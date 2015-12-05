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İngiltere'de 15 binden fazla "tehlikeli" hoverboard tespit edildi

Teknoloji dünyasının son dönemde en çok konuştuğu ürünlerden Hoverboard'lar, "tehlikeli" sıfatını arttıran yeni gelişmelerle yeniden gündemde. Son bilgiler hakkındaki detaylar haberimizde.
3 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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İngiltere'de 15 binden fazla

Ucuz yollu "Hoverboard" modellerinin son dönemde yaşattıkları tehlikeli durumları burada yer alan haberimizde sizlere aktarmıştık. Aktif trafik içerisindeki tehlikeleri yanında kolayca alev almalarıyla büyük hayati sorunları bulunan bu ürünler, görünüşe bakılırsa özellikle İngiltere'de büyük bir sorun haline gelmeye başlamış durumda.
İngiltere Ticaret Standartları kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre 15 Ekim tarihinde bu yana ülke sınırlarında (Liman ya da havalimanı) 17 binden fazla Hoverboard üzerinde inceleme yapıldığı ve bu ürünlerin tam 15 bin tanesinin yani %88'inin "batarya, enerji kesme anahtarları, fişler ve kablolar" gibi konulardan tehlikeli bulunduğu açıklandı.
Bildiğiniz üzere bünyelerinde oldukça büyük bataryalar taşıyan bu ürünler, özellikle ucuz parçaların kullanıldığı sürümlerde çok ısınıyor ve patlamaya varan sorunlar yaratabiliyor. Bunu kanıtlar nitelikte de Londra sınırları dahilinde üç tane ev yangını çıktığı Londra İtfaiyesi tarafından verilen resmi bilgiler arasında yer alıyor. Tehlikeli görülen cihazların Doğu Asya ve Çin'den geldiği de çok da sürpriz yaratmayan bir detay oluşturuyor.
Sonuç olarak daha önce de söylediğimiz gibi Hoverboard benzeri ürünleri satın alırken çok iyi araştırmak gerekiyor.


http://www.engadget.com/2015/12/03/trading-standards-seize-hoverboards/ Yorum Yaz
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Spiderhip 3 yıl en beğenilen
Ya teknoloji falan iyi hoş ama bu hoverboard lar gerçekten de olması gereken hoverboard ların daha atası durumundalar. Çok yeniler. Fiyatları da yeni çıktığı için 2500 dolar seviyelerinde. Yani 7500TL ler gibi. E bu fiyatlara gayet iyi motorlar alınabiliyor. Yani insan zengin dahi olsa bir düşünür. Geçen kadıköy'de bir avm de bunlardan biriyle gezen birini gördüm :) Yani bilemiyorum, insan avm'de, sahilde falan biraz artık yürümeli. Yani sağlıklı yaşam için yürüyüş lazım. Evden çık arabana bin, avm de in hoverboard una bin. Yuh yani :). Oldu olacak koşu bandına da bununla çıksınlar. Hoverboard lar şu anki halleriyle spor olarak adlandırılabilmekten de çok uzaklar. Hani ileride gerçekten gelişirlerse ne ala. O zaman spor amaçlı kullanılır dersiniz, atlanır zıplanır vs. Ama bu şekilde sadece tembellik cihazları gibi.
Ya teknoloji falan iyi hoş ama bu hoverboard lar gerçekten de olması gereken hoverboard ların daha atası durumundalar. Çok yeniler. Fiyatları da yeni çıktığı iç...
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mesutcan1999 3 yıl
Şu videodaki 2020 ye kadar seri üretime geçse bari.
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ylmzsngl 3 yıl
Hayatı kolaylaştırdığını düşündüğümüz bir çok şey aslında bizim hayatımızdan neler götürüyor çok iyi düşünmek gerekir.

Şahsen; bu tarz ürünler, dahada geliştirilerek, engelli insanların yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik tasarlanmasının çok daha doğru olacağını düşünüyorum. Zira hareketsiz bir hayat her türlü sağlık sorununu beraberinde getirir.
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kingman29 3 yıl
Ulan Wall-e deki gibi insanlar yakında yürümeyi unutacak.
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Patren 3 yıl
toplasınlar hepsini
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Spiderhip 3 yıl en beğenilen
Ya teknoloji falan iyi hoş ama bu hoverboard lar gerçekten de olması gereken hoverboard ların daha atası durumundalar. Çok yeniler. Fiyatları da yeni çıktığı için 2500 dolar seviyelerinde. Yani 7500TL ler gibi. E bu fiyatlara gayet iyi motorlar alınabiliyor. Yani insan zengin dahi olsa bir düşünür. Geçen kadıköy'de bir avm de bunlardan biriyle gezen birini gördüm :) Yani bilemiyorum, insan avm'de, sahilde falan biraz artık yürümeli. Yani sağlıklı yaşam için yürüyüş lazım. Evden çık arabana bin, avm de in hoverboard una bin. Yuh yani :). Oldu olacak koşu bandına da bununla çıksınlar. Hoverboard lar şu anki halleriyle spor olarak adlandırılabilmekten de çok uzaklar. Hani ileride gerçekten gelişirlerse ne ala. O zaman spor amaçlı kullanılır dersiniz, atlanır zıplanır vs. Ama bu şekilde sadece tembellik cihazları gibi.
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Master_Evil 3 yıl
balkonda şarj etsinler bari, 3 tane ev gitmiş ucuz hoverboardlar yüzünden yazık
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