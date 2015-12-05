İngiltere'de 15 binden fazla "tehlikeli" hoverboard tespit edildi

Ucuz yollu "Hoverboard" modellerinin son dönemde yaşattıkları tehlikeli durumları burada yer alan haberimizde sizlere aktarmıştık. Aktif trafik içerisindeki tehlikeleri yanında kolayca alev almalarıyla büyük hayati sorunları bulunan bu ürünler, görünüşe bakılırsa özellikle İngiltere'de büyük bir sorun haline gelmeye başlamış durumda.

İngiltere Ticaret Standartları kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre 15 Ekim tarihinde bu yana ülke sınırlarında (Liman ya da havalimanı) 17 binden fazla Hoverboard üzerinde inceleme yapıldığı ve bu ürünlerin tam 15 bin tanesinin yani %88'inin "batarya, enerji kesme anahtarları, fişler ve kablolar" gibi konulardan tehlikeli bulunduğu açıklandı.

Bildiğiniz üzere bünyelerinde oldukça büyük bataryalar taşıyan bu ürünler, özellikle ucuz parçaların kullanıldığı sürümlerde çok ısınıyor ve patlamaya varan sorunlar yaratabiliyor. Bunu kanıtlar nitelikte de Londra sınırları dahilinde üç tane ev yangını çıktığı Londra İtfaiyesi tarafından verilen resmi bilgiler arasında yer alıyor. Tehlikeli görülen cihazların Doğu Asya ve Çin'den geldiği de çok da sürpriz yaratmayan bir detay oluşturuyor.

Sonuç olarak daha önce de söylediğimiz gibi Hoverboard benzeri ürünleri satın alırken çok iyi araştırmak gerekiyor.





http://www.engadget.com/2015/12/03/trading-standards-seize-hoverboards/