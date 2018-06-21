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YouTube'a dişli bir rakip geldi: Instagram IGTV duyuruldu!

Instagram'ın YouTube'a rakip yeni hizmeti IGTV tanıtıldı. Peki özünde Instagram kullanıcılarının hareket kabileyetlerini arttıran IGTV nedir? IGTV nasıl kullanılır? IGTV indirme linkleri haberimizde.
11 ay
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sosyal medya
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Aylık bir milyar kullanıcı kitlesine ulaşan sosyal medya devi Instagram, yeni platformu Instagram IGTV'yi tanıttı. Uzun formatlı videoları izlemenize imkan tanıyan IGTV ile birlikte 1 dakikalık video sınırı 1 saate uzatıldı. Peki ya IGTV kullanıcılara neler sunuyor? IGTV nasıl kullanılır? 

Instagram IGTV nedir? 

İçerik üreticilerinin dikey ve 1 saate kadar video üretmelerini sağlayan IGTV ile birlikte videolar, tam ekranda dikey biçimde görüntülenebiliyor. Tıpkı YouTube da olduğu gibi içerik oluşturucularının kendilerine has kanalları da IGTV'de yer alıyor. Instagram'ın IGTV hizmetini, Instagram uygulaması üzerinden kullanabildiğiniz gibi bağımsız olarak IGTV uygulamasını indirerek de kullanabilirsiniz. Lakin IGTV uygulamasını indirirseniz takip ettiğiniz kanalların videolarını herhangi bir arama yapmadan otomatik oynatabilirsiniz. 

Instagram IGTV nasıl kullanılır?

Instagram kullanıcılarının hareket kabileyetlerini arttıran IGTV hizmetini kullanarak herkes bir içerik üreticisi olabilir. Bunun için kendi kanalınızı oluşturup videolarınızı Instagram IGTV uygulamasına yükleyebilirsiniz. 

Instagram IGTV nasıl indirilir? 

Instagram'ın IGTV hizmetini mevcut Instagram uygulaması üzerinden kullanabildiğiniz gibi IGTV uygulamasını indirerek de daha pratik bir şekilde kullanabilirsiniz. Instagram IGTV indirme linkleri:

https://instagram-press.com/blog/2018/06/20/welcome-to-igtv/ Yorum Yaz
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Halilowich 11 ay en beğenilen
Bir şey ne kadar basitse o kadar güzeldir. Facebook bu yüzden bozdu, Instagram da aynı hale gelecek. Bence kötü bir adım.
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Biseksuel Adam 11 ay
Google+ gibi çöplüğe karışacak.
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Krethuss 11 ay
para kazandırmadığı sürece tutmaz. hadi eyw
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ÇatlakMerlin 11 ay
Kadınların yoğunlukta olduğu her platform tutar. Instagram'da bu şekilde olduğu için, bence ilerleyen süreçte bu platform iş yapacak. O nedenle olumsuz görüş bildiren arkadaşlara katılmıyorum açıkçası.
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esmerbuyucu 11 ay
Bye bye Youtube, verdiğin kuş kadar parayla batıp gidersin artık
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Mars Portakalı 11 ay
Çöp
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BekirARSLAN 11 ay
Instagram da kekolarin reklamların ve et satanların olmadığı 2012 yılına dönmek istiyorum...
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Galatas4ray 11 ay
Para verilmeyen bir servis tutmaz.Youtube gibi para verecekki insanlar içerik üretip paylaşsın.
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Yazmayı_Severim 11 ay
Getirdikleri neredeyse her özellik hareketli görsellere, videolara yönelik rakip olmaya çalıştığı o kadar belliydi ki gerçi yazıp yazıp silmiştim geçtiğimiz günlerde de bizi ne joe bize ne diye
Fotoğrafçılık kapsamında dişli bir rakipleri olmadığı için o alana yönelik yenilik yapma gereği pek duymuyorlar sanırım ya da epey bir ağırdan alıyorlar, tek isteğim şu profillerin kategorize edilebilmesi özelliğinin getirilmesi böylelikle yayınlamaya değer fotoğraflarla günlük hayatımızda çektiğimiz kişisel fotoğraflar iç içe bir arada olmaz onları ayırabilirdik
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Halilowich 11 ay en beğenilen
Bir şey ne kadar basitse o kadar güzeldir. Facebook bu yüzden bozdu, Instagram da aynı hale gelecek. Bence kötü bir adım.
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Krethuss 11 ay
para kazandırmadığı sürece tutmaz. hadi eyw
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Biseksuel Adam 11 ay
Google+ gibi çöplüğe karışacak.
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