Intel 6 çekirdekli Core i7 980X Extreme Edition işlemcisini hazırlıyor

32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı entegre grafik işlemcili Core i3 ve Core i5 işlemcilerini duyurmaya hazırlanan Intel, yüksek performansı sınıfı içinse 6 çekirdekli modeller üzerinde çalışıyor. Core i7 900 serisinin satışı devam edecen güncel modelleri gibi LGA1366 formunda olacak ve X58 çipsetli anakartlarda kullanılabilecek altı çekirdekli yeni işelmcilerin uzunca bir süredir Core i9 serisi altında lanse edileceği konuşuluyordu ancak gün ışığına yeni bir dökümana göre Intel farklı bir politika izleyecek. Mühendislik örneği aşamasındaki erken revizyonlarıyla yapılan hız aşırtma denemelerinde 32nm üretim teknolojisinin sağladığı avantajlarla 6GHz'in üzerine çıkabilen Gulftown kod adlı yeni işlemci ailesinin pazara giriş yapacak ilk temsilcisi Core i7 980X Extreme Edition olacak gibi görünüyor.

Core i7 980X Extreme Edition, Nehalem mimarisinin karakteristik tüm özelliklerini bünyesinde barındırıyor. İkinci jenerasyon High-K Metal Kapı teknolojisi kullanılarak hazırlanan 6 çekirdekli işlemci, eş zamanlı çoklu izlek desteği ile 12 iş parçacığını aynı anda işleyebilecek. Sahip olduğu entegre bellek kontrolcüsü ile 1066MHz'e kadar üç kanal DDR3 bellek desteği sunacak Core i7 980X Extreme Edition, Turbo Boost teknolojisini de beraberinde getirecek. Bilindiği üzere Turbo Boost teknolojisi ile işlemci kaynakları dinamik olarak kontrol edilebiliyor ve uygulama ihtiyacına göre tek çekirdek frekansı arttırılırken diğer çekirdekler bekleme durumunu alınıyor ve bu sayede hem daha yüksek performans hem de enerji verimliliği sağlanabiliyor.

Tam Boyutta Gör

12MB bellek kapasitesine sahip olacak Core i7 980X Extreme Edition, Core i7 serisinin üst modellerinde olduğu gibi çipsete 6.4GT/sn'lik veri transfer hızıyla bağlanarak komponentler arası iletişimi yüksek hızda gerçekleştirebilecek. Core i7 900 serisi işlemciler için hazırlanan X58 çipsetli anakartlarla çalışabilecek 6 çekirdekli yeni işlemciler için üreticilerin yeni BIOS yayımlaması gerekecek. Gigabyte ve Asus gibi üreticiler X58 çipsetli anakartlarının 6 çekirdekli işlemcilere destek vereceğini açıklarken, diğer üreticilerin de zamanla uyumlu BIOS sürümlerini duyurması bekleniyor. X58 çipsetli anakartlarla birlikte hem ATi Crossfire X hem de Nvidia SLI teknolojileriyle 2x 16x veya 4x 8x konfigürasyonunda çoklu ekran kartı kurulumlarına güç verecek olan 6 çekirdekli yeni işlemcinin saat hızı da netleşiyor.

Core i7 980X Extreme Edition için 3.06GHz veya 3.33GHz'de görev yapması beklenirken 130 Watt'lık ısıl güç tasarımıyla geleceği bildiriliyor. 2.4GHz'de çalışan mühedislik örneğinin aksine yüksek çalışma frekansına sahip olacak Core i7 980X Extreme Edition, Intel'in yeni amiral gemisi olarak tahminlerden önce bir tarihte pazara giriş yapabilir. Uzunca bir süredir ikinci çeyrekte lanse edileceği konuşulan 6 çekirdekli işlemci için Intel'in daha hızlı davranacağı ve CeBIT 2010 fuarını takiben Mart ayında pazara sunarak AMD'ye karşı psikolojik üstünlük sağlamayı hedefleyeceği konuşuluyor. Zira bilindiği üzere AMD'nin 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcilerini ikinci çeyrekte pazara sunmayı planlıyor. Intel'in Core i7 980X Extreme Edition modelini 999$ seviyesinden lanse etmesi bekleniyor.