Intel 15 çekirdekli Xeon işlemciler hazırlıyor

Dördüncü nesil Core işlemci ailesini önümüzdeki yılın ortalarına doğru kullanıma sunmayı planlayan Intel, son kullanıcı çözümlerine ek olarak profesyonel sistemlere yönelik platformlarını da güncelleyecek. Intel, sunucu ve iş istasyonları için geliştirdiği Xeon işlemci ailesini, en yüksek performans seviyesinde Westmere-EX mimarisini temel alan Boxboro-EX platformundan 2013 sonunda Brickland platformuna yükseltecek.

Şu anda Xeon E7-280, E7-4800, E7-8800 temsil edilen üst seviye Xeon ailesinde, Brickland platformu için işlemcilerde isim bazlı bir değişikliği gidilmeyecek, sadece model numaralarının sonuna v2 uzantısı eklenecek. Ancak bunun dışındaki hemen her detayın güncellendiğini göreceğiz. Wesmtere-EX mimarisinden Ivy Bridge-EX mimarisine geçiş yapacak olan Intel, yeni işlemcileri için C602J çipsetini kullanıma alacak ve beraberinde Jordan Creek 1 kodlu C102/C104 ölçeklenebilir tampon bellek kullanımına başlayacak.

Şu an için en yüksek seviyede 10 çekirdekli ve 20 izlekli Xeon E7 işlemcilerine sahip olan Intel, Brickland platformuyla birlikte 15 çekirdekli ve 30 izlekli modeller de sağlayacak. Turbo Boost 2.0 ve Hyper-Threading desteğine ek olarak Advanced Vector Extensions, QPI, entegre SAS, SATA kontrolcüsü gibi yenilikleri de bünyesinde barındıracak olan yeni nesil işlemci ailesi, %50 daha fazla çekirdek ve %25 daha fazla bellek sunacak yani en üst işlemci modellerinde 37.5MB bellek kullanıldığına tanık olacağız. Brickland platformunda yer alacak yeni Xeon işlemcileri, yukarıda da belirttiğimiz gibi 2013 sonunda çıkış yapacak.