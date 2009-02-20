Intel 64GB kapasiteli X25-E serisi SSD'sini satışa sundu

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Depolama dünyasında son dönemin yeni akımı olarak firmaların ilgisini çekmeye başlayan ve hemen her haberimizde altını çizdiğimiz üzere önümüzdeki yıllarda bugün yaygın olarak kullandığımız mekanik tabanlı sabit disklerin yerini alacağı öngörülen SSD (Solid State Drive) yani katı hâl diskleri için üreticiler arası yarışın kızışmaya başladığı günümüzde pazarın en iddialı isimlerinden birisi de endüstri devi Intel.

Intel hazırladığı katı hâl diskleri için kendi NAND flash yongalarını üreten az sayıdaki isimden birisi. Bilindiği üzere Intel'in haricinde en azından şimdilik Samsung ve Toshiba gibi gibi isimlerden NAND flash bellek yongası üretebiliyor. Sene sonunda SSD'lerinde 320GB'lık kapasiteye ulaşacağını açıklayan Intel, en performanslı SSD modeli olan X25-E'nin 64GB kapasiteli yeni versiyonunu da satışa sunmaya başladı.

Intel'in SATA-II arabirimini destekleyen 2.5" boyutundaki yeni SSD'si, 250MB/sn'lik okuma ve 170MB/sn'lik yazma hızlarını destekliyor. Yük altında 2.4 Watt, bekleme durumunda ise 0.6 Watt'lık güç tüketim değerine sahip olan SSD'nin kullanım ömrü ise 2.000.000 milyon saat olarak belirlenmiş. Hareketli parça içermeyen dolayısıyla veri günvenliği açısından HDD'lere göre büyük avantaja sahip olan SSD, NCQ desteğine de sahip.

Intel'in 64GB kapasiteli X25-E modeli Avrupa piyasalarında yaklaşık 750 Avro seviyesinden başlayan fiyatlarla listelere girmiş durumda.

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