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Intel Gemini Lake Refresh hazırlığında

Yarıiletken üreticisi Intel performans açısından selefine büyük fark atan Gemini Lake’in Refresh versiyonu üzerinde çalışıyor.
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İşlemci
Metehan Göktaş
Yazar
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Intel Gemini Lake Refresh hazırlığında
 
Intel düşük güç tüketimli ve uygun fiyatlı modelleri Pentium/Celeron ailesini güncellemeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl Gemini Lake ile giriş segmentinde performansı ciddi manada yukarıya taşıyan fimra Gemini Lake’i birazcık daha hızlandıracak.

Gemini Lake SoC’larında olduğu gibi yine 14 nm üretim sürecinden geçecek Gemini Lake Refresh yongalarından bir kaçı sızdırıldı. Intel Pentium J5040, Celeron J4125 ve Celeron J4025’e yer verilirken yalnızca Pentium yongasının saat hızları paylaşılmış.

Gemini Lake Refresh'de frekanslar yükselecek 

Pentium J5040 hali hazırdaki Pentium J5005’in yerini almaya gelen yonga olarak göürünürken, 2 GHz’den 3.2 GHz’e kadar yükselebiliyor. Bu değerler Pentium J5005’te 1.5 GHz/2.8 GHz şeklindeydi. Çekirdek ve önbellek değerlerinin aynı kalması bekleniyor.
Dolayısıyla 4 çekirdek 4 izlekli bir yapıda, 4 MB L2 önbelleğiyle desteklenmiş bir yongadan bahsediyor olabiliriz. Son olarak kalbinde Gemini Lake Refresh’i barındıracak ilk dizüstülerin ve mini PC’lerin önümüzdeki yılın başlarında raflardaki yerini alacağını ekleyelim.





https://www.guru3d.com/news-story/intel-will-release-pentium-j5040-with-turbo-clock-speed-of-3-2-ghz.html Yorum Yaz
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hikmetg 3 sa.
AMD Uzaya çıkmış. İntel daha pentium Like ile uğraşıyor. Yazık valla. Adam gibi yeni bir mimari geliştireceklerine kaç yıldır pentium core mimarisi ile uğraşıyorlar. Akıl yok.
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