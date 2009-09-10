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Intel 3.2GHz'de çalışan Core i7 960 modeli 18 Ekim'de satışa sunuyor

9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel 3.2GHz'de çalışan Core i7 960 modeli 18 Ekim'de satışa sunuyor
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LGA1156 formundaki yeni nesil Core i5 ve Core i7 işlemcilerini kullanıma sunan Intel, LGA1366 formundaki işlemciler ve X58 yonga setinden oluşan Bloomfield platformunu da güncellemeye hazırlanıyor. Firma cephesinden gelen bilgilere göre Core i7 900 serisinin yeni temsilcisi olması beklenen ve 3.2GHz'de çalışan Core i7 960 modeli 18 Ekim'de kullanıma sunulacak.

Intel'in yüksek performans segmentindeki yeni temsilcilerinden birisi olacak Core i7 960 modelinin Core i7 950'nin üzerine konumlandırılması bekleniyor. Üç kanal DDR3 desteği sunan entegre bellek kontrolcüsüyle donatılan ve hem Hyper-Threading hem de Turbo Boost teknolojilerine destek veren yeni işlemci üzerinde serinin diğer üyelerinde olduğu gibi 8MB bellek bulunuyor.

Adetli alımlarda 562$'dan satışa sunulması beklenen Core i7 960'ın aynı kategoride yer alan ve 2.93GHz'de çalışan Core i7 870 modeliyle rekabete girmesi bekleniyor.


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RockConn 9 yıl
4 Godoman çekirdeğine sahip enteresan bir işlemci.
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*DeJaVu* 9 yıl
Çarpan kilidi açık olsaymış iyi olurdu
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prof_oguz 9 yıl
İntel tüketiciyi nasıl kandıracağını şaşırdı artık
en son 486dx2 kullandım eski zmanlarda daha terbiyeli firmadı :)
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sadtneverdie 9 yıl
bilgisayar bazıları için oyuncak değil ekmek kapısıdır. bu işlemcilerde bilgisayardan ekmek yiyenler içindir.
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yekoo 9 yıl
@dstk
evet farklı bir noktaya değinmişsin. hassasiyetinden dolayı kutlarım...
keşke bir üçüncü firma çıksa abd menşei olmayan şimdilik çok zor...
habere gelirsek yeni ürün her zaman pahalıdır özellikle intel cephesinde performansı görelim bi bakalm nasılsa alamıyoruz:) ama şuda bir gerçek üst noktalardaki ufak performans farklılıkları her zaman büyük maddi farklılıklar getirir...
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sertacaygun 9 yıl
Tek kelimeyle : Pahalı ve gereksiz...
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dstk 9 yıl
ekrankartı ve işlemci haberlerinden sonra bazı taraftarlar meydana çıkıp çekiyorlar kılıçlarını. :) ben taraftar değilim ama israile de para kazandırmam...
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kenan109 9 yıl
5 taksitle alırsak uygun oluyormuş :) Hemen bir koşu arabamı satıp şu işlemciyi alayım :P
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mav1li 9 yıl
Söz konusu intel olunca bunlar ucuz fiyatlar. Masaüstü için intelin 1500$(Qx9775) lık işlemcisi var.
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Master_Evil 9 yıl

mav1li

Söz konusu intel olunca bunlar ucuz fiyatlar. Masaüstü için intelin 1500$(Qx9775) lık işlemcisi var.

o devir kapanalı çok oldu dostum işlemci aleminin kralının linkini vereyim sana

vatanbilgisayar.com/...
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simplethinks 9 yıl
Gerek varmı bu kadar pahalı işlemciye
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rabbitweed 9 yıl
kina yak iste..
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