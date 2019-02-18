Twitter "haber kamerası" adlı yeni bir özellik üzerinde çalışıyor

Mikro blog sitesi Twitter’ın, kullanıcıların fotoğraflara, videolara ve canlı yayınlara resim yazıları eklemelerini sağlayacak bir "Haber Kamerası" (News Camera) işlevi geliştirdiği ortaya çıktı.

Twitter yeni özelliği doğruladı

https://techcrunch.com/2019/02/14/twitter-camera/

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Bir twitter kullanıcısı tarafındanortaya konan bu özellik,paylaşmadan önce fotoğraf, video ve canlı yayın başlıkları üzerineizin verecek. Ekrankaydırarak, ekleyeceğiniz yazıyı dilediğiniz formatta yazmanız da mümkün olacak.Twitterkonu ile ilgili olarak: "Twitter'da görüntü ve videoları paylaşmak için daha kolay bir yol üzerinde çalıştığımızı doğrulayabilirim. Gördüğünüz şey geliştirme aşamasındadır, bu nedenle son aşamada nasıl görüneceklerini yorumlamak zordur. Ekibimiz yeni özellik üzerinde hâlâ aktif olarak çalışıyor." ifadelerini kullandı. Yenitüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı ise şimdilik belirsiz.