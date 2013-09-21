Instacast podcast uygulaması, iOS7 desteği yanında yapılan yeni geliştirmelerle güncellendi

Kişilerin belirledikleri podcast kanallarına abone olabilmelerine ve bu kanalları dinleyebilmelerine imkan sağlayan Instacast uygulaması, iOS 7 desteğiyle 4.0 sürümüne güncellendi.





4. sürümü ile yalnızca Apple'ın yeni işletim sistemine sahip iPhone, iPod Touch ve iPad cihazları ile evrensel yapıda kullanılabilen Instacast, tasarımsal olarak da iOS 7'ye uyumlu bir çizgiyle geliyor. Ayrıca arka planda limitsiz indirme özelliğine, yeniden hazırlanmış bildirimlere, bölüm listelerine, bölüm ayarlarını düzenlemesi sırasında çoklu seçim desteğine, yeni ana menüye ve oynatıcıya kavuşan uygulama, artık daha etkili bir kullanıcı deneyimi sunabiliyor.

8,99 TL fiyat etiketiyle satılan Instacast podcast uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.



