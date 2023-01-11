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    Intel 4. Nesil Xeon serisi işlemciler duyuruldu: 60 çekirdek ve 17 bin dolar

    Intel, sunucu tarafında yeni işlemci modelleri ile ürün yelpazesini genişletiyor. Bu bağlamda sunucular ve iş istasyonları için Sapphire Rapids-SP kod adlı Intel 4. Nesil Xeon işlemciler tanıtıldı.
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    Intel 4. Nesil Xeon serisi duyuruldu: 60 çekirdek ve 17 bin dolar Tam Boyutta Gör
    Bir yıldan daha uzun bir süre önce piyasaya sürülmesi planlanan Intel'in Sapphire Rapids Xeon işlemcileri veya şimdiki adıyla 4. Nesil Xeon işlemciler gelişim süreçlerinde birtakım sıkıntılar ile karşılaşmıştı. Üretim sıkıntıları ve revizyonlarla karşılaşan 4. Nesil Xeon serisinde nihayet bugün bekleme sona erdi diyebiliriz ancak bu beklemeye değer miydi? Gelin hep birlikte bakalım.

    Intel’e göre Sapphire Rapids kod adlı 4. Nesil Ölçeklenebilir Xeon işlemcileri 3. Nesil Xeon CPU'lara kıyasla şu avantajları beraberinde getiriyor:

    Intel 4. Nesil Xeon serisi duyuruldu: 60 çekirdek ve 17 bin dolar Tam Boyutta Gör

    • Genel amaçlı bilgi işlem performansında ortalama yüzde 53 performans artışı
    • Yapay zeka performansında 10 kata varan performans artışı
    • Aynı güç zarfında  vRAN iş yükleri için 2 kata kadar daha fazla kapasite
    • Daha az çekirdekle 2 kat daha yüksek veri sıkıştırma
    • Veri analitiğinde 3 kata varan performans artışı
    • HPC'de belleğe bağlı iş yüklerinde 3,7 kata kadar performans artışı

    AMD EPYC Genoa ve Intel 4. Nesil Xeon-SP platformları

    Sunucu Ailesi

    Amd Epyc Genoa

    Intel Xeon Sapphire Rapids-Sp

    İşlem Süreci

    5nm

    Intel 7

    CPU Mimarisi

    Zen 4

    Golden Cove

    Çekirdekler

    96

    60

    İzlek Birimler

    192

    120

    L2 Önbellek

    Çekirdek Başına 1 MB (96 MB'a Kadar)

    Çekirdek Başına 2 MB (112 MB'a Kadar)

    L3 Önbellek

    384MB

    105MB

    Bellek Desteği

    DDR5-5200

    DDR5-4800

    Bellek kapasitesi

    12 TB

    8 TB

    Bellek Kanalları

    12-Kanal

    8-Kanal

    TDP (PL1)

    320W

    350W

    TDP (Maks)

    700W

    764W

    Soket Desteği

    LGA 6096 'SP5'

    LGA 4677 'Socket P'

    Amiral Gemisi

    Epyc 9664

    Xeon Platinum 8480H

    Amiral Gemisi Fiyatı

    12.000 Dolar

    17.000 Dolar

    Çıkış Tarihi

    10 Kasım 2022

    10 Ocak 2023

    Sapphire Rapids-SP için Intel, HBM ve HBM olmayan çeşitlerde gelecek olan dörtlü çok parçalı bir yonga tasarımı kullanıyor. HBM modeller yeni Xeon Max serisi altında konumlanırken HBM’siz modeller standart Xeon markasında yer alacak. Yeni işlemcilerde yer alan Golden Cove çekirdek mimarili P-Core çekirdek üniteleri beraberinde 13. Nesil işlemcilerden farklı olarak AMX, AiA, FP16 ve CLDEMOTE yeteneklerini getiriyor. I/O geliştirmeleri açısından veri merkezi segmentinde hızlandırıcı ve bellek genişletme için CXL 1.1 yer alıyor. Ayrıca, 16 GT/sn'de 4 adede kadar x24 UPI bağlantısı ve performansı optimize edilmiş yeni bir 8S-4UPI topolojisi sağlayan Intel UPI yeni seride kendisine yer ediniyor ve çok yuvalı ölçeklendirmeyi mümkün kılıyor.

