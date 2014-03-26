Instagram, 200 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaştı

2012 yılında sosyal medyanın büyük ismi Facebook tarafından yaklaşık 1 milyar dolara satın alınan Instagram, 200 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaştığını duyurdu.





Mobil platformların öne çıkan fotoğraf ve video uygulamalarından Instagram, bir yıl önce aylık 100 milyon kullanıcı sayısına sahipken, son 6 ayda kazandığı 50 milyon yeni kullanıcının da desteğinde toplam 200 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaştığını açıkladı. Bu güne kadar 20 milyar fotoğrafın paylaşıldığı belirtilen servis, özellikle son dönemde ciddi oranda gelişmeye ve genişlemeye devam ediyor.





Konu hakkında Instagram tarafından hazırlanan resmi sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.geeky-gadgets.com/instagram-now-has-200-million-active-users-26-03-2014/