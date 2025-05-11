WhatsApp, artırılmış kontrast özelliğini test ediyor

WhatsApp'ın yeni erişilebilirlik ayarı ne işe yarayacak?
WhatsApp, kullanıcılara uygulamanın ön plan ve arka plan öğeleri arasındaki renk kontrastını artırma imkanı verecek. Bu, yazılar, simgeler ve butonlar gibi temel arayüz bileşenlerinin görünürlüğünü önemli ölçüde artıracak.
Artırılmış kontrast açıldığında, WhatsApp içeriğin arka plana göre daha belirgin bir şekilde öne çıkmasını sağlamak, belirsizliği azaltmak ve okunabilirliği iyileştirmek için kullanıcı arayüzünün görsel hiyerarşisini değiştirecek. Bu, özellikle görme engelli, renk hassasiyeti olan veya yaşa bağlı görme bozukluğu olan kullanıcılar için faydalı olacak.
Yeni kontrast ayarı şu anda geliştirilme aşamasında ve diğer beta özellikleri gibi hangi sürümde ekleneceği belli değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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