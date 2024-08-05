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    Musk’ın beyin çipi şirketi Neuralink ikinci ameliyatını gerçekleştirdi

    Elon Musk'ın beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) şirketi Neuralink, geliştirdiği cihazı ikinci bir hastaya başarıyla implante etti. Bu beyin çipi ile hastalar düşünceleri ile cihazları kontrol edebiliyor.
    Musk’ın beyin çipi şirketi Neuralink ikinci ameliyatını yaptı Tam Boyutta Gör
    Elon Musk tarafından yapılan açıklamaya göre ünlü milyarderin beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) şirketi Neuralink, geliştirdiği cihazı ikinci bir hastaya başarıyla implante etti. Musk, katıldığı bir podcast’te "Uğursuzluk getirmek istemem ama ikinci implant son derece iyi gitmiş görünüyor. Çok fazla sinyal var, çok sayıda elektrot var." dedi.

    Neuralink esasında ikinci beyin çipi ameliyatını geçtiğimiz haziran ayında yapmayı planlıyordu ancak Musk, belirtilmemiş bir tıbbi durum nedeniyle bunun iptal edildiğini söylemişti. Şimdi ise Neuralink, felçli hastalara sadece düşünerek dijital cihazları kullanma becerisi kazandırmak üzere tasarlanan cihazını ikinci hastaya başarıyla implante etti.

    Bu implante işlemleri esasında bir test programının parçası konumunda. Şirket, ilk cihazı Noland Arbaugh'a bu yılın başlarında implante etmişti. Arbaugh, bu çip sayesinde bilgisayar oyunları oynamaya, canlı yayınlar açmaya ve sosyal medya paylaşımları yapabilmeye başladı. Arbaugh, bir dalış kazası geçirmiş ve omuzlardan aşağısı felç kalmıştı. Musk, ikinci hasta için ayrıntılar paylaşmadı ancak benzer bir omurilik hasarının olduğunu söyledi.

    Musk ayrıca ikinci hastanın beynine yerleştirilen implantın elektrotlarından 400'ünün çalıştığını söyledi. Bilindiği üzere bu implantta toplamda 1.024 elektrot bulunuyor. Neuralink, 2024 yılında toplamda 10 hastayı ameliyat etmeyi planlıyor. Ayrıca şirket nihai olarak felçli kişilerde uzuv işlevini geri kazandırmayı amaçlıyor. Şirketin baş cerrahı Matthew MacDougall, "Omurilik yaralanması için potansiyel bir geçici çözüm olarak omuriliğe elektrotlar dikme konusunda büyük bir ilerleme kaydettik" diyor. Firma hem beyne hem de omurgaya yapılacak implantlar ile kas hareketlerini yapay olarak canlandırmak istiyor.

    Kaynakça https://www.reuters.com/technology/neuralink-implanted-second-trial-patient-with-brain-chip-musk-says-2024-08-04/ https://lexfridman.com/elon-musk-and-neuralink-team-transcript#chapter30_neuralink_surgery
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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