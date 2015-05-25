Instagram yakın zamanda öne çıkan içerikleri e-posta ile gönderecek

Dünyanın en popüler sosyal ağları arasında yer alan Instagram, yakın zaman içerisinde haftanın öne çıkan içeriklerini e-posta üzerinden kullanıcılarına gönderecek.

Bu tarz bilgilendirme e-postalarını bildiğiniz üzere diğer büyük sosyal ağlarda da aktif olarak kullanıyor. Instagram'ın göndereceği e-postalarda ise takip ettiğiniz kişiler odağında haftanın öne çıkan fotoğrafları yer alacak ve bu sayede hem kaçırılan önemli içeriklerden haberdar olunmuş olacak hem de genel olarak etkileşim artacak.

Bu özelliğin tam olarak kullanıma geçeceği tarih hakkında ise şimdilik açıklanmış bir bilgi bulunmuyor.

http://www.theverge.com/2015/5/24/8652897/instagram-highlights-emails-weekly-digest