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Intel 64GB kapasiteli X25-E serisi SSD'sini satışa sundu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel 64GB kapasiteli X25-E serisi SSD'sini satışa sundu
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Depolama dünyasında son dönemin yeni akımı olarak firmaların ilgisini çekmeye başlayan ve hemen her haberimizde altını çizdiğimiz üzere önümüzdeki yıllarda bugün yaygın olarak kullandığımız mekanik tabanlı sabit disklerin yerini alacağı öngörülen SSD (Solid State Drive) yani katı hâl diskleri için üreticiler arası yarışın kızışmaya başladığı günümüzde pazarın en iddialı isimlerinden birisi de endüstri devi Intel.

Intel hazırladığı katı hâl diskleri için kendi NAND flash yongalarını üreten az sayıdaki isimden birisi. Bilindiği üzere Intel'in haricinde en azından şimdilik Samsung ve Toshiba gibi gibi isimlerden NAND flash bellek yongası üretebiliyor. Sene sonunda SSD'lerinde 320GB'lık kapasiteye ulaşacağını açıklayan Intel, en performanslı SSD modeli olan X25-E'nin 64GB kapasiteli yeni versiyonunu da satışa sunmaya başladı.

Intel'in SATA-II arabirimini destekleyen 2.5" boyutundaki yeni SSD'si, 250MB/sn'lik okuma ve 170MB/sn'lik yazma hızlarını destekliyor. Yük altında 2.4 Watt, bekleme durumunda ise 0.6 Watt'lık güç tüketim değerine sahip olan SSD'nin kullanım ömrü ise 2.000.000 milyon saat olarak belirlenmiş. Hareketli parça içermeyen dolayısıyla veri günvenliği açısından HDD'lere göre büyük avantaja sahip olan SSD, NCQ desteğine de sahip.

Intel'in 64GB kapasiteli X25-E modeli Avrupa piyasalarında yaklaşık 750 Avro seviyesinden başlayan fiyatlarla listelere girmiş durumda.

Intel 64GB kapasiteli X25-E serisi SSD'sini satışa sundu
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s3ma 10 yıl
oo türkiyeye 1-2 yılda gelir ama en az geldikten 4-5 yıl sonra alınamya başlart:D:D
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Remobile 10 yıl
Bu 750 Avro Bizim ülkemizde ne kadar olur acaba... Normalde heşeyi Avrupa'dan daha pahalıya kulladığımız için bunda da bize özel fiyatlar olur.
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K.Kahriman 10 yıl

Orjinalden alıntı: Remobile

Bu 750 Avro Bizim ülkemizde ne kadar olur acaba... Normalde heşeyi Avrupa'dan daha pahalıya kulladığımız için bunda da bize özel fiyatlar olur.

%10-%20 ekle işte birde kdv olur yanına haşırt
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barocka 10 yıl

Orjinalden alıntı: Remobile

Bu 750 Avro Bizim ülkemizde ne kadar olur acaba... Normalde heşeyi Avrupa'dan daha pahalıya kulladığımız için bunda da bize özel fiyatlar olur.

daha vergi otv falan filan 1000€ off SSDler için daha baya var türkiyeye
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XivA 10 yıl
ii ya baya düşmüş fiyatları. krizden galiba :(
bu intel kafamı buluyor. ne üretirse 500 ün altında satmıyor adam. ondan sonra % 90 zarar ettik diye. bat kurtul.! BAN!
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Legend. 10 yıl
pahalı ama güzel parça

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melyyh 10 yıl
750 euro kesinlikle çok pahalı. intel yine insanları sömürmeye çalışacak ve bizim insanlarımızda ''intel den şaşmam'' mantığıyla boşa para verecek bunlara. bu ne cesaret anlamıyorum. OCZ SSD leri ülkemizde 470$ a (120GB) bulunabiliyorken bu intel nası olurda 64 GB lık SSD ye 700 eu fiyat basar? tamam OCZ nin SSD leri bundan daha yavaş ve insanlar tarafından beğenilmemiş olsa bile , bu fiyat çok saçma. 4 tane 320 GB HDD yi alır , raid yaparım , performansımıda artırırım. işlemci de intel e muhtaç olabiliriz (ki bence değiliz), SSD de kesinlikle bu fiyatlarla size muhtaç olmucaz. ...
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K.Kahriman 10 yıl
high-end ürünler 750 euro normal avrupa amerika basar alır adam bu kadar basit 3 sene sonra rahat rahat alınır aceleye gerek yok
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Huzur_02 10 yıl
Ohaaa demek geliyor içimden El insaf ya bi firma bu kadar kazıkçı olamaz.. 64 Gb.'ye
750 Euro OHaaaaaaaaaaaaa
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justbejust 10 yıl
arkadaşlar var mısınız intel'e bir yuh çekelim. intel'e kalsa millet 2012'den önce ssd alamayacak.
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alprkrkmz 10 yıl
''SSD'nin kullanım ömrü ise '2.000.000 milyon' saat olarak belirlenmiş''. 2.000.000 milyon saat yanlış yazılmış... :)
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ET 7 10 yıl
avrupada calisanlar icin 1 maas trde calisanlar icin bilmiyom kac maas yapar :) para istolar
ohaaaaaaaaaaaaaa cusssshhhhh yani
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mo0rfin 10 yıl
750 avro mu? gerçekten diyecek birşey bulamıyorum intel yine insanları sömürmeye devam ediyor..
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After_Dark 10 yıl
Bunun parasına ben yeni sistem toplar fiyatı ucuzladımı bunun daha iyisi çıkar onu alırım ama tarih yok:)
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