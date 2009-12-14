Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel 6 çekirdekli Core i7 980X Extreme Edition işlemcisini hazırlıyor

Intel'in masaüstü sistemler için hazırladığı 6 çekirdekli ilk işlemcisi detaylandı: Core i7 980X Extreme Edition.
9 yıl
5,7b
1
40
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı entegre grafik işlemcili Core i3 ve Core i5 işlemcilerini duyurmaya hazırlanan Intel, yüksek performansı sınıfı içinse 6 çekirdekli modeller üzerinde çalışıyor. Core i7 900 serisinin satışı devam edecen güncel modelleri gibi LGA1366 formunda olacak ve X58 çipsetli anakartlarda kullanılabilecek altı çekirdekli yeni işelmcilerin uzunca bir süredir Core i9 serisi altında lanse edileceği konuşuluyordu ancak gün ışığına yeni bir dökümana göre Intel farklı bir politika izleyecek. Mühendislik örneği aşamasındaki erken revizyonlarıyla yapılan hız aşırtma denemelerinde 32nm üretim teknolojisinin sağladığı avantajlarla 6GHz'in üzerine çıkabilen Gulftown kod adlı yeni işlemci ailesinin pazara giriş yapacak ilk temsilcisi Core i7 980X Extreme Edition olacak gibi görünüyor.

Core i7 980X Extreme Edition, Nehalem mimarisinin karakteristik tüm özelliklerini bünyesinde barındırıyor. İkinci jenerasyon High-K Metal Kapı teknolojisi kullanılarak hazırlanan 6 çekirdekli işlemci, eş zamanlı çoklu izlek desteği ile 12 iş parçacığını aynı anda işleyebilecek. Sahip olduğu entegre bellek kontrolcüsü ile 1066MHz'e kadar üç kanal DDR3 bellek desteği sunacak Core i7 980X Extreme Edition, Turbo Boost teknolojisini de beraberinde getirecek. Bilindiği üzere Turbo Boost teknolojisi ile işlemci kaynakları dinamik olarak kontrol edilebiliyor ve uygulama ihtiyacına göre tek çekirdek frekansı arttırılırken diğer çekirdekler bekleme durumunu alınıyor ve bu sayede hem daha yüksek performans hem de enerji verimliliği sağlanabiliyor.

Intel 6 çekirdekli Core i7 980X Extreme Edition işlemcisini hazırlıyor
Tam Boyutta Gör

12MB bellek kapasitesine sahip olacak Core i7 980X Extreme Edition, Core i7 serisinin üst modellerinde olduğu gibi çipsete 6.4GT/sn'lik veri transfer hızıyla bağlanarak komponentler arası iletişimi yüksek hızda gerçekleştirebilecek. Core i7 900 serisi işlemciler için hazırlanan X58 çipsetli anakartlarla çalışabilecek 6 çekirdekli yeni işlemciler için üreticilerin yeni BIOS yayımlaması gerekecek. Gigabyte ve Asus gibi üreticiler X58 çipsetli anakartlarının 6 çekirdekli işlemcilere destek vereceğini açıklarken, diğer üreticilerin de zamanla uyumlu BIOS sürümlerini duyurması bekleniyor. X58 çipsetli anakartlarla birlikte hem ATi Crossfire X hem de Nvidia SLI teknolojileriyle 2x 16x veya 4x 8x konfigürasyonunda çoklu ekran kartı kurulumlarına güç verecek olan 6 çekirdekli yeni işlemcinin saat hızı da netleşiyor.

