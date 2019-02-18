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Twitter "haber kamerası" adlı yeni bir özellik üzerinde çalışıyor

Sosyal medya devlerinden Twitter, gelen haberlere göre Snapchat benzeri bir kamera özelliği geliştiriyor. Haber kamerası adı verilen bu özelliğin detayları haberimizde.
3 ay
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Mikro blog sitesi Twitter’ın, kullanıcıların fotoğraflara, videolara ve canlı yayınlara resim yazıları eklemelerini sağlayacak bir "Haber Kamerası" (News Camera) işlevi geliştirdiği ortaya çıktı.

Twitter yeni özelliği doğruladı

Bir twitter kullanıcısı tarafından test edildiği ortaya konan bu özellik, zaman çizelgenizde paylaşmadan önce fotoğraf, video ve canlı yayın başlıkları üzerine bindirmenize izin verecek. Ekranı sola doğru kaydırarak, ekleyeceğiniz yazıyı dilediğiniz formatta yazmanız da mümkün olacak.

Twitter sözcüsü konu ile ilgili olarak: "Twitter'da görüntü ve videoları paylaşmak için daha kolay bir yol üzerinde çalıştığımızı doğrulayabilirim. Gördüğünüz şey geliştirme aşamasındadır, bu nedenle son aşamada nasıl görüneceklerini yorumlamak zordur. Ekibimiz yeni özellik üzerinde hâlâ aktif olarak çalışıyor." ifadelerini kullandı. Yeni özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı ise şimdilik belirsiz.

https://techcrunch.com/2019/02/14/twitter-camera/ Yorum Yaz
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Askaparta 3 ay
Desene resim ve videoları yazıyla fişleyecekler ve saklayacaklar.
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