Kalp krizinin yarattığı hasarı onarabilen gen terapisi geliştirildi

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Tam Boyutta Gör Kalp krizi sonrası yaşanan doku hasarı, modern tıbbın en zorlu problemlerinden biri olmaya devam ederken, Hollanda'daki Hubrecht Enstitüsü'nden bilim insanları çığır açıcı bir keşfe imza attı. Araştırmacılar, zebra balığının sahip olduğu olağanüstü kalp dokusunu yenileme yeteneğinin arkasındaki sırrı çözdü.

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İşte zebra balığından insana uzanan bilimsel yolculuk:

Kalp krizi geçiren hastalarda oluşan yara dokusu, kalbin şeklini korumaya yardımcı olsa da atmayan bu doku zamanla ritim bozukluklarına ve hatta kalp yetmezliğine yol açabiliyor. Ancak zebra balıkları, hasarlı kalp dokusunu sadece 60 gün içerisinde Hmga1 adı verilen protein geni sayesinde tamamen onarabiliyor. Bu özellik, bilim insanlarının dikkatini çekerek yeni araştırmalara kapı açtı.

Araştırma ekibi, zebra balığının kalp dokusunu onarmasını sağlayan Hmga1 proteinini fare deneylerinde test etti. Araştırmacılar, bir virüs vektörü kullanarak bu proteini farelerin hasarlı kalp dokusuna iletti. Deney sonucunda ise kalp kası hücreleri bölünmeye ve büyümeye başladı. Böylece farelerin kalp fonksiyonlarında önemli iyileşmeler gözlemlendi.

Tam Boyutta Gör Çalışmanın en dikkat çekici yönlerinden biri, tedavinin sadece hasarlı bölgeleri hedeflemesi. Çalışmanın yazarlarından Mara Bouwman'ın belirttiği gibi sağlıklı kalp dokusunda herhangi bir hücre bölünmesi görülmedi ve aşırı büyüme gibi istenmeyen yan etkiler oluşmadı. Bu seçici etki, hasarın kendisinin onarım sürecini tetiklediğini gösteriyor.

İnsanlarda da bulunan Hmga1 geni, embriyonik gelişim sırasında aktif olmasına rağmen doğumdan kısa süre sonra kapanıyor. Bu keşif, uykudaki genin yeniden aktifleştirilmesiyle kalp krizi sonrası hasarın onarılabileceğini düşündürüyor. Araştırmacılar şimdi, bu proteinin insan kalp kası hücreleri üzerindeki etkisini incelemeye hazırlanıyor.

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