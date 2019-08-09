Intel Gemini Lake Refresh hazırlığında

Intel düşük güç tüketimli ve uygun fiyatlı modelleri Pentium/Celeron ailesini güncellemeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl Gemini Lake ile giriş segmentinde performansı ciddi manada yukarıya taşıyan fimra Gemini Lake’i birazcık daha hızlandıracak.
Gemini Lake SoC’larında olduğu gibi yine 14 nm üretim sürecinden geçecek Gemini Lake Refresh yongalarından bir kaçı sızdırıldı. Intel Pentium J5040, Celeron J4125 ve Celeron J4025’e yer verilirken yalnızca Pentium yongasının saat hızları paylaşılmış.
Gemini Lake Refresh'de frekanslar yükselecek
Pentium J5040 hali hazırdaki Pentium J5005’in yerini almaya gelen yonga olarak göürünürken, 2 GHz’den 3.2 GHz’e kadar yükselebiliyor. Bu değerler Pentium J5005’te 1.5 GHz/2.8 GHz şeklindeydi. Çekirdek ve önbellek değerlerinin aynı kalması bekleniyor.
https://www.guru3d.com/news-story/intel-will-release-pentium-j5040-with-turbo-clock-speed-of-3-2-ghz.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle