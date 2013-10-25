Instagram reklamlarının nasıl görüneceği ortaya çıktı

Fotoğraf temelinde kurulan ve ulaştığı 150 milyondan kullanıcı sayısı ile büyük bir sosyal ağ durumuna gelen Instagram, kısa süre önce gelir elde edebilmek için reklam göstermeye başlayacağını duyurmuştu. Şirket şimdi ise bu reklamların nasıl görüneceğini kamuoyu ile paylaştı.





Sosyal ağ içerisinde paylaşılan diğer içeriklerden çok farklı görünmeyen Instagram reklamları, sağ köşelerinde yer alan özel bir ibare ile farklılaşıyor ve böylece kullanıcıların genel deneyimlerini olumsuz yönde etkilemiyorlar. Şimdiden Adidas, Ben & Jerrys, Burberry, General Electric, Lexus, Levis, Macys, Michael Kors, PayPal ve Starwood gibi şirketler ile anlaştığı belirtilen firma, reklamların hangi sıklıkla gösterileceği konusunda bir bilgi vermiyor ancak isteğe bağlı olarak reklamların gizlenebileceğini belirtiyor.





Instagram reklamlarının Amerika'da bulanan kullanıcılara hafta içerisinde görünmeye başlayacağı da eklene bilgiler arasında.





http://blog.instagram.com/post/64973363225/adsoninstagram