    • Intel Sapphire Rapids-SP Xeon (Standard) - 4446mm2
    • Intel Sapphire Rapids-SP Xeon (HBM2E) - 5700mm2
    • AMD EPYC Genoa (12 CCD Package) - 5428mm2
    Intel 4. Nesil Xeon serisi duyuruldu: 60 çekirdek ve 17 bin dolar Tam Boyutta Gör
    Performans ve verimlilik rakamlarını daha ayrıntılı olarak açıklayan Intel, 4. Nesil Xeon müşterilerinin watt başına ortalama 2,9 kat performans artışı bekleyebileceğini iddia ediyor. Aynı zamanda Intel, CPU başına 70 watt’a kadar güç tasarrufu ile önemli bir verimlilik artışının da sağlandığını aktarıyor.

    Intel 4. Nesil Xeon serisi yaklaşık 50 adet işlemciden oluşuyor ve müşterilere çok geniş bir yelpazeden zengin seçenekler sunuyor. Sapphire Rapids serisi, 4800 Mbps'ye varan hızlara sahip 8 kanallı DDR5 bellek kullanacak ve Eagle Stream platformunda (C740 yonga seti) PCIe Gen 5.0'ı destekleyecek.

    Konfigürasyonlara gelecek olursak üst kısım 350W TDP'li 60 çekirdeğe sahip olmaya başladı. Bu konfigürasyonla ilgili ilginç olan şey, düşük bölmeli bölünmüş varyant olarak listelenmesidir, bu da bir MCM tasarımı kullanacağı anlamına geliyor. Sapphire Rapids-SP Xeon serisi, her biri 14 çekirdeğe sahip olan 4 bölmeli bir düzenden oluşacak. Intel Sapphire Rapids-SP Xeon işlemciler altı varyant ile karşımıza çıkacak:

    Intel 4. Nesil Xeon serisi duyuruldu: 60 çekirdek ve 17 bin dolar Tam Boyutta Gör

    • Xeon Max (9400 Series)
    • Xeon Platinum (8000 Series)
    • Xeon Gold (6000 Series)
    • Xeon Gold (5000 Series)
    • Xeon Silver (4000 Series)
    • Xeon Bronze (3000 Series)

    Amiral gemisi Intel Xeon 8490H, 60 Golden Cove çekirdeği, 120 izlek, 112,5 MB L3 önbellek, 3,5 GHz'e kadar tek çekirdek 2,9 GHz’e kadar ise tüm çekirdek hızlandırması sunuyor. TDP değeri ise 350W. Inte bu işlemci için 96 çekirdek, 192 izlek, 384 MB L3 önbellek ve daha fazla I/O kapasitesi sunan AMD Epyc Genoa işlemcisinden 5000 dolar daha pahalı olan 17.000 dolarlık çok yüksek bir ücret talep ediyor.

    Dolayısıyla AMD, CPU başına sunulan çekirdek ve izlek sayısında üstün olmaya devam edecek. Ancak Intel 8S raf paketiyle 8 adet 8490H işlemcisini paket olarak sunabilecek. Böylece 480 adede kadar bir çekirdek kümesi elde edebilecek. AMD tarafındaysa çift soketli yapılandırmalar mümkün. Öte yandan AMD, EPYC ailesiyle verimlilik ve performans departmanında önemli bir liderliği elinde tutabileceğinden Intel’in gerçek dünya koşullarında neler yapabileceğini görmemiz gerekecek.

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    SİPER füzesi 100 km menzilini aştı

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    abstergo78GHOST 5 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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