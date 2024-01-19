Makyajlı Hyundai Bayon tanıtıldı! Togg T10X genel siparişe açılıyor - DH Oto Gündem

Programımızın bu haftaki bölümünde Togg T10X'in genel siparişlere açılması, makyajlı Hyundai Bayon ve insansı robotların BMW fabrikasında çalışmaya başlaması gibi gündem konularını değerlendirdik. Videoyu beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olarak, bildirimleri açarak ve yorum yaparak bize destek olmayı unutmayın. İyi seyirler.
Video akışı:
00:00 - Giriş
08:05 - İnsansı robot BMW fabrikasında çalışmaya başlıyor
15:20 - Makyajlı Hyundai Bayon tanıtıldı
27:17 - Yenilenen Ford Kuga tanıtıldı
33:42 - Honda'nın yeni elektrikli otomobilleri ilk kez göründü
42:36 - 2030'da daha fazla benzin tüketen araçlara ek vergi mi gelecek?
50:36 - Çinlilerden SUV ve pickup melezi elektrikli otomobil
57:54 - Togg T10X genel siparişe açılıyor