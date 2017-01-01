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İnsan taşıyan drone kullanıma hazır

Oyunlar ve filmlerdeki Jetpack'ler her zaman ilgi çekici olmuştur. Bundan esinlenen Flyt Aerospace firması insan taşıyabilen drone'larını yakında kullanıma sunabilir.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
16,1b
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10
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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İnsan taşıyan drone kullanıma hazır
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Hayatımızda hızlı bir şekilde yer edinmeye başlayan drone’ların daha önce posta dağıtımı, kargo teslimatı gibi amaçlar için kullanıldığına şahit olmuştuk. Şu günlerde ise Flyt Aerospace isimli firma bugüne kadar sadece küçük kutular taşıyan drone’ları tamamen farklı bir amaç için kullanmak isttiyor: İnsan taşımacılığı

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Aslında birden fazla drone’un bir araya gelerek oluşturduğu 16 pervaneye sahip sistem, lityum pillerinden güç alıyor ve kendisiyle yolculuk yapmak isteyen kişinin binmesiyle toplam ağırlık 160 kiloya varıyor. Şu an için kullanıcıyla beraber sadece 10 dakikalık ve 2-3 metre yükseklikte uçuş yapabilen sistem başarılı olursa seyahat güzergahlarını ve araç trafiğini tamamen değiştirebilir.

Uçurma mekanizmasını daha kullanışlı hale getirmeye çalışan Flyt Aerospace, kullanıcıların oturacağı bölüm üzerinde de yine kullanıcı görüşlerine dayanan değişiklikler yapmayı planlıyor. Ayrıca şirket sistemi tam anlamıyla işler hale getirebilirse bu dev drone’u güneş enerjisiyle çalışır hale getirme niyetinde.

Aşağıda yer alan videoda Flyt Aerospace’in deneme çalışmalarını inceleyebilirsiniz 


https://futurism.com/company-is-building-drone-systems-that-carry-humans/ Yorum Yaz
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Barni Moloztaş 2 yıl en beğenilen
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asılsız.ihbar 2 yıl
Bu ne arkadaş ya her şey dron dron adamlar hava gucune geçmiş resmen uzaya dronla gideriz her halde
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fthkn 2 yıl
pervane tabanlı itiş mekanizmalarının çok daha verimli olduğu tasarımlar bulunabilir. Mesela jet motorları da pervane mekanizmasını kullanır ama normal bir uçaktaki pervaneli motorlardan onlarca kat daha çok itiş gücü üretir. Üstelik jet motorları havasız ortamda da etkilidir çünkü kendi havasını kendi üretir ve onu iter. Bu üzden uzayda kullanılabilirler. Ya da bir helikopter pervanesini düşünürsek 16 tane pervane yerine daha az ama etkili pervaneler tasarlanabilir. Bana çocukta bir hobi gibi geldi bu video.
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DH Misafiri 2 yıl
paraşüt koymaları lazım acil durumlar için
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Umutcan 2 yıl
Alçak uçuş yaptığı sürece sorun değil, fakat ben şahsen yüksek uçuş için güvenmiyorum. Motorları durduğu anda kütük gibi yerde.
Microlight ya da paratrike daha güvenli gibi tek kişilik ulaşım açısından. Şehir içinde iniş kalkışları için belli noktalar olması lazım tabi.
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x2yk 2 yıl
Koyun anasını satayım koyun iki katlı pervaneli motor kullanmışlar yakında 3 4 5 diye de çıkar bunlar paso iki katlı otobüsler gibi olmuş.. Bu ses ile bu sistemlerin hayat bulması biraz mantıksız geliyor daha başka türlü olmalı ama böyle değil..
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Jeopol 2 yıl
araba diye bunu aliriz artik
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kadirirdem 2 yıl
vay be helal olsun beni kaldırabilecek bir şey çıktı :D :D
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Patren 2 yıl
fatma girikin boş beşik filmindeki kartal geldi aklımaa :D
bebekleri kaçırmasın bu
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Barni Moloztaş 2 yıl en beğenilen
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alex59 2 yıl
Nedense bu drone'ler beni çok korkutuyor.
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