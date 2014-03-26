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Instagram, 200 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaştı

5 yıl
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Can Tunçer
Haber Editörü
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Instagram, 200 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaştı
2012 yılında sosyal medyanın büyük ismi Facebook tarafından yaklaşık 1 milyar dolara satın alınan Instagram, 200 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaştığını duyurdu.

Mobil platformların öne çıkan fotoğraf ve video uygulamalarından Instagram, bir yıl önce aylık 100 milyon kullanıcı sayısına sahipken, son 6 ayda kazandığı 50 milyon yeni kullanıcının da desteğinde toplam 200 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaştığını açıkladı. Bu güne kadar 20 milyar fotoğrafın paylaşıldığı belirtilen servis, özellikle son dönemde ciddi oranda gelişmeye ve genişlemeye devam ediyor.

Konu hakkında Instagram tarafından hazırlanan resmi sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.geeky-gadgets.com/instagram-now-has-200-million-active-users-26-03-2014/ Yorum Yaz
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wustti 5 yıl
su anda modacilarin salak fotograflarindan baska pek bisey yok. adam prof makineyle cekmis doga resmini gelmis buraya koyuyo.hadi o kendi cektigini koyuyo bi de sagdan soldan foto yurutup kendi cekmis gibi binlerce foto yukleyen var. adam gibi kullanan insan sayisi aktiflerin ceyreginden daha azdir.
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pop-up 5 yıl
maaaşallaaah
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Zenci Forvet 5 yıl
İyice yaygın hale geldi gerçi efektlerini kullanmak güzel oluyor.
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shadowtr 5 yıl
Streamzoo kapanınca mecbur buna geçtim. :(
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