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    İnsansı teslimat robotu Digit satışa sunuldu

    Agility Robotics'in Digit adlı insansı teslimat robotu satışa sunuldu. Otonom robotu satın alan ilk şirket ise geliştirilme sürecinde aktif olarak yer alan Ford Motor oldu.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    İnsansı teslimat robotu Digit satışa sunuldu
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    ABD merkezli Agility Robotics şirketi, 18 kilograma kadar ağırlık taşıma kapasitesine sahip Digit adlı robotunu satışa sundu. İlk alıcı Ford Motor oldu. Zira otomotiv devi, iki bacaklı teslimat robotunun geliştirilme sürecinde aktif olarak görev almıştı.

    Ayrıca Bkz. "Bosch, otomobiller için "Sanal Güneşlik" geliştirdi"

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    Digit, Agility Robotics'in Cassie adlı ilk robotunu temel alıyor. 2019'un başlarında tanıtılan yeni robot iki bacağı, iki kolu ve gövdesi olan tipik bir insansı robot tasarımına sahip. Digit'te kafa yerine, etraftaki engelleri algılamasına olanak sağlayan LIDAR modülü var.

    İnsansı teslimat robotu Digit satışa sunuldu
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    Düşük miktarda üretilecek

    Gövdesine stereo kameralar monte edilen robot aynı zamanda farklı bir takım sensörlere de sahip. Tüm bu ekipmanları sayesinde otonom olarak hareket edebiliyor. Ayrıca engelleri dengesi bozulmadan aşabildiği gibi merdiven inip çıkabiliyor. Digit'in sadece kendi başına değil başka bir robotla da kutu taşıyabildiğini belirtelim.

    Şirket robotun fiyat etiketini tam olarak açıklamasa da altı haneli bir rakam olduğuna yönelik bilgiler var. Digit şu anda çok düşük miktarlarda üretiliyor. Agility Robotics, ilk altı robota ek olarak 2020'de 20 ila 30 robot daha üretmeyi planlıyor. 2021 yılında ise bu rakam iki katına çıkacak.



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    OverClocK1ng 2 hf.
    Ben de Ford olsam, kaç para olduğuna bakmadan robotları bir şekilde sistemime sokup entegre etmeye bakardım. Sonuçta ileride üretim artıp, maliyet düşünce sisteme katması ve kullanımdaki verimliliği gelişerek artmış olurdu.
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    DH Misafiri 2 hf.
    sanji gerçek değil gibi 3d olmasın
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    Night_Blade 2 hf.
    Üstüne arkasına bir şey yükleyip yardım alınabilir. Şu anki durumu ile o kutuyu düşürür. Şans eseri tutuyor gibi
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    sadrag 2 hf.
    Boston Dynamics'in Atlas'ından sonra bunlar bana kukla gibi geliyor. Çıtayı çok yükseltti adamlar..
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    rohan32 2 hf.
    Biraz daha geliştirilse Nakliye-Montaj ekibine destek için düşünülür.
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    Galatas4ray 2 hf. FatihAsl
    Hız ve denge için en iyi şekil oldugu için.İnsan gibi bacakları olsa hem hızlı gidemez hemde dengede zorlanır.
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    FatihAsl 2 hf.
    Bu robotlar niye hep Kuş bacakları gibi, ayaklar dizlerden öne kırılıyor. insanlar gibi bacak niye yapmıyorlar
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