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    Bill Gates, genel maksatlı insansı robotları destekliyor

    Bir süredir robotik alanı ve dünyası ikiye ayrılmış durumda: İnsansı robotlar mı yapmalıyız yoksa işe özel robotlar mı? Bill Gates ise genel maksatlı insansı robotları destekliyor.
    Bill Gates, genel maksatlı insansı robotları destekliyor Tam Boyutta Gör
    Robotik alanında boy gösteren teknoloji şirketleri insansı ve insansı olmayan robotlar olarak ikiye ayrılmış durumda. Bununla birlikte son zamanların en yoğun tartışmalardan biri insansı robotlar etrafında dönüyor. Elbette onlarca yıldır önemli bir konuydu, ancak son zamanlarda Tesla ve Figure gibi girişimlerin çoğalmasıyla insansıları yeniden gündeme geliyor.

    Bill Gates, insansı robotların yanında

    Form faktörünün savunucuları, dünyamızı kendimize uyacak şekilde inşa ettiğimiz için robotları da ona uyacak şekilde inşa etmemizin mantıklı olduğuna işaret ediyor. Ayrıca erişim, merdiven çıkabilme ve tasarımımızla gelen el becerisi açısından da bazı avantajlar var. Bunun yanında form faktörü aynı zamanda tek amaçlı robotları, yani tek bir işi birçok kez son derece iyi yapmak için üretilmiş makineleri savunan onlarca yıllık geleneksel anlayışa da ters düşüyor. Bir de işin "genel maksatlı" kısmı var ki, bunun altında yatan karmaşıklık üzerinde çok az düşünülüyor.

    Bill Gates, genel maksatlı insansı robotları destekliyor Tam Boyutta Gör
    Görünüşe göre insansı robotların savunucuları arasına Bill Gates de katılmış durumda. Gates bu hafta kendisini heyecanlandıran son teknoloji robot girişimleri ve laboratuarlarının bir listesini yayınladı. Bu isimler arasında insansı robotlar geliştirmeye odaklanan üç şirket de yer alıyor. Bunlardan ilki ve en öne çıkanı üçü arasında insana en az benzeyen Digit adlı robotu geliştiren Agility. Firmalar arasında ayrıca Apollo'nun üreticisi Apptronik ve futbol oynayan ARTEMIS'in arkasındaki RoMeLa da yer alıyor.

    Digit robotu geçtiğimiz aylarda Amazon’un depolarında işe başlayarak insansı robotlar için bir mihenk taşı olmuştu. Zira onun başarısını BMW’de işe başlayan Figure’ün insansısı takip etmişti. Bill Gates’in elbette insansı robotlara dikkat çekmesi tek başına dev bir etki yaratmayacak. Bununla birlikte teknoloji öncülerinin “genel amaçlı insansı robot” terimini daha sık kullanması bu tip robotların ana akım haline gelmesinde pay sahibi olabilir.

    Kaynakça https://www.gatesnotes.com/Robotics https://techcrunch.com/2024/01/25/general-purpose-humanoid-robots-bill-gates-is-a-believer/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 3 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 5 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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