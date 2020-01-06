Bosch, otomobiller için "Sanal Güneşlik" geliştirdi

Tam Boyutta Gör

Las Vegas’ta düzenlenen CES 2020’de araç içi teknolojilere ve otonom sürüş sistemlerine odaklanan Bosch, bu kapsamda “Sanal Güneşlik” adını verdiği yeni çalışmasını görücüye çıkardı.

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Bosch, söz konusu çalışması ile otomobillerin en eski ve en basit parçalarından biri olan güneşliklere yeni bir boyut kazandırmayı hedefliyor. Geleneksel güneşliklerle aynı boyutta tasarlanan Sanal Güneşlik, saydam bir LCD panelden ve sürücünün yüz hareketlerini takip eden bir kameradan oluşuyor.

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Yapay zeka destekli yüz algılama yazılımı kullanan kamera, sürücünün yüzünü tarayarak güneş ışınlarının doğrudan gözüne gelip gelmediğini kontrol ediyor. Eğer güneş ışınları sürücüyü rahatsız ediyorsa, ışınların geldiği yöne bağlı olarak petek şeklindeki bölümlerden bazılarını otomatik olarak karartıyor. Söz konusu işlem anlık olarak gerçekleşiyor. Sanal Güneşlik, değişen ışık durumuna göre sürekli kendini güncelliyor.

Bosch’un yeni çalışması sayesinde güneş ışınlarının sürücünün gözüne gelmesi engellenirken, diğer bölümlerdeki saydam yapı devam ediyor. Böylelikle geleneksel güneşliklerde olduğu gibi sürücünün görüş açısı kısıtlanmıyor. Henüz erken aşamada olan Sanal Güneşlik projesinin hayata geçirilip geçirilmeyeceği ise henüz belli değil.

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