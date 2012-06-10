Intel, Android işletim sisteminin 4 çekirdek için hazır olmadığını düşünüyor

Medfield işlemci ailesiyle Android işletim sistemini harmanlayan ilk örnek akıllı telefonları yavaş yavaş piyasalarda görmeye başladığımız Intel, bununla birlikte işletim sistemini eleştirmekten de geri durmuyor.





Intel'in Mobil ve İletişim genel müdürü Mike Bell, Android'in izlek zamanlayıcısının çok çekirdekli işlemciler için hazır olmadığını ve yonga üreticilerinin Android sürümlerini daha fazla optimize etmeleri gerektiğini açıkladı.





Bell, Qualcomm ve NVIDIA gibi 4 çekirdekli işlemciler ile piyasada bulunan rakiplerine karşı tek çekirdekli Medfield ile nasıl rekabet edecekleri sorusuna karşı bu cevabı vermiş.





Medfield işlemcisi tek çekirdekli olmasına rağmen çoklu izlek desteği ile zorlu işlemlerin altından kalkabiliyor. Ancak yine de firma kendisini savunma ihtiyacı hissediyor.





Şu anki çok çekirdekli cihazlarda pek çok uygulama ve işlem, tüm çekirdekleri sonuna kadar kullanamıyor. Bell bu noktaya işaret ederek, çok çekirdeğe yatırım yapmanın şu an için gereksiz olduğunu belirtiyor. Gerçekten avantaj sağlanmaya başladığında Intel de gerekli adımları atacak. Şu an için bir zaman belirtmek mümkün değil.





Firma yaptığı testlerde çok çekirdekli sistemlerin tek çekirdekli sistemlerden zaman zaman daha yavaş kaldığını ortaya koymuş. Bell, çok çekirdekli işlemci üreticilerinin gerçekten nasıl avantajlar elde ettiği konusunda emin değil.





Bell bunun yanında çok çekirdekli işlemciler üzerinde çalışma yaparken, Android optimizasyonunu geri planda bırakan üreticiler nedeniyle şu an sürecin beklendiği seviyede olmadığını da eleştirmeden geçmiyor.