Facebook'un popüler fotoğraf filtreleme uygulaması Instagram, Android platformundaki ilk yılını doldurdu. Bu önemli olayı yıl dönümü nedeniyle Instagram ekibinden Philip McAllister kısa bir mesaj yayınladı.





Instagram'ın küresel bir hale gelmesinde önemli bir rol oynayan Android platformunda hızlı ve kolay kullanılabilir bir uygulama deneyimi için sıkı bir çalışma içinde olduklarını belirten McAllister, her zaman mümkün olan en iyi Instagram deneyimi hedeflediklerini de dile getirdi. Anroid platformu için yayınlandığı ilk gün bir milyondan fazla kullanıcı tarafından indirilen Instagram'ın kullanıcılarının yarısı Android platformunu kullanmakta. Bu arada şubat ayında 100 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaşan Instagram'ın bir önceki aya göre, 10 milyon kullanıcıya daha ulaştığını belirtelim.





Android cihazınız üzerinden fotoğraflarınıza çeşitli filtreler eklemek ve bunları sosyal ağlarda paylaşmak istiyorsanız, Instagram'a Google Play üzerinden aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://blog.instagram.com/post/47035276788/instagram-for-android-one-year-later-one-year