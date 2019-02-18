İngiltere'deki suçlular GPS bileklikleri ile takip edilecek

İngiliz hükümeti, GPS özellikli bilekliklerle İngiltere ve Galler'deki suçluları 24 saat boyunca izlemeyi planladıklarını açıkladı. BBC'nin haberine göre yılda yaklaşık 4 bin kişinin takacağı bu GPS özellikli bilekliklerin, eski nesil takip sistemlerinin yerini alması bekleniyor.

7 gün 24 saat izlenecekler

Bu yaz kullanılmaya başlanacağı açıklanan bu bileklikler, suçlu belirli bir adreste bulunmadığı zaman uyarı veriyor. Ayrıca kişinin bulunduğu yerle ilgili güncellemeleri de ileten bileklikler, suçluların mahkeme emri ile rehabilitasyon programlarına katılıp katılmadıklarının kontrolünün de yapılabilmesini sağlayacak.

https://www.engadget.com/2019/02/17/uk-tracking-criminals-with-gps-tags/

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Adalet SekreteriBBC'ye yaptığı açıklamalarda: "GPS ile konum izleme, mağdurları daha iyi korumaya yardımcı olacak ve faillerin izinli bölgelerini ihlal edemeyeceklerine dair bir güvence verecek." ifadelerini kullandı. Hükümlülerin iseizlenerek mahremiyetlerini kaybedeceklerine dair şüphelerinin olduğu belirtiliyor.