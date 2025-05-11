Tam Boyutta Gör WhatsApp, son beta güncellemesinde Android kullanıcıları için yeni erişilebilirlik özelliğini sundu. Yeni artırılmış kontrast seçeneği, belirli renkleri görmekte zorluk çeken veya yazıları zor okuyan kullanan kişiler için faydalı olacak.

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WhatsApp'ın yeni erişilebilirlik ayarı ne işe yarayacak?

WhatsApp, kullanıcılara uygulamanın ön plan ve arka plan öğeleri arasındaki renk kontrastını artırma imkanı verecek. Bu, yazılar, simgeler ve butonlar gibi temel arayüz bileşenlerinin görünürlüğünü önemli ölçüde artıracak.

Artırılmış kontrast açıldığında, WhatsApp içeriğin arka plana göre daha belirgin bir şekilde öne çıkmasını sağlamak, belirsizliği azaltmak ve okunabilirliği iyileştirmek için kullanıcı arayüzünün görsel hiyerarşisini değiştirecek. Bu, özellikle görme engelli, renk hassasiyeti olan veya yaşa bağlı görme bozukluğu olan kullanıcılar için faydalı olacak.

Yeni kontrast ayarı şu anda geliştirilme aşamasında ve diğer beta özellikleri gibi hangi sürümde ekleneceği belli değil.

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WhatsApp, artırılmış kontrast özelliğini test ediyor