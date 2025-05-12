Google Meet'te arka planı artık yapay zeka oluşturuyor

Google Meet yapay zekayla arka plan oluşturma nasıl yapılır?
- Bilgisayarda tarayıcıdan meet.google.com adresine girin
- Toplantıyı seçin
- Görüntünüzün sağ altında “Görsel efektleri uygula”ya tıklayın
- Arka plan oluştur’a tıklayın
- İstediğiniz arka planını oluşturmak için bir komut girin
- Yapay zeka arka plan resimlerini görmek için “Örnek oluştur”a tıklayın
- “Başka örnekler oluştur”a tıklayarak daha fazla arka plan görebilirsiniz
- Oluşturulan görsellerden birine tıklayarak arka plan olarak kullanabilirsiniz
Google Meet’te yapay zekayla arka plan değiştirme, uygun bir Google Workspace, Google One AI Premium aboneliği veya Workspace Labs adlı Google'ın erken erişim test programına giriş gerektiriyor. Mobilde Android 9 ve daha yeni sürüm çalıştıran cihaz gerekiyor. Gemini ile arka plan değiştirme iPhone kullanıcıları için henüz kullanıma sunulmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.
Arabamız yerli ve milli