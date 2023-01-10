Samsung: 3nm çip verimliliğinde mükemmele yaklaştık

Samsung: Mükemmele yaklaştık
Önceki raporlar Samsung için büyük bir endişe yaratmıştı zira TSMC’nin verimlilik oranının yüzde 80’ler seviyesine eriştiği ancak Samsung’un 3nm sürecinde yüzde 20 seviyesinde takılı kaldığı aktarılmıştı. Ancak şimdi ise Samsung'un 3nm GAA teknolojisinin büyük oranda iyileştirildiği ve artık “mükemmele yakın” olduğu söyleniyor.
Samsung'un 3nm teknolojisi
Bunlarla birlikte Samsung, 3nm GAA ile 5nm sürecine göre enerji verimliliğinde yüzde 45 ve performans tarafında yüzde 23 artış vadediyor. İkinci nesil 3nm’de ise Samsung’a göre enerji tüketimi yarıya iniyor performans ise yüzde 30 artıyor.
TrendForce analizine göre TSMC'nin küresel döküm pazarında %53,4'lük payla birinci sırada yer alırken Samsung’un yalnızca %16,4'lük pazar payına sahip olduğu belirtiliyor. Öte yandan TSMC, 3nm levha fiyatlarında ciddi bir fiyat artışına gitmişti. Eğer Samsung, Qualcomm ve MediaTek’in yeni nesil yongalarını üretmek istiyorsa TSMC ile arasındaki verim farkını kapatmak zorunda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..