Amazon çalışanları, robot işçilerden endişe ediyor

Tam Boyutta Gör Amazon’un robot işçi atılımı çok öncesine dayanıyor ve firma, depolarında çeşitli robotik sistemleri kullanıyor. Bununla birlikte firma, robotların insanların yerini almayacağını da her defasında söylüyor. Öte yandan Amazon’un son birkaç yılda tesislerinde kullanılan makine sayısını iki kattan fazla artırması endişeleri giderek artırıyor.

Amazon'daki robot çalışan sayısı hızla artıyor

Amazon, sipariş karşılama merkezlerinde ve depolarında robot kullanımı hızlı bir şekilde artırıyor. 2021'in başlarında 350.000 robot bulunurken bu sayı Haziran 2023'e kadar 750.000'den fazla robota ulaşmış durumda. Ancak insan çalışanların esas endişesi bu sayıdaki hızlı artış değil, sayıları giderek artan insansı robotlar.

Hatırlanacağı üzere Amazon, geçtiğimiz yıl sonlarında Agility Robotics'in 143 kiloluk insansı robotu Digit'in depolarında kullanmaya başladığını duyurmuştu. Digit, depo görevlerinde hemen hemen bir insanın yapabildiği her şeyi yapabiliyor. Üstelik bunu herhangi bir mola olmadan yapıyor. Öte yandan şirket Sequoia, Sparrow ve Proteus gibi daha endüstriyel, insana benzemeyen robotları da depolarında kullana eklemiş durumda.

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Amazon’a göre insansı olsun veya olmasın bu robotlar, insanların yerine monoton, tekrarlayan ve tehlikeli işleri yapacaklar. Dolayısıyla insanlarla birlikte çalışmaları hedefleniyor firmaya göre. Amazon'un küresel robotik, mekatronik ve sürdürülebilir paketleme direktörü Stefano La Rovere’a göre bu tip gelişmiş modern sistemler işleri almaktan ziyade yeni iş alanları yaratacak. Rovere’a göre, bu teknolojinin kullanılmasıyla halihazırda 700 yeni iş kategorisi oluşturulmuş bile.

Neredeyse diğer tüm teknoloji firmaları gibi Amazon da bu yıl işten çıkarmalar yaptı. CEO Andy Jassy geçen ay yaptığı açıklamada, şirketin maliyetleri düşürmeye devam edeceğinin, bunun sadece robotlarla değil aynı zamanda yapay zekayla da yapılacağını söyledi. Jassy’ye göre yapay zeka da insanların yerini almayacak.

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