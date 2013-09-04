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İngiltere merkezli teknoloji firmasından dünyanın en ince klavye modeli

5 yıl
3,3b
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8
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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İngiltere merkezli teknoloji firmasından dünyanın en ince klavye modeli

Daha çok kablosuz bağlantı teknolojileri alanında çalışma gösteren ve aynı zamanda Beats marka kulaklıklar ile Nike spor donanımlarının da arkasında bulunan İngiltere merkezli CSR firması, dünyanın en ince klavye modelini geliştirmeyi başardı.
Yazdırabilir esnek elektronik teknolojisi ve dokunmatik ekranların algılama teknolojisini birleştirerek üretilen klavye modeli, dünyanın en incesi ünvanını sadece 0.5mm kalınlık değeri ile alıyor. İnce ve esnek olduğu kadar oldukça da hafif olduğu belirtilen ürün, firmanın (CSR1010 çipset) Bluetooth 4.0 üzerine kurduğu Bluetooth Smart isimli teknoloji sayesinde hem çok düşük enerji harcıyor hem de iOS 7 ya da Windows 8 bilgisayar sistemleri ile kablosuz olarak iletişim kurabiliyor. Dokunma tepki süresi 12ms olarak belirtilen klavye, üzerinde aynı zamanda geniş bir touchpad kısmı da barındırıyor.
Berlin'de düzenlenen IFA 2013 etkinliği kapsamında görücüye çıkacağı açıklanan dünyanın en ince klavye modelinin, en az bir yıl daha satışa sunulmayacağı belirtiliyor. Konu hakkında firma tarafından hazırlanmış tanıtım videosunu direk olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
İngiltere merkezli teknoloji firmasından dünyanın en ince klavye modeli
İngiltere merkezli teknoloji firmasından dünyanın en ince klavye modeli



http://www.csr.com/news/pr/2013/csr-ultra-thin-keyboard Yorum Yaz
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Schneeflocke 5 yıl en beğenilen
abi klavye dedigin bastıgında hissettirecek
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arel.gr 5 yıl
flexi'ymis, ekran zaten var.
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DemirAtlı 5 yıl
bunda bir numara yokki zaten bildiğimiz klavyelerin altında yer alan tabakanın kendisi bu :)))
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Brky 5 yıl
Konu ile alakasi yok ama.. Teknoloji bu kadar alip basini gitmisken, su bataryalarin hala yerinde sayiyor olmasi sasirtici.
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WolftimeTR 5 yıl
Titreşim özelliği olursa tam olur.
Bkz: Akıllı tahtada hoca internete girince , meb yerine DH'ye girdirtebiliriz .
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s_mail 5 yıl
yenilikçi ve güzel bir ürün.
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mert1907 5 yıl
Tuşları hissetmeden yazamam ben. Telefonlarin boyutlari normal ama pc olunca farkli.
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Power Engineering 5 yıl
Kağıttanda ince
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Schneeflocke 5 yıl en beğenilen
abi klavye dedigin bastıgında hissettirecek
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