Instagram temelli Mac uygulaması InstaFeed ücretsiz yapıldı

OS X 10.7 ve sonrası 64-bit işlemcili Mac bilgisayarlar için hazırlanan InstaFeed, kısa bir süre için ücretsiz yapıldı.





Oldukça sade bir arayüzle geliştirilen InstaFeed uygulaması, kişilerin Instagram servisi üzerinde yer alan binlerce fotoğraf arasında gezinmesine imkan sunuyor, hashtags temelli arama yapabiliyor, başka kişilerin takip edilmesine izin veriyor ve özellikle hızlı çalışması ve aynı anda kaydırma temelli sınırsız fotoğraf göstermesiyle dikkat çekiyor. Fotoğraf yanında videoları da gösterebilen uygulama, Facebook ve Twitter entegrasyonu yanında indirme desteğine de sahip.





Daha önce 9,99$ fiyat etiketiyle satılan InstaFeed uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.





https://itunes.apple.com/tr/app/id610883404?mt=12