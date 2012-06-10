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Intel, Android işletim sisteminin 4 çekirdek için hazır olmadığını düşünüyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
9,8b
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57
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Medfield işlemci ailesiyle Android işletim sistemini harmanlayan ilk örnek akıllı telefonları yavaş yavaş piyasalarda görmeye başladığımız Intel, bununla birlikte işletim sistemini eleştirmekten de geri durmuyor.

Intel'in Mobil ve İletişim genel müdürü Mike Bell, Android'in izlek zamanlayıcısının çok çekirdekli işlemciler için hazır olmadığını ve yonga üreticilerinin Android sürümlerini daha fazla optimize etmeleri gerektiğini açıkladı.

Bell, Qualcomm ve NVIDIA gibi 4 çekirdekli işlemciler ile piyasada bulunan rakiplerine karşı tek çekirdekli Medfield ile nasıl rekabet edecekleri sorusuna karşı bu cevabı vermiş. 

Medfield işlemcisi tek çekirdekli olmasına rağmen çoklu izlek desteği ile zorlu işlemlerin altından kalkabiliyor. Ancak yine de firma kendisini savunma ihtiyacı hissediyor. 

Şu anki çok çekirdekli cihazlarda pek çok uygulama ve işlem, tüm çekirdekleri sonuna kadar kullanamıyor. Bell bu noktaya işaret ederek, çok çekirdeğe yatırım yapmanın şu an için gereksiz olduğunu belirtiyor. Gerçekten avantaj sağlanmaya başladığında Intel de gerekli adımları atacak. Şu an için bir zaman belirtmek mümkün değil.

Firma yaptığı testlerde çok çekirdekli sistemlerin tek çekirdekli sistemlerden zaman zaman daha yavaş kaldığını ortaya koymuş. Bell, çok çekirdekli işlemci üreticilerinin gerçekten nasıl avantajlar elde ettiği konusunda emin değil. 

Bell bunun yanında çok çekirdekli işlemciler üzerinde çalışma yaparken, Android optimizasyonunu geri planda bırakan üreticiler nedeniyle şu an sürecin beklendiği seviyede olmadığını da eleştirmeden geçmiyor.

http://www.theinquirer.net/inquirer/news/2182710/intel-claims-android-ready-multi-core-processors Yorum Yaz
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Stanislas Xavier 7 yıl en beğenilen
Şişirilmiş donanım + kötü yazılım = android phones
Anlamıyorum 4 çekirdekli 1.4 Ghz işlemcili alet üretiyorlar ama incelerken ekran geçişlerinde takılma yok diye seviniyorlar.İyi yazılımın neler yapabileceğinin en büyük kanıtı oyun konsollarıdır.LG ve Samsung 2gb ramli telefonlar ile göz boyaya dursunlar,2006 da çıkmış 512mb ramli konsollar hala harika oyunlar ile kullanımda.Bu yüzden "akıllı telefonlar dururken ps vita gereksiz" diyenlere kızıyorum 2 sene sonra android cihazlar 4 gb ram,6 çekirdekli işlemciye sahip olduklarında bile vita daha kaliteli oyunlar sunacak çünkü yazılıma çok emek veriliyor.Ve doğru olan da bu apple ı övemek gibi bir niyetim yok ama akıllı telefon pazarında yazılım kalitesine diğerlerinden daha fazla önem verdiği de yadsınamaz bir gerçek.
Şişirilmiş donanım + kötü yazılım = android phonesAnlamıyorum 4 çekirdekli 1.4 Ghz işlemcili alet üretiyorlar ama incelerken ekran geçişlerinde takılma yok ...
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cagataykoroglu 7 yıl
lzerk
çok gülünç bir açıklama olmuş...

