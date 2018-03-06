İngiltere’de vadedilen hızın altına düşen internet hizmetini iptal imkânı sunulacak

Bugün internet hizmeti aldığımızda kâğıt üzerinde vadedilen erişim hızlarının belirli noktalar hariç hiç bir zaman mümkün olmadığına şahit oluyoruz. Bu durum tüketici aleyhine dezavantaj oluştururken şimdilik kanuni bir düzenleme yok. İngiltere ise bu konuda önemli bir adım atıyor.

30 gün içerisinde iyileştirme

Geniş bant interneti düzenleyici kuruluş Ofcom’un yaptığı açıklamaya göre 1 Mart 2019 tarihinden itibaren internet servis sağlayıcılarına iki önemli zorunluluk getiriliyor.

İlk olarak firmalar özellikle yoğun zamanlar başta olmak üzere abonelerine daha gerçekçi bağlantı bilgileri vermek zorunda. Böylece aboneler yoğun ve boş zamanlarda net olarak hangi hızda internet hizmeti alabileceklerini öğrenebilecekler.

Ayrıca Bkz.

"Bilgisayarı olmayan sınıfta bilgisayar dersi anlatmak: Gana örneği"

Diğer taraftan internet hızının belirli bir sınır altına düşmeyeceğinin garantisinin verilmesi de isteniyor. Sağlayıcı sınırın altına düştüğü takdirde 30 gün içerisinde gerekli iyileştirmeleri yapmak zorunda. Aksi takdirde abone şartsız olarak sözleşmesini iptal edebilecek.

Yeni düzenlemede en dikkat çeken konu 30 gün sınırlaması. Normalde internet hızı belirli bir seviyenin altına düştüğünde sağlayıcının bunu iyileştirmesi gerekiyor ancak net bir zaman dilimi söz konusu değildi. Bu bakımdan sağlayıcılar aboneyi oyalama yoluna gidebiliyordu. Bu dezavantaj da ortadan kaldırılmış oldu.