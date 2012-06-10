Intel, Android işletim sisteminin 4 çekirdek için hazır olmadığını düşünüyor

Haber Editörü
Medfield işlemci ailesiyle Android işletim sistemini harmanlayan ilk örnek akıllı telefonları yavaş yavaş piyasalarda görmeye başladığımız Intel, bununla birlikte işletim sistemini eleştirmekten de geri durmuyor.
Intel'in Mobil ve İletişim genel müdürü Mike Bell, Android'in izlek zamanlayıcısının çok çekirdekli işlemciler için hazır olmadığını ve yonga üreticilerinin Android sürümlerini daha fazla optimize etmeleri gerektiğini açıkladı.
Bell, Qualcomm ve NVIDIA gibi 4 çekirdekli işlemciler ile piyasada bulunan rakiplerine karşı tek çekirdekli Medfield ile nasıl rekabet edecekleri sorusuna karşı bu cevabı vermiş.
Medfield işlemcisi tek çekirdekli olmasına rağmen çoklu izlek desteği ile zorlu işlemlerin altından kalkabiliyor. Ancak yine de firma kendisini savunma ihtiyacı hissediyor.
Şu anki çok çekirdekli cihazlarda pek çok uygulama ve işlem, tüm çekirdekleri sonuna kadar kullanamıyor. Bell bu noktaya işaret ederek, çok çekirdeğe yatırım yapmanın şu an için gereksiz olduğunu belirtiyor. Gerçekten avantaj sağlanmaya başladığında Intel de gerekli adımları atacak. Şu an için bir zaman belirtmek mümkün değil.
Firma yaptığı testlerde çok çekirdekli sistemlerin tek çekirdekli sistemlerden zaman zaman daha yavaş kaldığını ortaya koymuş. Bell, çok çekirdekli işlemci üreticilerinin gerçekten nasıl avantajlar elde ettiği konusunda emin değil.
Bell bunun yanında çok çekirdekli işlemciler üzerinde çalışma yaparken, Android optimizasyonunu geri planda bırakan üreticiler nedeniyle şu an sürecin beklendiği seviyede olmadığını da eleştirmeden geçmiyor.
http://www.theinquirer.net/inquirer/news/2182710/intel-claims-android-ready-multi-core-processors Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Anlamıyorum 4 çekirdekli 1.4 Ghz işlemcili alet üretiyorlar ama incelerken ekran geçişlerinde takılma yok diye seviniyorlar.İyi yazılımın neler yapabileceğinin en büyük kanıtı oyun konsollarıdır.LG ve Samsung 2gb ramli telefonlar ile göz boyaya dursunlar,2006 da çıkmış 512mb ramli konsollar hala harika oyunlar ile kullanımda.Bu yüzden "akıllı telefonlar dururken ps vita gereksiz" diyenlere kızıyorum 2 sene sonra android cihazlar 4 gb ram,6 çekirdekli işlemciye sahip olduklarında bile vita daha kaliteli oyunlar sunacak çünkü yazılıma çok emek veriliyor.Ve doğru olan da bu apple ı övemek gibi bir niyetim yok ama akıllı telefon pazarında yazılım kalitesine diğerlerinden daha fazla önem verdiği de yadsınamaz bir gerçek.
evet dünyanın en büyük yarı iletken üretisi söylediyse mutlaka gülünçtür. intel ya hep başarısızlık hep başarısızlık. işte rezilliklerini böyle yalanlarla kapatıyorlar. yoksa biz görmüyoruz 2 çekirdekli snap lar nasıl 4 çekirdeklileri geçtiğini. başka firma söyleyince doğru niyeyse intel söyleyince gülünç :)
Mevcut Android optimizayonlara acilen ihtiyacı var.
Linaro Android 4 üzerinden optimize edilerek performansı 2 kat artırmaktadır. Bu işin sadece işlemci kısmı ... Bir de mobil grafik kartı optimizasyonu da yapılsa genel performans herhalde 4 kat artabilir de...
İşte ibretlik ilgili haber : talkandroid.com/...
xda da Samsung Galaxy S3 kullanıcıları yavaşlamalardan şikayetçi...
4 çekirdekli işi resmen reklama yönelik.
Keramet sırf donanımda olamaz. O donanımın hakkını verecebilecek düzgün derlenmiş Android işletim sistemlerine muhtaçtır.
Firmalar tüketim çılgınlığını körüklemek için sürekli yeni işlemcili çok çekirdekliye geçiyor ama adam gibi yazılımsal iyileştirmeler yapsalar ama yok... Kullanıcılar güncel Android e geçmenin derdiyle uğraşırken bir de güncel olanların optimize edilme sorunuyla da boğuşamaz...
Android Windows Phone 8 ve Windows RT çıkışı ile ciddi kan kaybedecek tıpkı Symbian gibi ...
Hayatımda ilk kez duyduğum bir kelime Türkçesinde geçiyor "thread" tercümesi "izlek" miş ... Çok yadırgadım. Nerden uyduruyorlar bilmiyorum ama hiç uymamış... thread yerine işlem denilse çok çok daha iyi anlaşılmaktadır... multi thread yani çoklu işlem akılda anlam ifade etmektedir ama "çoklu izlek" çok saçma kalıyor...