Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Instagram, Android platformundaki ilk yılını doldurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
399
1
2
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Instagram, Android platformundaki ilk yılını doldurdu
Facebook'un popüler fotoğraf filtreleme uygulaması Instagram, Android platformundaki ilk yılını doldurdu. Bu önemli olayı yıl dönümü nedeniyle Instagram ekibinden Philip McAllister kısa bir mesaj yayınladı.

Instagram'ın küresel bir hale gelmesinde önemli bir rol oynayan Android platformunda hızlı ve kolay kullanılabilir bir uygulama deneyimi için sıkı bir çalışma içinde olduklarını belirten McAllister, her zaman mümkün olan en iyi Instagram deneyimi hedeflediklerini de dile getirdi. Anroid platformu için yayınlandığı ilk gün bir milyondan fazla kullanıcı tarafından indirilen Instagram'ın kullanıcılarının yarısı Android platformunu kullanmakta. Bu arada şubat ayında 100 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaşan Instagram'ın bir önceki aya göre, 10 milyon kullanıcıya daha ulaştığını belirtelim.

Android cihazınız üzerinden fotoğraflarınıza çeşitli filtreler eklemek ve bunları sosyal ağlarda paylaşmak istiyorsanız, Instagram'a Google Play üzerinden aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://blog.instagram.com/post/47035276788/instagram-for-android-one-year-later-one-year Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kpln04 6 yıl
tamam iyi güzel uygulamada bu gibi yerlerde millet artistleşiyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
What a Goal 6 yıl
Deep Sleep sorunu yaratıyor bu uygulama.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Görev Mars: Bütçe 16000TL "En iyi oyun sistemini topluyoruz" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
31.5.2019 TURK TELEKOM YURT GENELİ
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Dishonored 2 Türkçe Yama v0.01 Yayınlandı
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim