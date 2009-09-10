Intel 3.2GHz'de çalışan Core i7 960 modeli 18 Ekim'de satışa sunuyor

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LGA1156 formundaki yeni nesil Core i5 ve Core i7 işlemcilerini kullanıma sunan Intel, LGA1366 formundaki işlemciler ve X58 yonga setinden oluşan Bloomfield platformunu da güncellemeye hazırlanıyor. Firma cephesinden gelen bilgilere göre Core i7 900 serisinin yeni temsilcisi olması beklenen ve 3.2GHz'de çalışan Core i7 960 modeli 18 Ekim'de kullanıma sunulacak.

Intel'in yüksek performans segmentindeki yeni temsilcilerinden birisi olacak Core i7 960 modelinin Core i7 950'nin üzerine konumlandırılması bekleniyor. Üç kanal DDR3 desteği sunan entegre bellek kontrolcüsüyle donatılan ve hem Hyper-Threading hem de Turbo Boost teknolojilerine destek veren yeni işlemci üzerinde serinin diğer üyelerinde olduğu gibi 8MB bellek bulunuyor.

Adetli alımlarda 562$'dan satışa sunulması beklenen Core i7 960'ın aynı kategoride yer alan ve 2.93GHz'de çalışan Core i7 870 modeliyle rekabete girmesi bekleniyor.