Türünün ilk örneği insansı robot üretim fabrikası açılıyor

Tam Boyutta Gör Agility Robotics CEO'su Damion Shelton, verdiği tedirgin edici bir röportajda şirketin "RoboFab" tesisinde tam kapasiteye ulaşıldığında yılda 10.000 insansı robot üretilmesini planlandığını söyledi. Shelton "insansı" terimini Amazon gibi şirketler için ürettiği yürüyen ve çalışan robotları ifade etmek için kullanıyor. Firma halihazırda küçük bir üretim gerçekleştiriyor ancak yeni tesis ile üretim miktarı ciddi oranda artacak.

Türünün ilk örneği insansı robot fabrikası açılıyor

Shelton, verdiği demeçte, “Robotları mümkün olduğunca hızlı bir şekilde piyasaya sürmeye çok yüksek bir öncelik verdik. Asıl planımız, mümkün olan en kısa sürede genel amaçlı insansı robotlara ulaşmak.” dedi.

Tam Boyutta Gör Agility Robotics'in planları en hafif tabirle son derece iddialı. Agility, kurulduğu 2016 yılından bu yana sadece 100 kadar robot üretti. Ancak ekim ayında Amazon'un şu anda kendi fabrikalarında kullanmak üzere test ettiğini duyurduğu "Digit" adlı insansı modeli hayli ses getirmişti ve görünüşe göre artan bir talep bulunuyor. RoboFab başlangıçta sadece yüzlerce iki ayaklı "insansı" üretecek. Ancak Agility Robotics, birkaç yıl içinde tesisin yılda 10.000 robot gibi önemli ölçüde daha büyük bir kapasiteye sahip olmasını planlıyor.

Amazon'un yeni robotları teslimat sürelerini azaltıyor 1 ay önce eklendi

Digit adlı robot depo işleri için bir süredir Amazon tarafından test ediliyor ancak firmanın asıl hedefi genel amaçlı robotlar üretmek. Bu robotların çoğu alanlarda insanların yerini alması veya insanlara yardımcı olması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde türünün ilk örneği olacak yeni tesisin Salem, Oregon'da inşa edilmesi planlanıyor. Ancak Agility bu konuda rakipsiz değil. Çin geçtiğimiz aylarda insansı robotlar üreten tesislerin yaygınlaşması için girişimlerde bulunmuştu ve 2025 gibi yakın gelecekte seri üretimi hedeflemişti. İnsansı robotların gerçek insanları nasıl etkileyeceği -özellikle istihdam söz konusu olduğunda- şimdilik sis bulutu tarafından örtülü durumda. Ancak Agility’e göre insansı robotlar 700’den fazla yeni iş kategorisi yaratarak istihdama katkıda bulunacak.

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Türünün ilk örneği insansı robot üretim fabrikası açılıyor