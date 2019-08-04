Intel 10. Nesil 10 nm Ice Lake mobil işlemcilerini duyurdu

Yarıiletken üreticisi Intel işlemci pazarında AMD’nin rekabeti bir üst seviyeye taşımasıyla bir hayli zorlanıyor. Bir zamanlar nm konusunda bayrağı önde götüren firma şu günlerde ne yazık ki geride kalmış durumda. Mavi takım nihayet 10 nm’ye adımını attı.

Modeller

İşlemciler ‘’Y’’ ve ‘’U’’ serisi olmak üzere ikiye ayrılıyorlar. ‘’U’’ ailesindeki modellerde daha yüksek frekansların yanı sıra daha yüksek TDP değerlerini görmekteyiz. Intel Core i7-1068G7 tepe modeli olarak karşımıza çıkarken 4/8 izlekli bir yapıda 2.3 GHz’den 3.6 GHz’e kadar yükselebiliyor. Tek çekirdeğiyle 4.1 GHz gibi oldukça güzel bir seviyeye ulaşabilen modele eşlik eden entegre grafik birimi ise Intel Iris Plus yongası.

Serideki i3 modeli hariç tüm yongalar 4/8 konfigürasyonunda. Tepe modele has tutulan 28 watt TDP diğer çözümlerde kullanılacağı dizüstüye göre 15/25 watt şeklinde ayarlanabiliyor. 28 watt’lık TDP’nin sağladığı güç tüketimi esnekliğinden olsa gerek i7-1068G7’de 2.3 GHz olan taban frekansı i71065G7’de 1.3 GHz seviyesine düşüyor ve diğer yongalarda bu rakam 1 GHz’e kadar düşüyor. Önbellek konusunda Coffee Lake’teki boyutlar korunmuş. i7 modellerinde 8 MB tercih edilirken, uygun fiyatlı i3 klasmanında kapasite 4 MB’a kadar düşüyor.

Yapay zekaya donanımsal destek

Ek olarak Intel son zamanlarda hızla hayatımıza giren yapay zeka konusunda da donanımsal desteği ihmal etmemiş. İşlemciler Intel Deep Learnig Boost sayesinde Görsel zenginleştirme, fotoğraf indeksleme ve çeşitli efektlerin uygulanmasını daha seri bir şekilde gerçekleştirecek.

Intel Gaussian ve Neural Accelerator (GNA) ile de ses işleme ve gürültü azaltma için sağlanan harici motorla yongaların daha düşük bir güç tüketimi profiline sahip olması sağlanmış.

Multimedya özellikleri konusunda ise BT.2020 lisansına sahip olan modellerle 4K HDR içerikler milyarca renkle zengin bir şekilde tüketilebilecek. 1080p çözünürlükte 2 kat daha fazla kareyi işleme kapasitesine kavuşan entegre grafik birimi

ayrıca içerik üreticilerin de yüzünü güldürecek. Son olarak Ice Lake çözümlerini içerecek dizüstülerin bu yılın son çeyreğinde bizlerle olması bekleniyor.

https://wccftech.com/intel-launches-10th-generation-10nm-ice-lake-mobility-processors-led-by-core-i7-1068g7-flagship-with-3-6-ghz-all-core-boost/

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10. nesil işlemciler önceki nesillerin aksine bu seferda geliştirmeler sunacak. Dahası firma önceleri 5 nesil önceki modellere göre yaptığı kıyaslamayı bu sefer bir önceki nesle göre yapıyor. Anlaşılan o ki Intel bu defa işi şansa bırakmak istemiyor.‘’Y’’ serisindevedeğerleri 9/12 watt seviyesine çekilmiş. Bunun bir sonucu olarak databan frekansı da kaçınılmaz olmuş. Entegre grafik birimi konusundabirimine yer verilirken diğer yongalarda yine Iris Plus'a yer verilmiş.Firmanın yeni yongaları grafik birimi tarafında ilk defaişlem gücüne sahip olmasıyla dikkat çekerken 3200 MHz’e kadar belleklere de destek sunuyor. Diğer taraftan Intel bağlanabilirlik başlığına da bir hayli eğilmiş. Yongalara entegre olarak gelen Wi-Fi 6 çözümünün yanı sıra yine 4 porta kadar Thunderbolt 3 desteği, kalbinde yeni yongaları barındıracak dizüstülerin tercih edilmesini sağlayacak önemli detaylardan.