahsedilen olay açık kalp ameliyatı falan değil. Bu hali hazırda kabul görmüş travma protokolünde unstabil hastaya yaklaşım prorokolüdür. Hastaya bilateral tüp torakostomi ve torakatomi ile perikardiyal mai boşaltımı yapılmış. Ve evet hiç bir türk doktoruna bunu sokak ortasında yaptıramazsın ama yapamadığı için değil böyle bir imkan olmadığı için ve başına neler gelebileceğini tahmin ettiği için yoksa pek ala bunu yapamayacak göğüs ve kalp damar cerrahi ülkemizde yoktur. Buradaki takdir edilmesi gerek ingilteredeki sağlık sistemindeki işleyiş
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combaba 1 hf. DH Misafiri
yanlış mı anlıyorum; lütfen düzeltin
Eğer Türk doktor bunu yapsaydı başına gelecekler derken kötü anlamda kullanmışsınız.
Eğer operasyon başarılı geçseydi yine başına kötü bir şey gelirdi mi yoksa hasatanın o anda hayatını kurtarmış olsada başına kötü bir şey gelir anlamında mı kullandınız.
Yani TC de yasal olarak doktorun bu tür durumlarda insiyatif alma yetkisi yok mu?
Tut ki adam öldü. Ama ölme sebebi hemen o anda teşhis edilemeyecek bir sebep. Teşhis edilen sebep ise sorun olmadan çözüldü. Hala bu doktor suçlu mu olur?
Eğer böyleyse durum gerçekten vahim demektir.
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srcn1905 2 hf.
bizim dikta bey kalp krizi geçirse bırak 15 dakikayı 1 dakika içinde ameliyata alırlar, vatandaş ise acil sırasında beklerken mefta..
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serafon 2 hf.
Tanrı ya inanıyorum diyorsun ama onunla nasıl ilişki kuracağından emin değilsin. Her şey olabilir diyorsun. Ben de herşey olabilirle bir yere varılmaz, netleştirmen lazım gelmez mi diyorum. Madem Tanrı var ve sen dahil evreni yarattı o aman bir amaç bir şeyler olması lazım.
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