evet dünyanın en büyük yarı iletken üretisi söylediyse mutlaka gülünçtür. intel ya hep başarısızlık hep başarısızlık. işte rezilliklerini böyle yalanlarla kapatıyorlar. yoksa biz görmüyoruz 2 çekirdekli snap lar nasıl 4 çekirdeklileri geçtiğini. başka firma söyleyince doğru niyeyse intel söyleyince gülünç :)
lzerkçok gülünç bir açıklama olmuş...evet dünyanın en büyük yarı iletken üretisi söylediyse mutlaka gülünçtür. intel ya hep başarısızl...
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2 Yanıt Yanıtla +22
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smart1978 7 yıl
Doğruyu söylüyorlar...
Mevcut Android optimizayonlara acilen ihtiyacı var.
Linaro Android 4 üzerinden optimize edilerek performansı 2 kat artırmaktadır. Bu işin sadece işlemci kısmı ... Bir de mobil grafik kartı optimizasyonu da yapılsa genel performans herhalde 4 kat artabilir de...
İşte ibretlik ilgili haber : talkandroid.com/...
xda da Samsung Galaxy S3 kullanıcıları yavaşlamalardan şikayetçi...
4 çekirdekli işi resmen reklama yönelik.
Keramet sırf donanımda olamaz. O donanımın hakkını verecebilecek düzgün derlenmiş Android işletim sistemlerine muhtaçtır.
Firmalar tüketim çılgınlığını körüklemek için sürekli yeni işlemcili çok çekirdekliye geçiyor ama adam gibi yazılımsal iyileştirmeler yapsalar ama yok... Kullanıcılar güncel Android e geçmenin derdiyle uğraşırken bir de güncel olanların optimize edilme sorunuyla da boğuşamaz...
Android Windows Phone 8 ve Windows RT çıkışı ile ciddi kan kaybedecek tıpkı Symbian gibi ...
Hayatımda ilk kez duyduğum bir kelime Türkçesinde geçiyor "thread" tercümesi "izlek" miş ... Çok yadırgadım. Nerden uyduruyorlar bilmiyorum ama hiç uymamış... thread yerine işlem denilse çok çok daha iyi anlaşılmaktadır... multi thread yani çoklu işlem akılda anlam ifade etmektedir ama "çoklu izlek" çok saçma kalıyor...
Doğruyu söylüyorlar...Mevcut Android optimizayonlara acilen ihtiyacı var.Linaro Android 4 üzerinden optimize edilerek performansı 2 kat artırmaktadır. ...
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asterisk* 7 yıl
DH Misafiri
Bence İntel haklı Çünkü Windows işletim sistemi de çok çekirdekli işlemcilere hazır degil. Çünkü AMD INTEL rekabetinde hep kazanan intel oluyor........:))))))))))Buna kargalar bile güler be abi. yapamayınca işletim sistemi yetersiz oluyor değilmi.

yapamamakla ne alakası var. çift çekirdeklilere yetersiz diyor adam. yani adamın elindeki tek çekirdekliyle diğer çok çekirdekliler pek fark ettirmeyecek diyor.
muhtemelen de doğru söylüyor.
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Rubisco 7 yıl
If you are in a non-power constrained case, I think multiple cores make a lot of sense because you can run the cores full out, you can actually heavily load them and/or if the operating system has a good thread scheduler. [...] So as we move to multiple cores, we’re actually putting a lot of investment into software to fix the scheduler and fix the threading so if we do multi-core products it actually takes advantage of it. [...] The way it’s implemented right now, Android does not make as effective use of multiple cores as it could, and I think – frankly – some of this work could be done by the vendors who create the SoCs, but they just haven’t bothered to do it.”


Adamın çekirdeğe mekirdeğe laf ettiği yok, konuyu iyice çarpıtmayın. Adamın temelde dediği şey Android birden fazla görevi işi birden çok çekirdeğe dağıtıp işlemeye meyilli. Yani normalde düz bi işletim sisteminde temelde olmasını beklediğiniz gibi değil. Yapılacak az sayıda iş, veya tek tip bi iş varsa,windows linux'dekinin aksine bu tek tip iş 2 çekirdek üstünde yeterince yüksek performans vermiyor diyor.

