Intel Edison beklendiği kadar küçük boyutlarda gelmeyecek





Intel'in CES 2014 fuarında lanse ettiği ve giyilebilir cihaz pazarında önemli bir gelişme olarak gösterilen SD kart büyüklüğündeki Edison bilgisayarının yaz döneminde piyasaya çıkması bekleniyor. Ancak büyük bir değişiklik tüketicileri bekliyor olacak.





Edison ilk tanıtıldığında bünyesinde Quark adlı özel bir yongada sistemini barındırıyordu. Quark yongada sisteminde çift çekirdekli bir Intel işlemcisi yer alırken, 22nm fabrikasyon süreci ile üretiliyor. Bluetooth ve WiFi bağlantısına sahip olan Edison, Linux gibi açık kaynak platformlara destek veriyor.





Ancak Intel ilk Edison ürünlerinde daha performanslı ve daha fazla bağlantı özelliği sunan Atom yongasetlerine yer verecek. Taşınabilir cihazlardaki versiyonlardan pek fazla bir farkı olmayacak bu Atom yongasetleri giyilebilir cihazlar için optimize edilecek.





Yongasetindeki değişiklik elbette ürün boyutlarına olumsuz yansıyacak. Nihai Edison ürünlerinin şu anki prototipten oldukça büyük bir boyuta sahip olacağı belirtiliyor. Ancak Intel, Quark yongaseti üzerinde çalışmalarına devam ediyor ve yakın zamanda kullanıma hazır hale getirecek.

http://blogs.intel.com/technology/2014/03/wearables-tailoring-intel-edison-technology-provide-expanded-benefits/