Türünün ilk örneği insansı robot üretim fabrikası açılıyor

Türünün ilk örneği insansı robot fabrikası açılıyor
Shelton, verdiği demeçte, “Robotları mümkün olduğunca hızlı bir şekilde piyasaya sürmeye çok yüksek bir öncelik verdik. Asıl planımız, mümkün olan en kısa sürede genel amaçlı insansı robotlara ulaşmak.” dedi.
Digit adlı robot depo işleri için bir süredir Amazon tarafından test ediliyor ancak firmanın asıl hedefi genel amaçlı robotlar üretmek. Bu robotların çoğu alanlarda insanların yerini alması veya insanlara yardımcı olması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde türünün ilk örneği olacak yeni tesisin Salem, Oregon'da inşa edilmesi planlanıyor. Ancak Agility bu konuda rakipsiz değil. Çin geçtiğimiz aylarda insansı robotlar üreten tesislerin yaygınlaşması için girişimlerde bulunmuştu ve 2025 gibi yakın gelecekte seri üretimi hedeflemişti. İnsansı robotların gerçek insanları nasıl etkileyeceği -özellikle istihdam söz konusu olduğunda- şimdilik sis bulutu tarafından örtülü durumda. Ancak Agility’e göre insansı robotlar 700’den fazla yeni iş kategorisi yaratarak istihdama katkıda bulunacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.