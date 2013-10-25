Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Instagram reklamlarının nasıl görüneceği ortaya çıktı

5 yıl
541
1
6
Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Instagram reklamlarının nasıl görüneceği ortaya çıktı
Fotoğraf temelinde kurulan ve ulaştığı 150 milyondan kullanıcı sayısı ile büyük bir sosyal ağ durumuna gelen Instagram, kısa süre önce gelir elde edebilmek için reklam göstermeye başlayacağını duyurmuştu. Şirket şimdi ise bu reklamların nasıl görüneceğini kamuoyu ile paylaştı.

Sosyal ağ içerisinde paylaşılan diğer içeriklerden çok farklı görünmeyen Instagram reklamları, sağ köşelerinde yer alan özel bir ibare ile farklılaşıyor ve böylece kullanıcıların genel deneyimlerini olumsuz yönde etkilemiyorlar. Şimdiden Adidas, Ben & Jerrys, Burberry, General Electric, Lexus, Levis, Macys, Michael Kors, PayPal ve Starwood gibi şirketler ile anlaştığı belirtilen firma, reklamların hangi sıklıkla gösterileceği konusunda bir bilgi vermiyor ancak isteğe bağlı olarak reklamların gizlenebileceğini belirtiyor. 

Instagram reklamlarının Amerika'da bulanan kullanıcılara hafta içerisinde görünmeye başlayacağı da eklene bilgiler arasında.


http://blog.instagram.com/post/64973363225/adsoninstagram Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Nokia Specialist 5 yıl
Ulan Bi Youtube Bi donanım haber Bi Facebook Bi instagram Bi gmail eeh yeter lan işin ehlisin Microsoft en azından diğerleri gibi aç gözlü değilsin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Huan8 5 yıl
reklamların instagram'ın yapısına uygun görünümde etkileyici fotoğraflar ile desteklenmesi muhtemelen hem ilgi uyandıracak hem de insanların fazla olumsuz bakmamalarını sağlayacaktır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GunslingeR085 5 yıl
;-(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
evereve 5 yıl
Of ya en sevdiğim platformdu bu, oldukça sade ve işlevsel. Zırt pırt reklam çıkar şimdi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SeçmeceKarpuz 5 yıl
Bir bunda yoktu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AdamsınDrogba 5 yıl
Facebook gözün doysun yeter artık.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl 2si1 "GTA V PC sürümü için CDKey'i olan" Teknoloji ve Oyun Programı 5 yıl Samsung Galaxy Note 3 "Dengeleri değiştiren telefon" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim