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İlk Project Athena dizüstü bilgisayarı belli oldu

Intel’in belli bir standardı tutturmasını istediği yeni dizüstü bilgisayar modelleri için başlattığı Project Athena adındaki kalite programı ilk ürününü vermiş durumda.
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel’in yılın başlarında duyurduğu ve dizüstü bilgisayarlara değer katmayı amaçlayan programı Project Athena ilk meyvesini veriyor. Yeni Dell XPS 13 programın onaylı ilk dizüstü bilgisayarı oldu.

Project Athena nedir?

Project Athena firmanın Windows ve Chrome işletim sistemli dizüstü bilgisayarları daha iyi hale getirme amacını anlatıyor. İşlemciden batarya ömrüne, bağlantı kalitesine ve tasarımına kadar pek çok unsur bu programa göre optimize edilecek.

Ayrıca Bkz. "Zotac’dan profesyoneller için RTX ekran kartlı mini PC modelleri"

Intel kesin detayları vermiyor ancak anında uykudan uyanabilen, ince yapıda, tüm gün kullanım süresi sunan, yapay zekâ desteği barındıran ve farklı kullanım modlarına sahip dizüstü bilgisayarlar bu programa dahil olacak. Programı tamamlayan dizüstü bilgisayarlar ise Engineered for Mobile Performance etiketini taşıyacak. Program onuncu nesil Intel işlemcileri temel alıyor.

Acer, Asus, Dell, Google, HP, Innolux, Lenovo, Microsoft, Samsung ve Sharp firmaları Project Athena programında yer almış durumda. Program kapsamında gerekli dokunuşları Intel mühendisleri yapıyor. Yılın ikinci yarısında ilk ürünlerin satışa çıkması bekleniyordu.

Dell XPS 13 modelinden sonra HP Elitebook 1040 ve HP Elitebook 830 modelleri de bu etiketi taşımaya başlayacak. Kış tatilinde ise pek çok markanın Engineered for Mobile Performance etiketi ile satışa çıkacağı ifade ediliyor.

 


https://www.techpowerup.com/258107/intel-debuts-visual-identifier-for-project-athena Yorum Yaz
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