Intel, CE 3100 serisi medya işlemcilerini sonlandırmaya hazırlanıyor

Intel set üstü kutularda kullanılmak üzere hazırladığı CE 3100 serisi medya işlemcileri için emeklilik sürecini başlatıyor. Firma tarafından yapılan açıklamaya göre iş ortakları ve tüketici elektroniği üreticilerinin CE 3100 işlemci ailesi için sipariş verebileceği son tarih olarak 27 Ekim, son sevkiyat tarihi olaraksa 27 Ocak 2012 olarak bildirildi.

İlk defa Ağustos 2008'de düzenlenen Intel Geliştiriciler Forumu'nda tanıtılan yongada sistem formundaki CE 3100 ailesi 17 farklı modelden oluşuyor. Canmore koıd adını taşıyan ve 800MHz ya da üzeri hızlarda çalışan Pentium-M işlemci çekirdeği ile 100MHz veya 133MHz hızlarında çalışan FSB ile 256 Kb büyüklüğünde Seviye 2 bellek kapasitesini içeren medya işlemcilerinde ayrıca 2D/3D grafikler için GMA 500 grafik birimine, HDMI-DVI çıkışlarına, çok formatlı video çözücüsüne, 337MHz'de çalışan çift DSP çekirdeğine, üç kanal DDR2 bellek kontrolcüsüne, RSA/SHA/AES/3DES için donanımsal hızlandırma yapabilen güvenlik işlemcisine, iki adet SATA sürücüsüne, USB 2.0, 10/100/1000 Mbps LAN ve 2 UART portlarına destek gibi özelliklere yer veriliyor.

CE 3100 işlemcileri, Intel CE ailesinin Pentium M tabanlı ilk ve tek çözümleriydi. Daha önceki CE 2110 serisi XScale çekirdeğini kullanıyordu, daha yeni olan CE 4100 serisi ise Atom işlemci çekirdeğini temel alıyor.