Makyajlı Hyundai Bayon tanıtıldı! Togg T10X genel siparişe açılıyor - DH Oto Gündem

Programımızın bu haftaki bölümünde Togg T10X'in genel siparişlere açılması, makyajlı Hyundai Bayon ve insansı robotların BMW fabrikasında çalışmaya başlaması gibi gündem konularını değerlendirdik.

Programımızın bu haftaki bölümünde Togg T10X'in genel siparişlere açılması, makyajlı Hyundai Bayon ve insansı robotların BMW fabrikasında çalışmaya başlaması gibi gündem konularını değerlendirdik. Videoyu beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olarak, bildirimleri açarak ve yorum yaparak bize destek olmayı unutmayın. İyi seyirler.

Video akışı:

00:00 - Giriş

08:05 - İnsansı robot BMW fabrikasında çalışmaya başlıyor

15:20 - Makyajlı Hyundai Bayon tanıtıldı

27:17 - Yenilenen Ford Kuga tanıtıldı

33:42 - Honda'nın yeni elektrikli otomobilleri ilk kez göründü

42:36 - 2030'da daha fazla benzin tüketen araçlara ek vergi mi gelecek?

50:36 - Çinlilerden SUV ve pickup melezi elektrikli otomobil

57:54 - Togg T10X genel siparişe açılıyor

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