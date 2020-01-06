İnsansı teslimat robotu Digit satışa sunuldu

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ABD merkezli Agility Robotics şirketi, 18 kilograma kadar ağırlık taşıma kapasitesine sahip Digit adlı robotunu satışa sundu. İlk alıcı Ford Motor oldu. Zira otomotiv devi, iki bacaklı teslimat robotunun geliştirilme sürecinde aktif olarak görev almıştı.

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Glovo, Türkiye'den çekiliyor

Digit, Agility Robotics'in Cassie adlı ilk robotunu temel alıyor. 2019'un başlarında tanıtılan yeni robot iki bacağı, iki kolu ve gövdesi olan tipik bir insansı robot tasarımına sahip. Digit'te kafa yerine, etraftaki engelleri algılamasına olanak sağlayan LIDAR modülü var.

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Düşük miktarda üretilecek

Gövdesine stereo kameralar monte edilen robot aynı zamanda farklı bir takım sensörlere de sahip. Tüm bu ekipmanları sayesinde otonom olarak hareket edebiliyor. Ayrıca engelleri dengesi bozulmadan aşabildiği gibi merdiven inip çıkabiliyor. Digit'in sadece kendi başına değil başka bir robotla da kutu taşıyabildiğini belirtelim.

Şirket robotun fiyat etiketini tam olarak açıklamasa da altı haneli bir rakam olduğuna yönelik bilgiler var. Digit şu anda çok düşük miktarlarda üretiliyor. Agility Robotics, ilk altı robota ek olarak 2020'de 20 ila 30 robot daha üretmeyi planlıyor. 2021 yılında ise bu rakam iki katına çıkacak.

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