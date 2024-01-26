Bill Gates, genel maksatlı insansı robotları destekliyor

Bill Gates, insansı robotların yanında
Form faktörünün savunucuları, dünyamızı kendimize uyacak şekilde inşa ettiğimiz için robotları da ona uyacak şekilde inşa etmemizin mantıklı olduğuna işaret ediyor. Ayrıca erişim, merdiven çıkabilme ve tasarımımızla gelen el becerisi açısından da bazı avantajlar var. Bunun yanında form faktörü aynı zamanda tek amaçlı robotları, yani tek bir işi birçok kez son derece iyi yapmak için üretilmiş makineleri savunan onlarca yıllık geleneksel anlayışa da ters düşüyor. Bir de işin "genel maksatlı" kısmı var ki, bunun altında yatan karmaşıklık üzerinde çok az düşünülüyor.
Digit robotu geçtiğimiz aylarda Amazon’un depolarında işe başlayarak insansı robotlar için bir mihenk taşı olmuştu. Zira onun başarısını BMW’de işe başlayan Figure’ün insansısı takip etmişti. Bill Gates’in elbette insansı robotlara dikkat çekmesi tek başına dev bir etki yaratmayacak. Bununla birlikte teknoloji öncülerinin “genel amaçlı insansı robot” terimini daha sık kullanması bu tip robotların ana akım haline gelmesinde pay sahibi olabilir.Kaynakça https://www.gatesnotes.com/Robotics https://techcrunch.com/2024/01/25/general-purpose-humanoid-robots-bill-gates-is-a-believer/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.