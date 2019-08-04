İnsan kalbinin bileşenleri 3D yazıcı ile üretilecek

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Carnegie Mellon University kurumundan bir grup araştırmacı; küçük kan damarları ile kontraksiyon işlevi de bulunan kalp ventrikülleri de dahil olmak üzere insan kalbinin fonksiyonel olarak görev yapabilen bazı bileşenlerini 3D yazıcı ile üretmeyi başardı.
Araştırmacı Adam Feinberg; kalp dokularının yapısal, mekanik ve biyolojik özelliklerini içeren dokular ve doku iskeletleri inşa edebileceklerini belirtiyor.
Dokuların 3D yazıcı ile oluşturulması
İşlev görebilen ve belirlenen bir işleve hizmet edebilecek dokuların 3D yazıcı ile oluşturulması oldukça zor bir durum olarak nitelendiriliyor. Karmaşık yapıların ve doku iskeletlerinin, 3D yazıcı ile ''yazdırılırken'' desteklenmesi gerekiyor çünkü bu destek sağlanmaz ise dokular ve doku iskeletleri bozulup deforme olabiliyor.
Araştırma ekibi bu deformasyon ve bozulma sorununu; kalp iskeleti oluşturulurken geçici destekleyici jel ile iskeleti koruyarak çözdüklerini belirtiyor.
3D yazıcı ile oluşturulan kalp bileşenleri şu an için canlı bir organizma içerisine nakledilmedi.
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Araştırmacılar ürettikleri dokuların, insan kalbi gibi anatomik olarak kasılıp gevşeyebileceğini iddia ediyorlar ancak araştırma şu an için kanıt düzeylerinin dışında bulunmakla birlikte üretilen dokuların güvenilirliği henüz tam olarak kanıtlanmış değil.
https://futurism.com/the-byte/researchers-3d-printed-functional-components-human-heart Yorum Yaz Paylaş Tweetle