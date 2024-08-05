Musk’ın beyin çipi şirketi Neuralink ikinci ameliyatını gerçekleştirdi

Neuralink ikinci implantını gerçekleştirdi
Neuralink esasında ikinci beyin çipi ameliyatını geçtiğimiz haziran ayında yapmayı planlıyordu ancak Musk, belirtilmemiş bir tıbbi durum nedeniyle bunun iptal edildiğini söylemişti. Şimdi ise Neuralink, felçli hastalara sadece düşünerek dijital cihazları kullanma becerisi kazandırmak üzere tasarlanan cihazını ikinci hastaya başarıyla implante etti.
Bu implante işlemleri esasında bir test programının parçası konumunda. Şirket, ilk cihazı Noland Arbaugh'a bu yılın başlarında implante etmişti. Arbaugh, bu çip sayesinde bilgisayar oyunları oynamaya, canlı yayınlar açmaya ve sosyal medya paylaşımları yapabilmeye başladı. Arbaugh, bir dalış kazası geçirmiş ve omuzlardan aşağısı felç kalmıştı. Musk, ikinci hasta için ayrıntılar paylaşmadı ancak benzer bir omurilik hasarının olduğunu söyledi.
Musk ayrıca ikinci hastanın beynine yerleştirilen implantın elektrotlarından 400'ünün çalıştığını söyledi. Bilindiği üzere bu implantta toplamda 1.024 elektrot bulunuyor. Neuralink, 2024 yılında toplamda 10 hastayı ameliyat etmeyi planlıyor. Ayrıca şirket nihai olarak felçli kişilerde uzuv işlevini geri kazandırmayı amaçlıyor. Şirketin baş cerrahı Matthew MacDougall, "Omurilik yaralanması için potansiyel bir geçici çözüm olarak omuriliğe elektrotlar dikme konusunda büyük bir ilerleme kaydettik" diyor. Firma hem beyne hem de omurgaya yapılacak implantlar ile kas hareketlerini yapay olarak canlandırmak istiyor.Kaynakça https://www.reuters.com/technology/neuralink-implanted-second-trial-patient-with-brain-chip-musk-says-2024-08-04/ https://lexfridman.com/elon-musk-and-neuralink-team-transcript#chapter30_neuralink_surgery Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.