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Intel 15 çekirdekli Xeon işlemciler hazırlıyor

6 yıl
4,1b
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22
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dördüncü nesil Core işlemci ailesini önümüzdeki yılın ortalarına doğru kullanıma sunmayı planlayan Intel, son kullanıcı çözümlerine ek olarak profesyonel sistemlere yönelik platformlarını da güncelleyecek. Intel, sunucu ve iş istasyonları için geliştirdiği Xeon işlemci ailesini, en yüksek performans seviyesinde Westmere-EX mimarisini temel alan Boxboro-EX platformundan  2013 sonunda Brickland platformuna yükseltecek.
Şu anda Xeon E7-280, E7-4800, E7-8800 temsil edilen üst seviye Xeon ailesinde, Brickland platformu için işlemcilerde isim bazlı bir değişikliği gidilmeyecek, sadece model numaralarının sonuna v2 uzantısı eklenecek. Ancak bunun dışındaki hemen her detayın güncellendiğini göreceğiz. Wesmtere-EX mimarisinden Ivy Bridge-EX mimarisine geçiş yapacak olan Intel, yeni işlemcileri için C602J çipsetini kullanıma alacak ve beraberinde Jordan Creek 1 kodlu  C102/C104 ölçeklenebilir tampon bellek kullanımına başlayacak.
Şu an için en yüksek seviyede 10 çekirdekli ve 20 izlekli Xeon E7 işlemcilerine sahip olan Intel, Brickland platformuyla birlikte 15 çekirdekli ve 30 izlekli modeller de sağlayacak. Turbo Boost 2.0 ve Hyper-Threading desteğine ek olarak Advanced Vector Extensions, QPI, entegre SAS, SATA kontrolcüsü gibi yenilikleri de bünyesinde barındıracak olan yeni nesil işlemci ailesi, %50 daha fazla çekirdek ve %25 daha fazla bellek sunacak yani en üst işlemci modellerinde 37.5MB bellek kullanıldığına tanık olacağız. Brickland platformunda yer alacak yeni Xeon işlemcileri, yukarıda da belirttiğimiz gibi 2013 sonunda çıkış yapacak.

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1 Avatar
cengizhan1903 6 yıl
Ya fiyati?
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teknoforum-bs 6 yıl
Bir Şişeyle 18000 tabak yıkayabilen Fairy aşkına 15 çekirdek mi? :D
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sadakat16 6 yıl
"OZKNaln" adamımsın beni güldürdün allah sana 65.4 önbellek işlemci nasip etsin kardeşim
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King ov Hell 6 yıl
Anasayfa haberlerine sadece donanim bölümünde yazanlar girsin yeter artik.Saçma sapan yorumlar yapip komik duruma düsürmeyin forumuda, kendinizide...
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Chris Brown 6 yıl
firmalarda demiyorki yeni bir mimair geliştirelim 2 tane FX cpusu bir anakarta takılsın , render için 2 tane fx8350 alınır sanki farm gibi.
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Profesör Extreme 6 yıl
İntel yapıyor yapacağını amd beklesin bakalım daha ne kadar bekleyecek
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OZKNaln 6 yıl
ben simdi almiycam 34 cekirdekli ciksin o zaman alicam bunlar dandikmis .
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Ryzen Tevfik 6 yıl
Vay be bir zamanlar 32MB Ram kullanırdık . Sonra 32MB ekran kartım vardı . Şimdi 37.5MB işlemci önbelleği var. 10 Senede teknoloji çok gelişti .
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osmanefeozkan 6 yıl
AMD Opteron 6272 Forever . Fabrikadaki server da kullanıyoruz İntel'e para döküldüğü zamana kahrediyorlar.
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X-FI 6 yıl
of of .. canavar geliyor.
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perikentli 6 yıl
bukaradar cok cekirdekli işlemcileri sadece büyük işletmeler kullanacaktır zaten sayılı adet cıkar tahmınimce bu işlemciler kolay kolayda ulaşılmaz ?
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Megavolt 6 yıl
10 cekirdekli xeon 40000 $ di.performansi 600$ lik islemcinin 2 katiydi.bununda fiyat performans islemcisi olamayacagi belli.xeon olmayan islemcilerin gelecegini gormek icin guzel bir ornek olacaktir.
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