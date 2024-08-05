Musk’ın beyin çipi şirketi Neuralink ikinci ameliyatını gerçekleştirdi

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Tam Boyutta Gör Elon Musk tarafından yapılan açıklamaya göre ünlü milyarderin beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) şirketi Neuralink, geliştirdiği cihazı ikinci bir hastaya başarıyla implante etti. Musk, katıldığı bir podcast’te "Uğursuzluk getirmek istemem ama ikinci implant son derece iyi gitmiş görünüyor. Çok fazla sinyal var, çok sayıda elektrot var." dedi.

Neuralink ikinci implantını gerçekleştirdi

Neuralink esasında ikinci beyin çipi ameliyatını geçtiğimiz haziran ayında yapmayı planlıyordu ancak Musk, belirtilmemiş bir tıbbi durum nedeniyle bunun iptal edildiğini söylemişti. Şimdi ise Neuralink, felçli hastalara sadece düşünerek dijital cihazları kullanma becerisi kazandırmak üzere tasarlanan cihazını ikinci hastaya başarıyla implante etti.

Bu implante işlemleri esasında bir test programının parçası konumunda. Şirket, ilk cihazı Noland Arbaugh'a bu yılın başlarında implante etmişti. Arbaugh, bu çip sayesinde bilgisayar oyunları oynamaya, canlı yayınlar açmaya ve sosyal medya paylaşımları yapabilmeye başladı. Arbaugh, bir dalış kazası geçirmiş ve omuzlardan aşağısı felç kalmıştı. Musk, ikinci hasta için ayrıntılar paylaşmadı ancak benzer bir omurilik hasarının olduğunu söyledi.

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Musk ayrıca ikinci hastanın beynine yerleştirilen implantın elektrotlarından 400'ünün çalıştığını söyledi. Bilindiği üzere bu implantta toplamda 1.024 elektrot bulunuyor. Neuralink, 2024 yılında toplamda 10 hastayı ameliyat etmeyi planlıyor. Ayrıca şirket nihai olarak felçli kişilerde uzuv işlevini geri kazandırmayı amaçlıyor. Şirketin baş cerrahı Matthew MacDougall, "Omurilik yaralanması için potansiyel bir geçici çözüm olarak omuriliğe elektrotlar dikme konusunda büyük bir ilerleme kaydettik" diyor. Firma hem beyne hem de omurgaya yapılacak implantlar ile kas hareketlerini yapay olarak canlandırmak istiyor.

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Musk’ın beyin çipi şirketi Neuralink ikinci ameliyatını yaptı