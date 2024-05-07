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    Amazon çalışanları, robot işçilerden endişe ediyor

    Amazon, tesislerindeki robot işçi sayısını artırırken insan işçiler ise işlerini kaybetmekten endişe duyuyor. Amazon, sadece iki yılda 400.000 robotu tesislerinde kullanım aldı.
    Amazon çalışanları, robot işçilerden endişe ediyor Tam Boyutta Gör
    Amazon’un robot işçi atılımı çok öncesine dayanıyor ve firma, depolarında çeşitli robotik sistemleri kullanıyor. Bununla birlikte firma, robotların insanların yerini almayacağını da her defasında söylüyor. Öte yandan Amazon’un son birkaç yılda tesislerinde kullanılan makine sayısını iki kattan fazla artırması endişeleri giderek artırıyor.

    Amazon'daki robot çalışan sayısı hızla artıyor

    Amazon, sipariş karşılama merkezlerinde ve depolarında robot kullanımı hızlı bir şekilde artırıyor. 2021'in başlarında 350.000 robot bulunurken bu sayı Haziran 2023'e kadar 750.000'den fazla robota ulaşmış durumda. Ancak insan çalışanların esas endişesi bu sayıdaki hızlı artış değil, sayıları giderek artan insansı robotlar.

    Hatırlanacağı üzere Amazon, geçtiğimiz yıl sonlarında Agility Robotics'in 143 kiloluk insansı robotu Digit'in depolarında kullanmaya başladığını duyurmuştu. Digit, depo görevlerinde hemen hemen bir insanın yapabildiği her şeyi yapabiliyor. Üstelik bunu herhangi bir mola olmadan yapıyor. Öte yandan şirket Sequoia, Sparrow ve Proteus gibi daha endüstriyel, insana benzemeyen robotları da depolarında kullana eklemiş durumda.

    Amazon’a göre insansı olsun veya olmasın bu robotlar, insanların yerine monoton, tekrarlayan ve tehlikeli işleri yapacaklar. Dolayısıyla insanlarla birlikte çalışmaları hedefleniyor firmaya göre. Amazon'un küresel robotik, mekatronik ve sürdürülebilir paketleme direktörü Stefano La Rovere’a göre bu tip gelişmiş modern sistemler işleri almaktan ziyade yeni iş alanları yaratacak. Rovere’a göre, bu teknolojinin kullanılmasıyla halihazırda 700 yeni iş kategorisi oluşturulmuş bile.

    Neredeyse diğer tüm teknoloji firmaları gibi Amazon da bu yıl işten çıkarmalar yaptı. CEO Andy Jassy geçen ay yaptığı açıklamada, şirketin maliyetleri düşürmeye devam edeceğinin, bunun sadece robotlarla değil aynı zamanda yapay zekayla da yapılacağını söyledi. Jassy’ye göre yapay zeka da insanların yerini almayacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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