Core i7 980X Extreme Edition için 3.06GHz veya 3.33GHz'de görev yapması beklenirken 130 Watt'lık ısıl güç tasarımıyla geleceği bildiriliyor. 2.4GHz'de çalışan mühedislik örneğinin aksine yüksek çalışma frekansına sahip olacak Core i7 980X Extreme Edition, Intel'in yeni amiral gemisi olarak tahminlerden önce bir tarihte pazara giriş yapabilir. Uzunca bir süredir ikinci çeyrekte lanse edileceği konuşulan 6 çekirdekli işlemci için Intel'in daha hızlı davranacağı ve CeBIT 2010 fuarını takiben Mart ayında pazara sunarak AMD'ye karşı psikolojik üstünlük sağlamayı hedefleyeceği konuşuluyor. Zira bilindiği üzere AMD'nin 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcilerini ikinci çeyrekte pazara sunmayı planlıyor. Intel'in Core i7 980X Extreme Edition modelini 999$ seviyesinden lanse etmesi bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
grafiker 9 yıl
ne kadar çok çekirdek okadar hızlı render demek benmi için.
birde mesut artık yavaş yavaş profoyonel çizim programları ile testlerde yepsannız. şu render sürelerini bir görsek ne güzel olacak hatta piny leri ve quadrolarıda bir teste soksanız aahhh diyorum tadından yinmez vallahi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tec 9 yıl
quadro firegl ve standart yüksek seviye ekran kartlarının 3dsmax çalışma ekranı performans karşılaştırmaları ve işlemcilerin 3dsmax render performansı güzel olurdu thg da var böyle bir tablo gerçi ama oradada gaming kartlarla prof. kartlar arasında bir karşılaştırma yok olsa iyi olur bencede. konu sapıyor ama arkadaşın yorumu görünce olsa ne güzel olur diye düşünüyor insan. e madem düşünüyorum o halde yazayım diyor insan :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
max975 9 yıl
bakalım bunları destekleyen programlar ne zaman cıkacak..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sp1tf1re 9 yıl
Overclock değerlerini sabırsızlıkla bekliyorum 7 ghz ve üstü gelmesi lzm artık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sdbz 9 yıl
Pentium 4 EE işlemciyi hatırlayanınız var mı?
Çıktığında 999 dolar olan işlemci şu an bit pazarında 50-60 dolara satılıyor, bu işlemci de 6 yıl sonra bit pazarına düşecek, bizler ise (en azından çoğumuz) hiç bir zaman güncel bir high-end sisteme sahip olamayacağız :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tec 9 yıl
1066 mhz bellek olayında oc yaptığınızda işlemcinizi raminizide oc yapmanız gerekiyor hızlı ram alırsanız oc ta ram e takılmazsınız. ext. edition un 999$ dan pahalı olması ülkemize özeldir. vergiler püsürler. bu işlemcide 999$ fiyat biçildiğine göre şu anki 999$ işlemcinin fiyatı neyse türkiyede o olacaktır. uzun zamandır beklediğim bir gelişme sevindim 6 çekirdeklerin yakında çıkacak olmasına.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sahafiec 9 yıl
ne incelemesi arkadaşlar, işlemci daha çıkmadı bile. hel durun biraz bakalım yavaş...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DavutGENC 9 yıl
vallahi donanım haber editörlerinden bir an önce video inceleme bekliyoruz.
mesut abi duy feryadımızı.
birde ram bellek lerde nasıl bir teknoloji kullanmış merak ettim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GooodJob 9 yıl
Gigabyte ve Asus gibi üreticiler X58 çipsetli anakartlarının 6 çekirdekli işlemcilere destek vereceğini açıklarken


Bu haberdeki en iyi nokta bu bence. En azından yeni bir anakart almamız gerekmeyecek. $999ı kim verebilecek o da ayrı bir konu tabii.
Pahalı diyen arkadaşları da anlamak mümkün değil. Şu anda i7 975ler $1000dan daha pahalı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TELESCOPE 9 yıl

DavutGENC

vallahi donanım haber editörlerinden bir an önce video inceleme bekliyoruz.

mesut abi duy feryadımızı.

birde ram bellek lerde nasıl bir teknoloji kullanmış merak ettim.



sanırım duydu ,ve cevap hazırlıyordur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hooper 9 yıl
niye bu kadar ucuz? bir de 1066 :s
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
black tiger 9 yıl
Yeni birşey öğrenmiş oldum bu yazılarınızdan. Şimdi hiçbir intel işlemci ddr3 2000 mhz desteği sunmuyor mu? Ne faydası var peki piyasadaki bunca anakartın ve ramlerin 2000 mhz olmasında?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
black tiger 9 yıl

black tiger

Yeni birşey öğrenmiş oldum bu yazılarınızdan. Şimdi hiçbir intel işlemci ddr3 2000 mhz desteği sunmuyor mu? Ne faydası var peki piyasadaki bunca anakartın ve ramlerin 2000 mhz olmasında?

Bilen yok mu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YALNIZ EFE 9 yıl
çok kötü hareketler bunlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
blackdreamss 9 yıl
Ya hala neden çekirdek arttırıyolar anlamıyorum gidin ghz arttırın yeteri kadar çekirdek var zaten artık 5 ghz işlemciler çıksın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
multeci 9 yıl
arkadaşlar core i7 lerin tümünde bellek kontrolcüleri 3 kanal 1066mhz destekliyor 1333 destekleyen yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SaatliBomba 9 yıl
emeğine sağlık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5681 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşlemci, cpu ve amd
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Teknoloji Gündemi: Nvidia 3D Vision, PhysX, Tegra 9 yıl Left 4 Dead 2 İnceleme Videosu 9 yıl ASUS'dan oyunculara özel dizüstü; ROG G60J Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim