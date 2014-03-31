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Intel Edison beklendiği kadar küçük boyutlarda gelmeyecek

5 yıl
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1
14
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel Edison beklendiği kadar küçük boyutlarda gelmeyecek

Intel'in CES 2014 fuarında lanse ettiği ve giyilebilir cihaz pazarında önemli bir gelişme olarak gösterilen SD kart büyüklüğündeki Edison bilgisayarının yaz döneminde piyasaya çıkması bekleniyor. Ancak büyük bir değişiklik tüketicileri bekliyor olacak.

Edison ilk tanıtıldığında bünyesinde Quark adlı özel bir yongada sistemini barındırıyordu. Quark yongada sisteminde çift çekirdekli bir Intel işlemcisi yer alırken, 22nm fabrikasyon süreci ile üretiliyor. Bluetooth ve WiFi bağlantısına sahip olan Edison, Linux gibi açık kaynak platformlara destek veriyor.

Ancak Intel ilk Edison ürünlerinde daha performanslı ve daha fazla bağlantı özelliği sunan Atom yongasetlerine yer verecek. Taşınabilir cihazlardaki versiyonlardan pek fazla bir farkı olmayacak bu Atom yongasetleri giyilebilir cihazlar için optimize edilecek.

Yongasetindeki değişiklik elbette ürün boyutlarına olumsuz yansıyacak. Nihai Edison ürünlerinin şu anki prototipten oldukça büyük bir boyuta sahip olacağı belirtiliyor. Ancak Intel, Quark yongaseti üzerinde çalışmalarına devam ediyor ve yakın zamanda kullanıma hazır hale getirecek.  

http://blogs.intel.com/technology/2014/03/wearables-tailoring-intel-edison-technology-provide-expanded-benefits/ Yorum Yaz
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fukox 5 yıl en beğenilen HeavyClocker
HeavyClocker
Atomun adını duymak yetti

Giyilebilir aletle bf4 oynamayı mı düşünüyorsun?
2 Yanıt Yanıtla +29
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allking 5 yıl fukox
fukox
HeavyClocker
Atomun adını duymak yetti

Giyilebilir aletle bf4 oynamayı mı düşünüyorsun?

Marka algısı.
fukoxHeavyClockerAtomun adını duymak yettiGiyilebilir aletle bf4 oynamayı mı düşünüyorsun?...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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fbkaya 5 yıl
bilgisayar dediğin koca kasası ile birlikte olur
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ouzqan 5 yıl
Bi adam akıllı tanıtsın da görelim.Atom deyip hemen kötülemeyelim.
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SilverBallers 5 yıl
İşte Atom işlemciler için bir kullanım alanı daha.İntel galiba elindeki Atom işlemci stokunu eritmeye çalışıyor.
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TempleJoker 5 yıl
Abi cihaz şahane fakat üzerinde hiç g/ç portu yok. Öteki tarafta raspery pi daha müsait birşeyler geliştirenlere
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Bilim Aşığı 5 yıl
büyük olsun nolucak...
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xxxone 5 yıl
Yeni atom işlemcilerden bir haber insanlar ile dolmuş burası...
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Guest-334F3CF19 5 yıl
Böyle bilgisayar mı olur yahu ?
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HeavyClocker 5 yıl
Atomun adını duymak yetti
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fukox 5 yıl HeavyClocker
HeavyClocker
Atomun adını duymak yetti

Giyilebilir aletle bf4 oynamayı mı düşünüyorsun?
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