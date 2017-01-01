İnsan taşıyan drone kullanıma hazır

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Hayatımızda hızlı bir şekilde yer edinmeye başlayan drone’ların daha önce posta dağıtımı, kargo teslimatı gibi amaçlar için kullanıldığına şahit olmuştuk. Şu günlerde ise Flyt Aerospace isimli firma bugüne kadar sadece küçük kutular taşıyan drone’ları tamamen farklı bir amaç için kullanmak isttiyor: İnsan taşımacılığı

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Aslında birden fazla drone’un bir araya gelerek oluşturduğu 16 pervaneye sahip sistem, lityum pillerinden güç alıyor ve kendisiyle yolculuk yapmak isteyen kişinin binmesiyle toplam ağırlık 160 kiloya varıyor. Şu an için kullanıcıyla beraber sadece 10 dakikalık ve 2-3 metre yükseklikte uçuş yapabilen sistem başarılı olursa seyahat güzergahlarını ve araç trafiğini tamamen değiştirebilir.

Uçurma mekanizmasını daha kullanışlı hale getirmeye çalışan Flyt Aerospace, kullanıcıların oturacağı bölüm üzerinde de yine kullanıcı görüşlerine dayanan değişiklikler yapmayı planlıyor. Ayrıca şirket sistemi tam anlamıyla işler hale getirebilirse bu dev drone’u güneş enerjisiyle çalışır hale getirme niyetinde.

Aşağıda yer alan videoda Flyt Aerospace’in deneme çalışmalarını inceleyebilirsiniz

https://futurism.com/company-is-building-drone-systems-that-carry-humans/