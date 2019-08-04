İnsan kalbinin bileşenleri 3D yazıcı ile üretilecek

Carnegie Mellon University kurumundan bir grup araştırmacı; küçük kan damarları ile kontraksiyon işlevi de bulunan kalp ventrikülleri de dahil olmak üzere insan kalbinin fonksiyonel olarak görev yapabilen bazı bileşenlerini 3D yazıcı ile üretmeyi başardı.

Dokuların 3D yazıcı ile oluşturulması

Ayrıca Bkz.

"Basit bir kan testi ile Alzheimer teşhisi konulabilecek"

https://futurism.com/the-byte/researchers-3d-printed-functional-components-human-heart

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Araştırmacı; kalp dokularınınveözelliklerini içerenveinşa edebileceklerini belirtiyor.İşlev görebilen ve belirlenen bir işleve hizmet edebilecek dokularınbir durum olarak nitelendiriliyor. Karmaşık yapıların ve doku iskeletlerinin,ile '''' desteklenmesi gerekiyor çünkü bu destek sağlanmaz iseveolabiliyor.Araştırma ekibi bu deformasyon ve bozulma sorununu; kalp iskeleti oluşturulurkenile iskeleti koruyarak çözdüklerini belirtiyor.Araştırmacılar ürettikleri dokuların, insan kalbi gibi anatomik olarak kasılıp gevşeyebileceğini iddia ediyorlar ancak araştırma şu an için