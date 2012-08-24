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Instagram beslemeleri için Instacube dijital çerçeve

6 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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80 milyon kullanıcı sayısını geçen ve Facebook tarafından satın alınan fotoğraf paylaşım tabanlı Instagram platformu için ilginç bir ürün Kickstarter sayfalarında boy gösteriyor.

D2M girişimi tarafından geliştirilen Instacube adlı ürün sadece Instagram beslemelerini almak üzere tasarlanmış. 7.5 inçlik kare tasarıma sahip konseptte 6.5 inçlik 600 x 600 piksel çözünürlükte kapasitif dokunmatik bir de ekran bulunuyor. Çözünürlük Instagram fotoğraflarının sunduğu boyutlarla aynı. Tasarım One-Step stüdyoları tarafından yapılmış.

ARM işlemci, Android işletim sistemi, 4GB depolama, 256MB RAM, WiFi, şarj edilebilir batarya ürünün belirtilen özellikleri. 

Ürünün ekranına dokunarak resimler ve türleri arasında geçiş yapılabiliyor. Üç fiziksel tuş ise güç, beslemeler arasında geçiş ve fotoğrafları beğenme işlevini yerine getiriyor. Çoklu hesaplardan beslemeleri aktarabilmek de mümkün. Beslemeleri almak için hashtag denilen etiketlerin belirlenmesi gerekiyor. Sonrasında ürün otomatik olarak görselleri ekranda göstermeye başlıyor.

250 000$ sınırına ulaşması gereken proje şimdiden 200 000$ barajını geçmiş. Bağış yapanlara ise özel baskılı tişörtten, özel tasarım Instacube ürününe kadar farklı hediyeler veriliyor. Ürün için en az 99$ bağış yapmak gerekiyor. Ürün Mart ayında üretime geçtiğinde ise 150$ fiyat etiketine sahip olacak.


http://www.kickstarter.com/projects/1084349160/instacube-a-living-canvas-for-your-instagram-photo Yorum Yaz
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Momo-Oz 6 yıl en beğenilen
Güzelde çok kalın o ne öyle tüplü televizyon gibi
2 Yanıt Yanıtla +4
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playmaker10 6 yıl
Sırf instagram beslemesi yapan bi alet 150 $ öyle mi? Sonumuz harbiden iyi değil
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Momo-Oz 6 yıl en beğenilen
Güzelde çok kalın o ne öyle tüplü televizyon gibi
1 Yanıt Yanıtla +4
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DH Misafiri  6 yıl
Face in tüm projelerini gözüm kapalı desteklerim.
Ülkemize gelsin hemen bir tane alacağım
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Amedra 6 yıl Momo-Oz
Momo-Oz
Güzelde çok kalın o ne öyle tüplü televizyon gibi

Aynen ama ürün yinede güzel
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