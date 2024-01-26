Bill Gates, genel maksatlı insansı robotları destekliyor

Tam Boyutta Gör Robotik alanında boy gösteren teknoloji şirketleri insansı ve insansı olmayan robotlar olarak ikiye ayrılmış durumda. Bununla birlikte son zamanların en yoğun tartışmalardan biri insansı robotlar etrafında dönüyor. Elbette onlarca yıldır önemli bir konuydu, ancak son zamanlarda Tesla ve Figure gibi girişimlerin çoğalmasıyla insansıları yeniden gündeme geliyor.

Bill Gates, insansı robotların yanında

Form faktörünün savunucuları, dünyamızı kendimize uyacak şekilde inşa ettiğimiz için robotları da ona uyacak şekilde inşa etmemizin mantıklı olduğuna işaret ediyor. Ayrıca erişim, merdiven çıkabilme ve tasarımımızla gelen el becerisi açısından da bazı avantajlar var. Bunun yanında form faktörü aynı zamanda tek amaçlı robotları, yani tek bir işi birçok kez son derece iyi yapmak için üretilmiş makineleri savunan onlarca yıllık geleneksel anlayışa da ters düşüyor. Bir de işin "genel maksatlı" kısmı var ki, bunun altında yatan karmaşıklık üzerinde çok az düşünülüyor.

Tam Boyutta Gör Görünüşe göre insansı robotların savunucuları arasına Bill Gates de katılmış durumda. Gates bu hafta kendisini heyecanlandıran son teknoloji robot girişimleri ve laboratuarlarının bir listesini yayınladı. Bu isimler arasında insansı robotlar geliştirmeye odaklanan üç şirket de yer alıyor. Bunlardan ilki ve en öne çıkanı üçü arasında insana en az benzeyen Digit adlı robotu geliştiren Agility. Firmalar arasında ayrıca Apollo'nun üreticisi Apptronik ve futbol oynayan ARTEMIS'in arkasındaki RoMeLa da yer alıyor.

MIT, sıvı metal kullanan çok hızlı 3D baskı tekniği geliştirdi 8 sa. önce eklendi

Digit robotu geçtiğimiz aylarda Amazon’un depolarında işe başlayarak insansı robotlar için bir mihenk taşı olmuştu. Zira onun başarısını BMW’de işe başlayan Figure’ün insansısı takip etmişti. Bill Gates’in elbette insansı robotlara dikkat çekmesi tek başına dev bir etki yaratmayacak. Bununla birlikte teknoloji öncülerinin “genel amaçlı insansı robot” terimini daha sık kullanması bu tip robotların ana akım haline gelmesinde pay sahibi olabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Zamazingo Haberleri

Bill Gates, genel maksatlı insansı robotları destekliyor