Kolaylaştırılmışı şu : 2 tane yapılacak iş var,

1. iş 1'den 100'e kadar say (1. çekirdek yapacak)
2. iş 100'den 200'e kadar say (2. çekirdek yapacak)

bu ikisi birbirinden bağımsız, Android buna benzer durumda kötü değil.

Şimdi yapılacak 1 tek iş var, 2 çekirdek bu işi beraber yapacak :

1. iş 1'den 200'e kadar say, bunu 2 çekirdeği kullanarak yap

Bunu yaparken Android üstünde biraz sorunlu diyor adam. Buna ilave olarak da bu Androidi düzeltme işini geliştiriciler(samsung qualcomm TI vs.) kendileri yapabilir ama bi taraflarını kaldırıp uğraşmıyorlar diyor.

Bu ne 1 çekirdek vs. 2 çekirdek Androidde fark yaratmaz demek, ne de 4 çekirdekli Android alette uygun yazılım program ortam ile süper sonuçlar alamazsınız demek. Intel'in kendi bakış açısına göre verim konusunda sıkıntılı diyor sadece.

Yukarda symbiat'ın dediği gibi singel A8 vs. 2 çekirdek A9 tablet arasında dağlar kadar fark var ve herkez uygun şartlarda bunu fark edebilir.

Yukarıda bende örneğini verdim başka örneklerde bulunabilir, mesela Linpack testinde Intel hariç bütün diğer işlemciler veya ürünler 1 çekirdek vs. 2 çekirdek karşılaştırınca neredeyse %100'e kadar artış veriyor. Intel ise tek çekirdekli olduğundan bi yere gidemiyor (sadece HT sayesinde azıcık gelişmiş). Üstelik Linpack konusunda Intel çok hassas ve kendi kütüphanesi bilmemnesi faln var.

Bazı testlerde Medfield çok iyi, ama ortalamaya vurursanız, ortalama bi A9 dan çok çok daha iyi diyemezsiniz. Medfield'ın platform olarak fiyatı yüksek, A9 gibi ucuz değil. Size oyun oynatamıyor, DD gibi bi oyun açtınız mı çuvallıyor. Ortalama A9 gibi olan bi aleti, oyun oynatmakta zorlanıyorsa, kullanılan video playera göre pil süresi sorun oluyorsa niye alasınız? Medfieldın A9 üstüne çok fazla koyabileceği bişey yok ve pahalı. Geliştirici olarak, mesela bi HTC , A9-A15 yerine niye Intel telefon satsın?

En başta yazdıklarım ile sonrakileri karşılaştırın, Intel'in ota moka laf atmaya çalışmadığını söyleyin sonra?? Androidde eksik yanlar olsa bile sorun ARM'da değil, diğer firmalarda da değil. Hele hele 2çekirdek 4 çekirdek yaptıkları için hiç değil. Ne o Intel ucuza 2 çekirdekli Medfield çıkartamıyor mu? Yoksa 100$ fiyata kim telefon işlemcisi chipseti alır diye mi düşünüyor?? Emin olun şu yukarıdaki Linpackde 90'dan 130-150 gibi değerlere çıkabilseydi (ki imkansız) Intel'den bütün bu Androidin sorunlu yanlarına rağmen gık çıkmazdı.

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xuzhixu2003 7 yıl
android iyi optimize edilmemiş fakat üreticiler bu açığı donanımla kapatıyor, son kullanıcıya bir problem olmuyor.
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xuzhixu2003 7 yıl
android iyi optimize edilmemiş fakat üreticiler bu açığı donanımla kapatıyor, son kullanıcıya bir problem olmuyor.
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SystemApps 7 yıl
Evet doğru ama bunu herkez biliyor zaten İntel de jeton biraz geç düşmüş anlaşılan...
Çoklu çekirdeğe evet diyoruma ama işletim sistemide donanımın ve çekirdeklerin hakkını verebilsin istiyorum.Umarım çok uzak değilizdir.
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scutaro 7 yıl
Intel mobil işlemcilerinin tek izlek yanında çoklu izlek performansı fena sayılmaz ama, bu çok çekirdekli işlemcilere gerek yoktur anlamına gelmez.

