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İnsansız hava araçlarına limitsiz görüntü aktarım menzili sağlayan Sky Drone FPV projesi, Indiegogo üzerinde destek arıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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İnsansız hava araçlarına limitsiz görüntü aktarım menzili sağlayan Sky Drone FPV projesi, Indiegogo üzerinde destek arıyor
Bağış platformlarının popüler merkezlerinden Indiegogo üzerinde farklı ülkelerden gelen araştırmacılar tarafından bağlatılan projelerden Sky Drone FPV, insansız hava araçlarına sağladığı limitsiz yüksek çözünürlüklü görüntü aktarımı ile dikkatleri üzerinde çekiyor.
Günümüz insansız hava araçları, analog görüntü aktarma teknolojileri ya da diğer kısa mesafeli kablosuz bağlantı teknolojileri ile çalışıyorlar ve bu nedenle de birçok gecikme, kumlama ve takılma sorunu yaşayabiliyorlar. Bu soruların önüne geçebilmek adına hazırlanan Sky Drone FPV, bağlandığı araçlara 3G ya da 4G/LTE bağlantı destekleri sayesinde limitsiz bir menzil ve üst seviye görüntü kalitesi sağlayabiliyor. iOS, Android ve BlackBerry 10 akıllı cep telefonu veya tablet modellerine kurulan uygulama ile 1920 x 1080 P 30 FPS Full HD video ve yüksek çözünürlüklü fotoğraf aktarımı sağlayabilen Sky Drone FPV, uçurulan araçların yükseklik ve hız gibi bilgilerini de canlı olarak HUD ekranı üzerinde gösterebiliyor ve bağlantı hızına göre farklı kalite ayarları arasında otomatik olarak geçiş yapabiliyor. Görüntülerin AES-256 şifreleme standardı tarafından korunduğu belirtilen ürünün, belirli hedefler sağlandığı taktirde Oculus Rift sistemine de destek verebileceği söyleniyor.

Seri üretime geçebilmek için Indiegogo üzerinde 80,000$ toplamayı hedefleyen Sky Drone FPV, bitimine 29 gün kala şimdilik 6,688$ toplamış durumda. Yapılacak 349$ bağış ile Aralık ayında elde edilebilen ürün hakkında hazırlanmış açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
 
İnsansız hava araçlarına limitsiz görüntü aktarım menzili sağlayan Sky Drone FPV projesi, Indiegogo üzerinde destek arıyor

http://www.indiegogo.com/projects/sky-drone-fpv Yorum Yaz
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BTopbas 6 yıl
1 yıl önce düşünmüştüm ben bu 3g göz olayları falan vardı. orda ampül parlamıştı fakat rc model havada dolaşıyor sabit değil. baz istasyonundan uzaklaşınca veya 3g bağlantısında problem olursa veya çekmeme sorunu olursa çok büyük sıkıntı meydana geliyor. model ile aranızdaki bağ kopuyor. gidiyor milyarlık uçak.
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fbkaya 6 yıl
arkadaşlar yeri değil belki ama, bu ekrandaki yeşil yazılara - cizgilere ne isim veriliyordu ?

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



Edit: buldum hud muş :)
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selcuk20 6 yıl
Hasan07-36
Limitsiz görüntü ve limitsiz menzil ile ne demeye çalışmışlar tam anlamadım. Zaten 3G ve 4G limitsiz değil ki. Bir de analog görüntü aktarılıyor olması tuhafıma gitti açıkçası.

Metin:
Günümüz insansız hava araçları, analog görüntü aktarma teknolojileri ya da diğer kısa mesafeli kablosuz bağlantı teknolojileri ile çalışıyorlar ve bu nedenle de birçok gecikme, kumlama ve takılma sorunu yaşayabiliyorlar.

Dikkatli okursanız mevcut sistemlerden söz ediyor. Bu sistem 3G/4G üzerinden, AES- şifrelenmiş dijital yayın olarak aktarılıyor. Hadi o kısmı göremediniz, AES-256 şifrelemeyi okuduysanız dijital olduğunu anlamanız gerekirdi.
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Hasan07-36 6 yıl
Limitsiz görüntü ve limitsiz menzil ile ne demeye çalışmışlar tam anlamadım. Zaten 3G ve 4G limitsiz değil ki.

Bir de analog görüntü aktarılıyor olması tuhafıma gitti açıkçası.
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dogo argentino 6 yıl
baz istasyonundan uzaklaştınmı al sana 0 görüntü
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