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    Bosch, otomobiller için "Sanal Güneşlik" geliştirdi

    CES 2020'nin önemli katılımcılarından biri olan Bosch, otomobillerin en eski ve en basit parçalarından biri olan güneşlikleri daha pratik ve güvenli hale getirmeyi hedefliyor.
    2 hf.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Bosch, otomobiller için
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    Las Vegas’ta düzenlenen CES 2020’de araç içi teknolojilere ve otonom sürüş sistemlerine odaklanan Bosch, bu kapsamda “Sanal Güneşlik” adını verdiği yeni çalışmasını görücüye çıkardı.

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    Bosch, söz konusu çalışması ile otomobillerin en eski ve en basit parçalarından biri olan güneşliklere yeni bir boyut kazandırmayı hedefliyor. Geleneksel güneşliklerle aynı boyutta tasarlanan Sanal Güneşlik, saydam bir LCD panelden ve sürücünün yüz hareketlerini takip eden bir kameradan oluşuyor.

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    Yapay zeka destekli yüz algılama yazılımı kullanan kamera, sürücünün yüzünü tarayarak güneş ışınlarının doğrudan gözüne gelip gelmediğini kontrol ediyor. Eğer güneş ışınları sürücüyü rahatsız ediyorsa, ışınların geldiği yöne bağlı olarak petek şeklindeki bölümlerden bazılarını otomatik olarak karartıyor. Söz konusu işlem anlık olarak gerçekleşiyor. Sanal Güneşlik, değişen ışık durumuna göre sürekli kendini güncelliyor.

    Bosch’un yeni çalışması sayesinde güneş ışınlarının sürücünün gözüne gelmesi engellenirken, diğer bölümlerdeki saydam yapı devam ediyor. Böylelikle geleneksel güneşliklerde olduğu gibi sürücünün görüş açısı kısıtlanmıyor. Henüz erken aşamada olan Sanal Güneşlik projesinin hayata geçirilip geçirilmeyeceği ise henüz belli değil.



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    faniseyler 2 hf. en beğenilen
    Çok hoş olmuş. Hatta komple ön camda bu sistem olsa gece de önden gelen ışıklarıda böyle önlese süper olur.
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    AsiretinMarjinalCocugu 2 hf.
    TR'ye gelsin çoğu insan gece gündüz kullanır.Hatta gece kullanan kişi sayısı daha çok olur.



    Maşallah her yerde ışıldak gibi gezen "araçlar" var.Hakikaten araba olduğunu bilmesen şantiyeyi aydınlatmak için kullanılan led armatür nasıl yolda ilerliyor dersin.
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    Kulak Misafiri 2 hf.
    Araba ön camının arkasından başka bir camdan bakma fikri bana pek kullanışlı gelmedi. Araba canları zaten 2 numaralı gözlük gibi bir de onun arasına ayrıca cam koyacaklar bence dikkat dağıtıcı. Tabi kullanılmadan bilinemez.
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    muratkaya 2 hf.
    Otobüslerin ön camlarında üst taraflar karartılmış oluyor, en güzel çözüm o bence. Bir de güneş gözlüğü.
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    melihguler 2 hf.
    Ruhsat ve sanayiden alınan garip kartvizitler için yeni yerler aramak lazım.
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    DH Misafiri 2 hf.
    Madem sürücüyü takip eden sistem var Sisteme birde uyku alarmı takarlarsa harika olur.
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    fuckulteli 2 hf.
    Pratik bir çözüm, karmaşık ve maliyetli bir şey olmadığını düşünüyorum. Umarım kısa sürede yaygınlaşır..



    Alt ve yanlardaki çerçeveleri tamamen kaldırmaları mümkün, umarım çevreler son üründe yer almaz.
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    spencermila 2 hf.
    yerli milli araba cıkana kadar bunuda eklerler herhalde ona....
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    interwap 2 hf. spencermila
    Opsiyon
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    Imarex 2 hf.
    Çok akıllıca bir sistem umarım yakın zamanda arabalarda görürüz
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    faniseyler 2 hf. en beğenilen
    Çok hoş olmuş. Hatta komple ön camda bu sistem olsa gece de önden gelen ışıklarıda böyle önlese süper olur.
    Yanıtla +6
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    2786 kez okundu.
    9 yorum yazıldı.

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