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İnsan kalbinin bileşenleri 3D yazıcı ile üretilecek

Araştırmacılar, küçük kan damarlarını da içeren, kontraksiyon işlevi bulunan kalp ventrikülleri ile insan kalbinin fonksiyonel olarak görev yapabilen bazı bileşenlerini 3D yazıcı ile üretmeyi başardı.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Tuğrul Güven Erturun
Haber Editörü
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Carnegie Mellon University kurumundan bir grup araştırmacı; küçük kan damarları ile kontraksiyon işlevi de bulunan kalp ventrikülleri de dahil olmak üzere insan kalbinin fonksiyonel olarak görev yapabilen bazı bileşenlerini 3D yazıcı ile üretmeyi başardı.

Araştırmacı Adam Feinberg; kalp dokularının yapısal, mekanik ve biyolojik özelliklerini içeren dokular ve doku iskeletleri inşa edebileceklerini belirtiyor.

Dokuların 3D yazıcı ile oluşturulması


İşlev görebilen ve belirlenen bir işleve hizmet edebilecek dokuların 3D yazıcı ile oluşturulması oldukça zor bir durum olarak nitelendiriliyor. Karmaşık yapıların ve doku iskeletlerinin, 3D yazıcı ile ''yazdırılırken'' desteklenmesi gerekiyor çünkü bu destek sağlanmaz ise dokular ve doku iskeletleri bozulup deforme olabiliyor.

Araştırma ekibi bu deformasyon ve bozulma sorununu; kalp iskeleti oluşturulurken geçici destekleyici jel ile iskeleti koruyarak çözdüklerini belirtiyor.

3D yazıcı ile oluşturulan kalp bileşenleri şu an için canlı bir organizma içerisine nakledilmedi.

Ayrıca Bkz. "Basit bir kan testi ile Alzheimer teşhisi konulabilecek"

Araştırmacılar ürettikleri dokuların, insan kalbi gibi anatomik olarak kasılıp gevşeyebileceğini iddia ediyorlar ancak araştırma şu an için kanıt düzeylerinin dışında bulunmakla birlikte üretilen dokuların güvenilirliği henüz tam olarak kanıtlanmış değil.

https://futurism.com/the-byte/researchers-3d-printed-functional-components-human-heart Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
abdusauk 2 gün
yıl olmuş 2019, sizce de arap masallarının süresi dolmadı mı ? yani çağlar değişti her şey gelişti ama arap toplumları bin yıl önce neyse hala aynı durumda. sizce de burada bir yanlışlık yok mu ?
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SEO-Uzmanı 2 gün
desenize iman sınavı zorlaşacak !? :) :/ :D
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DH Misafiri 2 gün
Bu sitede gördügüm en boş yorum yapan insanların başını çekiyorsunuz haber de ne güzel bir bilgi paylaşılmış lafı nereye getiriyorsunuz pes .
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smart1978 3 gün
Ruh diye var olduguna inanilan canli canli yapan seyi de uretecekler mi ?
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