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    Google Meet'te arka planı artık yapay zeka oluşturuyor

    Google Meet'te arka plan bulanıklaştırma yerine artık daha iyi bir seçenek var. Kullanıcılar, yapay zeka Gemini'ye verecekleri tek bir komutla arka planı istedikleri gibi değiştirebiliyor.

    google meet yapay zeka ile arka plan oluşturma
    Google’ın online web konferans görüşmeleri ve görüntülü sohbet için kullanılan uygulaması Google Meet, yapay zeka güncellemesi aldı. Google Meet, Gemini yapay zeka entegrasyonu sayesinde artık kişisel arka plan oluşturmaya imkan veriyor. Peki, Google Meet’te yapay zeka ile arka plan oluşturma nasıl yapılıyor?

    Google Meet yapay zekayla arka plan oluşturma nasıl yapılır?

    Google Meet’te Gemini ile arka plan oluşturma şu anda masaüstü ve Android cihazlarda destekleniyor. Online toplantı öncesinde hazırlık ekranında veya görüntülü görüşme sırasında basit bir komutla arka planı değiştirmek, istediğiniz bir ortamda kendinizi göstermeniz mümkün. İşte adım adım Google Meet yapay zeka ile arka plan değiştirme:
    1. Bilgisayarda tarayıcıdan meet.google.com adresine girin
    2. Toplantıyı seçin
    3. Görüntünüzün sağ altında “Görsel efektleri uygula”ya tıklayın
    4. Arka plan oluştur’a tıklayın
    5. İstediğiniz arka planını oluşturmak için bir komut girin
    6. Yapay zeka arka plan resimlerini görmek için “Örnek oluştur”a tıklayın
    7. “Başka örnekler oluştur”a tıklayarak daha fazla arka plan görebilirsiniz
    8. Oluşturulan görsellerden birine tıklayarak arka plan olarak kullanabilirsiniz

    Google Meet’te yapay zekayla arka plan değiştirme, uygun bir Google Workspace, Google One AI Premium aboneliği veya Workspace Labs adlı Google'ın erken erişim test programına giriş gerektiriyor. Mobilde Android 9 ve daha yeni sürüm çalıştıran cihaz gerekiyor. Gemini ile arka plan değiştirme iPhone kullanıcıları için henüz kullanıma sunulmadı.

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    Yerli uçan araba AirCar, ilk kez insanlı uçtu

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    elcas 3 saat önce

    yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.

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    turkelvis 1 gün önce

    Arabamız yerli ve milli

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