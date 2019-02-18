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İngiltere'deki suçlular GPS bileklikleri ile takip edilecek

Suçluların GPS bileklikleri takmaları yeni bir fikir değil ancak çok yakında İngiltere'de yaygın olarak kullanılabilir. İşte İngiliz hükümetinin konu ile ilgili aldığı karar.
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Cep Tel Aksesuarları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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İngiltere'deki suçlular GPS bileklikleri ile takip edilecek
İngiliz hükümeti, GPS özellikli bilekliklerle İngiltere ve Galler'deki suçluları 24 saat boyunca izlemeyi planladıklarını açıkladı. BBC'nin haberine göre yılda yaklaşık 4 bin kişinin takacağı bu GPS özellikli bilekliklerin, eski nesil takip sistemlerinin yerini alması bekleniyor.

7 gün 24 saat izlenecekler

Bu yaz kullanılmaya başlanacağı açıklanan bu bileklikler, suçlu belirli bir adreste bulunmadığı zaman uyarı veriyor. Ayrıca kişinin bulunduğu yerle ilgili güncellemeleri de ileten bileklikler, suçluların mahkeme emri ile rehabilitasyon programlarına katılıp katılmadıklarının kontrolünün de yapılabilmesini sağlayacak.
Adalet Sekreteri David Gauke BBC'ye yaptığı açıklamalarda: "GPS ile konum izleme, mağdurları daha iyi korumaya yardımcı olacak ve faillerin  izinli bölgelerini ihlal edemeyeceklerine dair bir güvence verecek." ifadelerini kullandı. Hükümlülerin ise 7 gün 24 saat izlenerek mahremiyetlerini kaybedeceklerine dair şüphelerinin olduğu belirtiliyor.

https://www.engadget.com/2019/02/17/uk-tracking-criminals-with-gps-tags/ Yorum Yaz
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Xiaomiseverim 3 ay en beğenilen
Yemişim suçlu adamın mahrumiyetini adam olsaydınız. güzel adım.
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maiterya 2 ay
Türkiye'de var ,bir hasta geldi köyüme gidemiyorum ayağımda elektronik pranga var psikolojim bozuldu diye psikiyatriste gönderdim.
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haberler101.com 3 ay
bu alet güzel. white collar diye bi dizi vardı orda da aktif şekilde kullanılıyordu. hapiste ne kadar mahremiyetin var da dışarda olsun?
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Xiaomiseverim 3 ay en beğenilen
Yemişim suçlu adamın mahrumiyetini adam olsaydınız. güzel adım.
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