Cihazda oyun açılsa çoklu çekirdek hemen farkını koyar. Intel mobil OS platformunda zirvede olmadığı için bu şekilde konuşuyor.
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OverClocK1ng 7 yıl
Bence Intel sallıyor. 4 çekirdekli mobil işlemcisi olmadığı için çamur atıyor.
Tamam, Intel çok büyük ve güçlü bir şirket. Tabi ki ben Intel'in yöneticilerinin yanında bir hiçim. Ama kabul etmek gerekir ki DonanımHaber'in yaptığı Galaxy S3 incelemesini kendi gözümle gördüm, izledim. Alet 4 çekirdekli ve aynı anda tamamı flash olan siteleri yüklerken bile sayfayı kaydırdığınızda yağ gibi kayıyor. Onu bırak, Mesut 1080p video açtı. Bu videoyu tam ekran izlemek ile küçültüp izlemek arasında pek bir işlem gücü farkı yok. Küçültsen bile videodaki saniyedeki geçen veri miktarı aynı. Mesut videoyu küçültüp aynı anda site açtı ve site yüklenirken aşağı doğru kaydırınca yine yağ gibi kaydı. 4 çekirdeğin farkı gün gibi ortada. Aynı anda bir sürü işlem yap cihaz bana mısın demiyor. Takdire şâyan bir durum.
Ben bunu gözlerimle gördükten sonra, Intel'in yöneticileri bana yine gözlerimle göreceğim şekilde göstermedikleri sürece bana göre boş laf...
Üstelik 2 çekirdekli bir işlemci 4 çekirdekli bir işlemciyi geçiyor demek, 4 çekirdeğin verimli kullanılmadığı anlamına gelmez.
Bugün en kaliteli oyunlarda 4 çekirdekten faydalanılıyor. Core 2 Quad bir 4 çekirdekli işlemciyi 2 çekirdekli 2. nesil Core işlemci geçebilir. Bu Core 2 Quad işlemcide 4 çekirdekten faydalanılmadığı anlamına gelmez.
2 çekirdekli Snapdragon'ların 4 çekirdekli başka işlemcileri geçtiğini söylemiş bir arkadaş.
Dostum arada mimari farkı var. Nasıl Core 2 Quad 4 çekirdekli ama Core i3 3240 işlemcisi daha hızlıysa burada da iki farklı mimarili işlemciyi karşılaştırıp 4 çekirdekliye verimsiz diyemezsin. Galaxy S3 te gördük 4 çekirdeğin verimini.
Ha, iki aynı mimariyi kullanan işlemcilerden birisi 2 çekirdeklidir ,diğeri 4 çekirdeklidir. Karşılaştırırsın, o başka. Ona bir şey demem...
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Confusion 7 yıl
intel, hızla yaygınlaşan android, ios işletim sistemleri ve arm türevleri nedeniyle x86-x64 lisanslarından eskisi kadar gelir elde edemiyor ve piyasayı kendine göre şekillendiremiyor.

