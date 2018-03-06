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İngiltere’de vadedilen hızın altına düşen internet hizmetini iptal imkânı sunulacak

Eğer servis sağlayıcınızın size vadettiği minimum hızında altına düştüğünü fark ettiyseniz yakın gelecekte 30 günlük bir süre sonrasında şartsız olarak internet hizmetini iptal edebileceksiniz.
1 yıl
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Ekrem71
Haber Editörü
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İngiltere’de vadedilen hızın altına düşen internet hizmetini iptal imkânı sunulacak

Bugün internet hizmeti aldığımızda kâğıt üzerinde vadedilen erişim hızlarının belirli noktalar hariç hiç bir zaman mümkün olmadığına şahit oluyoruz. Bu durum tüketici aleyhine dezavantaj oluştururken şimdilik kanuni bir düzenleme yok. İngiltere ise bu konuda önemli bir adım atıyor.

30 gün içerisinde iyileştirme

Geniş bant interneti düzenleyici kuruluş Ofcom’un yaptığı açıklamaya göre 1 Mart 2019 tarihinden itibaren internet servis sağlayıcılarına iki önemli zorunluluk getiriliyor.

İlk olarak firmalar özellikle yoğun zamanlar başta olmak üzere abonelerine daha gerçekçi bağlantı bilgileri vermek zorunda. Böylece aboneler yoğun ve boş zamanlarda net olarak hangi hızda internet hizmeti alabileceklerini öğrenebilecekler.

Ayrıca Bkz. "Bilgisayarı olmayan sınıfta bilgisayar dersi anlatmak: Gana örneği"

Diğer taraftan internet hızının belirli bir sınır altına düşmeyeceğinin garantisinin verilmesi de isteniyor. Sağlayıcı sınırın altına düştüğü takdirde 30 gün içerisinde gerekli iyileştirmeleri yapmak zorunda. Aksi takdirde abone şartsız olarak sözleşmesini iptal edebilecek.

Yeni düzenlemede en dikkat çeken konu 30 gün sınırlaması. Normalde internet hızı belirli bir seviyenin altına düştüğünde sağlayıcının bunu iyileştirmesi gerekiyor ancak net bir zaman dilimi söz konusu değildi. Bu bakımdan sağlayıcılar aboneyi oyalama yoluna gidebiliyordu. Bu dezavantaj da ortadan kaldırılmış oldu.

 

http://www.ubergizmo.com/2018/03/uk-break-isp-contracts-slow-speeds/ Yorum Yaz
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maxe 1 yıl en beğenilen
Turknet bunu beğenmedi
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pcwolf28 1 yıl
Ulan bizde böyle bir şey yapılsa internet kullanıcılarının %80i iptal eder herhalde.
1 Yanıt Yanıtla +66
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gizanagi 1 yıl
Bizdeki 'e kadar' ifadesi olayı bitirir zaten.



Reklam: Uzaylılarda bile bu kadar hızlısı yok.

Paket ismi: Işık hızında internet paketi

Paket içeriği: 1000 mbps"e kadar" bağlantı hızı

Şikayete cevap: Altyapınız 2 mbps'e kadar destekliyor beyefendi.
Bizdeki 'e kadar' ifadesi olayı bitirir zaten.Reklam: Uzaylılarda bile bu kadar hızlısı yok.Paket ismi: Işık hızında internet p...
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Guest-C192699FC 1 yıl sheff2x
Avantajıda o zaten düşünsene hiç taahüt yok kim türkneti dener.
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Guest-C192699FC 1 yıl zero fear
Sanki altyapıyı vatandaşın tasarufunda bişeymiş gibi tilt oluyorum bu heriflere aslında yöneticilere
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kanaryalıyık 1 yıl
Ülkem adına ağlıyorum


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mcrew 1 yıl
biz de bırak hızı internet bağlantısı yapamadıkları halde iptal edemiyorsun
buradaki şikayette interneti bağlatamayan bir arkadaş iptal ettiği için 581 lira fatura çıkarmışlar
forum.donanimhaber.com/...
buradaki arakadaş hiç bağlatamadığı internete 650 lira fatura talep etmişler
forum.donanimhaber.com/...
Hadi ülkede internet alt yapısı kötü. Bunu geliştiremiyorsun. Kimse yatırım yapmıyor. Yatırım yaptırtamıyorsun. Hızları yükseltemiyorsun. Bunları BTK nın yapması belki zor. Ama şu durumlara göz yumması beni güzelim ülkemden soğutuyor. Acaba BTK Başkanı bu şikayetleri okuyor mu? Gece rahat rahat uyuyabiliyor mu çok merak ediyorum. Bu insanlar iki üç kuruş parayla geçinen belki gücü olmayan insanlar. Nasıl göz yumuyor bunlara anlayamıyorum.
cayma bedellerine bir limit koymak bu kadar zor bir şey mi. Aylık 60 liralık faturaya 1000 lira cayma bedeli çıkar mı
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gs09gs09 1 yıl
Bizde şehir gobeginde 3 mbs bakir kablo adsl kullaniyoz hala saka gibi :) fiber parasi veriyoz hatta fiber daha ucuz boyle sacmalik mi olur :)
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Paetzold 1 yıl
Adamlar neyle ugrasiyor biz neyle..
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X-FI 1 yıl
bu da birşey mi? avustralya'da düşük hız veren ve hatalı reklam yapan isp'lerin gözünün yaşına bakılmayacağı yasa getiriliyor. aynı haberde ingiltere'de var.
theverge.com/...
böyle yasalar bize gelse varya isp'lerin 98%'si kapanır (keşke).
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M3RTi 1 yıl
Bizde Londra'da 200mbps kullanıyoruz ancak sakin saatlerde 80mb download anca yapıyor. Söyledikleri gerçek değerleri yakalamıyor çoğu zaman.
Ayrıca Londrada'ki 4G ile TR'deki 4G'nin alakaları yok.
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tobepeople 1 yıl
Binaya kadar hız sabit geliyor efenim tesisatınız bizi ilgilendirmez :D
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Whippoorwill 1 yıl
Vay be bizde AKK kalksın diye bekliyoruz.
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