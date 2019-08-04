Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Intel 10. Nesil 10 nm Ice Lake mobil işlemcilerini duyurdu

Intel uzun bir süredir kullandığı 14 nm nodunu yavaş yavaş terketmeye başladı. 10 nm sürecinden geçen ilk yongalar mobil Ice Lake modelleri oldu.
3 gün
3,7b
1
30
İşlemci
Metehan Göktaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
Yarıiletken üreticisi Intel işlemci pazarında AMD’nin rekabeti bir üst seviyeye taşımasıyla bir hayli zorlanıyor. Bir zamanlar nm konusunda bayrağı önde götüren firma şu günlerde ne yazık ki geride kalmış durumda. Mavi takım nihayet 10 nm’ye adımını attı.

10. nesil işlemciler önceki nesillerin aksine bu sefer IPC alanında da geliştirmeler sunacak. Dahası firma önceleri 5 nesil önceki modellere göre yaptığı kıyaslamayı bu sefer bir önceki nesle göre yapıyor. Anlaşılan o ki Intel bu defa işi şansa bırakmak istemiyor.

Modeller 

İşlemciler ‘’Y’’ ve ‘’U’’ serisi olmak üzere ikiye ayrılıyorlar. ‘’U’’ ailesindeki modellerde daha yüksek frekansların yanı sıra daha yüksek TDP değerlerini görmekteyiz. Intel Core i7-1068G7 tepe modeli olarak karşımıza çıkarken 4/8 izlekli bir yapıda 2.3 GHz’den 3.6 GHz’e kadar yükselebiliyor. Tek çekirdeğiyle 4.1 GHz gibi oldukça güzel bir seviyeye ulaşabilen modele eşlik eden entegre grafik birimi ise Intel Iris Plus yongası. 
Serideki i3 modeli hariç tüm yongalar 4/8 konfigürasyonunda. Tepe modele has tutulan 28 watt TDP diğer çözümlerde kullanılacağı dizüstüye göre 15/25 watt şeklinde ayarlanabiliyor. 28 watt’lık TDP’nin sağladığı güç tüketimi esnekliğinden olsa gerek i7-1068G7’de 2.3 GHz olan taban frekansı i71065G7’de 1.3 GHz seviyesine düşüyor ve diğer yongalarda bu rakam 1 GHz’e kadar düşüyor. Önbellek konusunda Coffee Lake’teki boyutlar korunmuş. i7 modellerinde 8 MB tercih edilirken, uygun fiyatlı i3 klasmanında kapasite 4 MB’a kadar düşüyor.
‘’Y’’ serisinde çekirdek konfigürasyonu ve önbellek değerleri U serisiyle aynı tutulurken TDP değerleri 9/12 watt seviyesine çekilmiş. Bunun bir sonucu olarak da 0.7 GHz’e kadar düşen taban frekansı da kaçınılmaz olmuş. Entegre grafik birimi konusunda Core i3-1000G1’de Intel UHD birimine yer verilirken diğer yongalarda yine Iris Plus'a yer verilmiş.

Firmanın yeni yongaları grafik birimi tarafında ilk defa 1 TeraFLOPS işlem gücüne sahip olmasıyla dikkat çekerken 3200 MHz’e kadar belleklere de destek sunuyor. Diğer taraftan Intel bağlanabilirlik başlığına da bir hayli eğilmiş. Yongalara entegre olarak gelen Wi-Fi 6 çözümünün yanı sıra yine 4 porta kadar Thunderbolt 3 desteği, kalbinde yeni yongaları barındıracak dizüstülerin tercih edilmesini sağlayacak önemli detaylardan.

Yapay zekaya donanımsal destek 

Ek olarak Intel son zamanlarda hızla hayatımıza giren yapay zeka konusunda da donanımsal desteği ihmal etmemiş. İşlemciler Intel Deep Learnig Boost sayesinde Görsel zenginleştirme, fotoğraf indeksleme ve çeşitli efektlerin uygulanmasını daha seri bir şekilde gerçekleştirecek.
Intel Gaussian ve Neural Accelerator (GNA) ile de ses işleme ve gürültü azaltma için sağlanan harici motorla yongaların daha düşük bir güç tüketimi profiline sahip olması sağlanmış.
Intel 10. Nesil 10 nm Ice Lake mobil işlemcilerini duyurdu
Tam Boyutta Gör

 
Multimedya özellikleri konusunda ise BT.2020 lisansına sahip olan modellerle 4K HDR içerikler milyarca renkle zengin bir şekilde tüketilebilecek. 1080p çözünürlükte 2 kat daha fazla kareyi işleme kapasitesine kavuşan entegre grafik birimi
ayrıca içerik üreticilerin de yüzünü güldürecek. Son olarak Ice Lake çözümlerini içerecek dizüstülerin bu yılın son çeyreğinde bizlerle olması bekleniyor.


