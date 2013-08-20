İnsansız hava araçlarına limitsiz görüntü aktarım menzili sağlayan Sky Drone FPV projesi, Indiegogo üzerinde destek arıyor

Bağış platformlarının popüler merkezlerinden Indiegogo üzerinde farklı ülkelerden gelen araştırmacılar tarafından bağlatılan projelerden Sky Drone FPV, insansız hava araçlarına sağladığı limitsiz yüksek çözünürlüklü görüntü aktarımı ile dikkatleri üzerinde çekiyor.

Günümüz insansız hava araçları, analog görüntü aktarma teknolojileri ya da diğer kısa mesafeli kablosuz bağlantı teknolojileri ile çalışıyorlar ve bu nedenle de birçok gecikme, kumlama ve takılma sorunu yaşayabiliyorlar. Bu soruların önüne geçebilmek adına hazırlanan Sky Drone FPV, bağlandığı araçlara 3G ya da 4G/LTE bağlantı destekleri sayesinde limitsiz bir menzil ve üst seviye görüntü kalitesi sağlayabiliyor. iOS, Android ve BlackBerry 10 akıllı cep telefonu veya tablet modellerine kurulan uygulama ile 1920 x 1080 P 30 FPS Full HD video ve yüksek çözünürlüklü fotoğraf aktarımı sağlayabilen Sky Drone FPV, uçurulan araçların yükseklik ve hız gibi bilgilerini de canlı olarak HUD ekranı üzerinde gösterebiliyor ve bağlantı hızına göre farklı kalite ayarları arasında otomatik olarak geçiş yapabiliyor. Görüntülerin AES-256 şifreleme standardı tarafından korunduğu belirtilen ürünün, belirli hedefler sağlandığı taktirde Oculus Rift sistemine de destek verebileceği söyleniyor.





Seri üretime geçebilmek için Indiegogo üzerinde 80,000$ toplamayı hedefleyen Sky Drone FPV, bitimine 29 gün kala şimdilik 6,688$ toplamış durumda. Yapılacak 349$ bağış ile Aralık ayında elde edilebilen ürün hakkında hazırlanmış açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.indiegogo.com/projects/sky-drone-fpv