eleştirilerinin sebebi bu durumdan kaynaklı kızgınlık ve kıskançlıktır.
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brandomercury2 7 yıl
Symbian' a da zamanında ne güzel oyunlar zart zurt bilmemne diyorduk.Geçen yıla kadar Android'e de böyle diyorduk ama şaka gibi ayda bir yeni bir işletim sistemi çıkarınca Android optimizasyon yok sanırım ortak bir os var onlar direk kuruluyor gibi shell farklılıklarından bahsetmiyorum.Eskiden winmobile de 200mhz(htcnin bi modeli de adını bi hatırlasam) işlemcili cihazlar iyi bir optimizasyonla 500mhz işlemcili akıllı telefonlardan iyiydi. Windows phone da x86 platformu uygulamaları bir şekilde çalışacakca(yada bu platforma derlenebilecekse) android iki seneye cidden hapı yutar.Keşke google sanal makine üzerinden çalışan bir java platformu yerine kendi tam linux sürümünü oluştursaydı ah o zaman varya :D .
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idris-tolar 7 yıl
smart1978
Doğruyu söylüyorlar... Mevcut Android optimizayonlara acilen ihtiyacı var.Linaro Android 4 üzerinden optimize edilerek performansı 2 kat artırmaktadır. Bu işin sadece işlemci kısmı ... Bir de mobil grafik kartı optimizasyonu da yapılsa genel performans herhalde 4 kat artabilir de...İşte ibretlik ilgili haber :http://www.talkandroid.com/115890-linaro-is-an-android-4-0-build-that-doubles-performance-submitted-to-cm9/xda da Samsung Galaxy S3 kullanıcıları yavaşlamalardan şikayetçi... 4 çekirdekli işi resmen reklama yönelik. Keramet sırf donanımda olamaz. O donanımın hakkını verecebilecek düzgün derlenmiş Android işletim sistemlerine muhtaçtır.Firmalar tüketim çılgınlığını körüklemek için sürekli yeni işlemcili çok çekirdekliye geçiyor ama adam gibi yazılımsal iyileştirmeler yapsalar ama yok... Kullanıcılar güncel Android e geçmenin derdiyle uğraşırken bir de güncel olanların optimize edilme sorunuyla da boğuşamaz... Android Windows Phone 8 ve Windows RT çıkışı ile ciddi kan kaybedecek tıpkı Symbian gibi ... Hayatımda ilk kez duyduğum bir kelime Türkçesinde geçiyor thread tercümesi izlek miş ... Çok yadırgadım. Nerden uyduruyorlar bilmiyorum ama hiç uymamış... thread yerine işlem denilse çok çok daha iyi anlaşılmaktadır... multi thread yani çoklu işlem akılda anlam ifade etmektedir ama çoklu izlek çok saçma kalıyor...

4 çekirdek işi zaten reklam a15 cift cekirdekli işlmeci quad core'den %50 daha performanslı oluyor...
ayrıca windows 8 in androidi öldüreceğine şuan inanmıyorum cıksın hep birlikte görelim...
evet bir zamanlar symbian liderdi şimdi bitti ..ios ya da androidde bir zaman sonra zaten ölücek ama yerini neler alır kimse bilmiyor...
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maxmania 7 yıl
Rubisco
Intel 100$a 2 çekirdekli Medfieldı satamayacağını bildiği için böyle konuşuyor. Intelin ucuz Z serisi bi işlemcisi var mı?

söylediklerine katılmamak elde değil. android sistem olarak tam optimize olmayabilir, fazla donanım isteyebilir. ama burda intelin derdi başka, daha düşük seviye donanımından daha fazla kar etmek.
buradaki bazı arkadaşlara bu sözüm; siz sanıyor musunuz ki işlemciler tek çekirdek olsa, sistem optimize olsa ucuza satılacağını. ilerde optimizasyon yapılınca şu an 4 çekirdekli alanlara bir zararı olmayacak. intel pc deki gibi tekel olursa 4 çekirdekli fiyatına tek çekirdek işlemcili telefon alırız.
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aspolat 7 yıl
beyimiz buyurdular...
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manyakurt 7 yıl
smart1978
İşte ibretlik ilgili haber :http://www.talkandroid.com/115890-linaro-is-an-android-4-0-build-that-doubles-performance-submitted-to-cm9/

reddit.com/...
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