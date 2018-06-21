YouTube'a dişli bir rakip geldi: Instagram IGTV duyuruldu!

Aylık bir milyar kullanıcı kitlesine ulaşan sosyal medya devi Instagram, yeni platformu Instagram IGTV'yi tanıttı. Uzun formatlı videoları izlemenize imkan tanıyan IGTV ile birlikte 1 dakikalık video sınırı 1 saate uzatıldı. Peki ya IGTV kullanıcılara neler sunuyor? IGTV nasıl kullanılır?

Instagram IGTV nedir?

İçerik üreticilerinin dikey ve 1 saate kadar video üretmelerini sağlayan IGTV ile birlikte videolar, tam ekranda dikey biçimde görüntülenebiliyor. Tıpkı YouTube da olduğu gibi içerik oluşturucularının kendilerine has kanalları da IGTV'de yer alıyor. Instagram'ın IGTV hizmetini, Instagram uygulaması üzerinden kullanabildiğiniz gibi bağımsız olarak IGTV uygulamasını indirerek de kullanabilirsiniz. Lakin IGTV uygulamasını indirirseniz takip ettiğiniz kanalların videolarını herhangi bir arama yapmadan otomatik oynatabilirsiniz.

Instagram IGTV nasıl kullanılır?

Instagram kullanıcılarının hareket kabileyetlerini arttıran IGTV hizmetini kullanarak herkes bir içerik üreticisi olabilir. Bunun için kendi kanalınızı oluşturup videolarınızı Instagram IGTV uygulamasına yükleyebilirsiniz.

Instagram IGTV nasıl indirilir?

Instagram'ın IGTV hizmetini mevcut Instagram uygulaması üzerinden kullanabildiğiniz gibi IGTV uygulamasını indirerek de daha pratik bir şekilde kullanabilirsiniz. Instagram IGTV indirme linkleri:

https://instagram-press.com/blog/2018/06/20/welcome-to-igtv/