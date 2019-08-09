Intel Gemini Lake Refresh hazırlığında

Intel düşük güç tüketimli ve uygun fiyatlı modelleri Pentium/Celeron ailesini güncellemeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl Gemini Lake ile giriş segmentinde performansı ciddi manada yukarıya taşıyan fimra Gemini Lake’i birazcık daha hızlandıracak.

Gemini Lake Refresh'de frekanslar yükselecek

Pentium J5040 hali hazırdaki Pentium J5005’in yerini almaya gelen yonga olarak göürünürken, 2 GHz’den 3.2 GHz’e kadar yükselebiliyor. Bu değerler Pentium J5005’te 1.5 GHz/2.8 GHz şeklindeydi. Çekirdek ve önbellek değerlerinin aynı kalması bekleniyor.

https://www.guru3d.com/news-story/intel-will-release-pentium-j5040-with-turbo-clock-speed-of-3-2-ghz.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Gemini Lake SoC’larında olduğu gibi yineüretim sürecinden geçecek Gemini Lake Refresh yongalarından bir kaçı sızdırıldı.yer verilirken yalnızca Pentium yongasının saat hızları paylaşılmış.Dolayısıylaönbelleğiyle desteklenmiş bir yongadan bahsediyor olabiliriz. Son olarak kalbinde Gemini Lake Refresh’i barındıracak ilk dizüstülerin ve mini PC’lerinraflardaki yerini alacağını ekleyelim.