https://wccftech.com/intel-launches-10th-generation-10nm-ice-lake-mobility-processors-led-by-core-i7-1068g7-flagship-with-3-6-ghz-all-core-boost/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Bloodin 3 gün en beğenilen
Donanımhaber neden bu tip gerçek donanım haberlerini çok geç vermeye başladı? Dizi ve arabalarla ilgili haberler anında yayınlanırken grafik alanında önceki nesile göre devrim sayılabilecek iyileştirmeler içeren 10. nesil dizüstü işlemcileri ile ilgili haber 2 gün geç yayınlanıyor... Artık isim mi değiştirseniz ne...
Donanımhaber neden bu tip gerçek donanım haberlerini çok geç vermeye başladı? Dizi ve arabalarla ilgili haberler anında yayınlanırken grafik alanında önceki nes...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +42
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GokhanMaths 3 gün Bloodin
Bunu yazmak için habere girdim ya bundan önemli haber mi var ki diğer sitelerde 2-3 gün önce görüyoruz sonra siz yayınlıyorsunuz. Haber kısmı çalışmıyor burdan bir kullanıcıya verilse daha çok haber girer
Edit: Haberde hiçbir detay özen bile yok pes!
Bunu yazmak için habere girdim ya bundan önemli haber mi var ki diğer sitelerde 2-3 gün önce görüyoruz sonra siz yayınlıyorsunuz. Haber kısmı çalışmıyor burdan...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bloodin 3 gün
İntel'in bu şekilde grafik birimine önem vermesi rekabet açısından oldukça iyi, gelecek yıl 7 nanometrelik Zen 2 çekirdekleri ile üretilecek olan Ryzen 4000 serisi mobil APU'larda AMD de grafik tarafında agresif davranmak zorunda kalacak, kim bilir belki de 2 Teraflop güce sahip, neredeyse GTX 1050 Ti eşdeğeri dahili GPU'lar görürüz. Tabi böyle bir durumda iyi bir termal yönetim gerekecektir ki AMD bu konuda biraz sabıkalı
İntel'in bu şekilde grafik birimine önem vermesi rekabet açısından oldukça iyi, gelecek yıl 7 nanometrelik Zen 2 çekirdekleri ile üretilecek olan Ryzen 4000 ser...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Alex5 2 gün
Hem intel, hem 10nm, hem laptop işlemcisi. Çok pahallı olur çok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 2 gün
Arkadaşlar yeri burası değil ama sorayım. Bir dizüstü alacağım. Donanım şöyle:
2.5 GHz i5-7200U
4 GB 940MX
8 GB DDR4 2133 MHz
1 TB HDD 5400 RPM
Windows 10 Home
Sizce 1900 liraya ikinci el olan bu dizüstü alınır mı? Çünkü şu Spectre açıkları beni düşündürüyor. Bilgisayarda oyun falan oynanmayacak. Sadece internet üzerinden film ve video izlenecek. Spectre açıkları yüzünden bu işlemci 1080p60 ve 2160p60 videoları oynatmada sorun çıkarır mı?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
***Respect*** 2 gün Mr. Jingles
İkinci ele hiç bulaşma.
Benim 2000 liraya aldığım laptop bile 4K60 videoları teklemeden oynatıyor.
hepsiburada.com/...
Ben ayrıca 4GB ram ve 240GB SSD ekledim toplamda 350 lira da bunlar tuttu. Baz donanımlı haliyle bile 4K60 videoları oynatıyordu. Ancak ekran FullHD bile değil. İlla 4K ekranlı laptop diyorsan fiyatlar saçma sapan seviyelere çıkıyor bilgin olsun.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 gün
5 nesildir 14nm de yetti
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kaptan666 2 gün DH Misafiri
Çok mu muhim işlemcinin 14nm olması. Hızı, tdp değerleri rekabetten iyi olsa dahi sadece 14nm diye almayacak mısın? Amd 7nm yapıyoruz biz diye milletle dalga geçiyor. Asıl güç ve pin bağlantılarının olduğu ve enerji/verimlilik açısından önemli olan silikon amd ryzen 3000'lerde 14nm bunu biliyor musun?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ilkerinanç 2 gün
Telefonhaber benden ilk öneri isim için.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheNewAtilla 2 gün
2020 geldi hala tepe model 4c/8t şaka gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kaptan666 2 gün
1068 ryzen 3900x dahil tüm işlemcileri tek işlemci kullanan testlerde tokatlıyor. Hemde 4.1 ghz'de çalışmasına rağmen. Önceki nesle göre %20 ipc, bazı uygulamalarda %50 performans artışı sağlıyor. Haberde bunlardan neden bahsedilmedi. Sizi Amd mi satın aldı?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oklawa 2 gün kaptan666
Benchmark testleri bir süredir yayınlanıyordu. Durum aynen söylediğiniz gibi. Ancak mobil işlemcilerde ısınma sorununu çözemedikleri için sürekli yüksek güçte çalışabileceğini sanmıyorum.
Yine de 10nm masaüstü işlemcileri için intel lehine bir gösterge..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Johan Elmander 3 gün
Bunu fark etmeniz neden 3 gün sürdü?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kerim5100 3 gün
Bunlar böyleyse H serisi nasıl olur Allah bilir...
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
guzmann06 3 gün
İ5 4/8 ise, 10000 serisi i5 ni 6/12 gelmesi banko
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dr20mouse 3 gün
Şikayetlerinizi Ana Sayfanın Genel Yayın Yönetmeni Sayın Mesut Çevik Beye yapın
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
DoğanGörünümlüToros +292 hsyn_hksvr +195 CWaRRioR +193 apulunas +137 noktasalih +115 SaB0 +94 VYCanisMajoris +83 cem1907 +82 kuruwa +77 HoLyZz! +73
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3746 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
intel ice lake, intel 10 nm ve
5 etiket daha intel igpu İşlemci Donanım Metehan Göktaş Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 gün Intel HD graphics hakkında yapılan espriler son bulabilir: Gen 11 bir hayli iddialı 2 gün Audi elektrikli scooter pazarına giriyor: İşte e-tron scooter 2 gün 8Chan sitesi Coudflare platformundan çıkarıldı 2 gün Asus yeni Radeon RX 5700 serisi ekran kartlarını duyurdu 2 gün Huawei'den ders gibi bilgisayar | Matebook X Pro 2 gün Franky Zapata, Manş Denizi'ni 'uçan kaykayıyla' aşmayı başardı 2 gün Apple'a iPhone ekranı üreten Sharp, Vietnam'da fabrika kuracak 2 gün Call of Duty: Modern Warfare gerçek bir gece görüş gözlüğü ile geliyor 2 gün FIFA 20’nin minimum sistem gereksinimleri açıklandı 2 gün Boeing 737 Max uçaklarda artık iki bilgisayar olacak 2 gün Xiaomi güneş enerjisi ile çalışan akıllı telefon patenti aldı 2 gün 2020 Volkswagen Golf'ün (Mk8) tasarımı reklam çekimlerinde ortaya çıktı 2 gün LG'nin yeni akıllı telefonu X2 (K30) tanıtıldı 2 gün OnePlus 7T Pro ilk görseli karşınızda 2 gün Huawei'nin işletim sistemi Hongmeng bu hafta tanıtılabilir 3 gün Hobbs & Shaw, gişedeki macerasına hızlı bir giriş yaptı 3 gün Amazon'dan bir ilginç dizi daha: Undone 3 gün Sony, Zombieland'in mobil oyununu duyurdu 3 gün Phison 1.7 GB/s’ye varan hızlara ulaşabilen BGA SSD’sini duyurdu 3 gün Samsung Galaxy A30s'in detayları netleşiyor 3 gün GÖRÜNTÜLENEN Intel 10. Nesil 10 nm Ice Lake mobil işlemcilerini duyurdu Sonraki Galaxy Note 10'da daha fazla Microsoft uygulaması yüklü gelecek 3 gün Razer ve NIO'dan oyunculara özel RGB aydınlatmalı elektrikli SUV 3 gün Apple Card ile kripto para alınamayacak 3 gün Papatyagillerden kanser ilacı üretilecek 3 gün Gigabyte 300 /400 serisi yongasetli anakartlarından PCIe 4.0 desteğini kaldırdı 3 gün Meizu'nun yeni telefonları için geri sayım başladı 3 gün RTÜK başkanı: Eleştiriler iyi niyetli değil, denetimsizlik söz konusu olamaz 3 gün Windows Defender yarım milyardan fazla bilgisayarda kullanılıyor 3 gün İnsan kalbinin bileşenleri 3D yazıcı ile üretilecek 3 gün Huawei P30 Pro'nun kristal süslemeli kılıfla gelen özel bir versiyonu çıktı 3 gün Xiaomi Mi Gaming Laptop 2019 tanıtıldı 3 gün Fortnite büyük rekabete hazır 3 gün Apple Music Türkiye istatistikleri 3 gün Oppo’nun yeni kızaklı telefonu böyle görünecek 3 gün 2si1 | Netflix'in Sonu Mu Geliyor? 3 gün Huawei, P300, P400 ve P500 isimlerini tescilledi 3 gün Tesla, Model S ve Model X için yeniden ücretsiz şarj imkanı sunuyor 3 gün Samsung Galaxy Watch Active 2’nin yeni görselleri ortaya çıktı 4 gün Samsung Galaxy Book S'in basın görselleri ortaya çıktı 4 gün Capcom’dan yeni bir Resident Evil oyunu daha gelebilir Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Call of Duty: Modern Warfare gerçek bir gece görüş gözlüğü ile...
DonanımHaber
PES 2020 ve NBA 2K20 Playstore'a Özel Avantajlarla Ön Siparişte
Bölüm Sonu Canavarı
Hitman'in Isı Güdümlü Çantası Güncelleme ile Resmi Olarak Sila...
Bölüm Sonu Canavarı
Yeni Peugeot 208'in Avrupa fiyatları belli oldu: Başlangıç nok...
DonanımHaber
Turkcell, 5G'de dünya hız rekorunu kırdı!
DH Forum
Mount & Blade 2: Bannerlord'dan 20 Dakikalık Oynanış Videosu Y...
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma ve Transfer Konusu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim