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Intel: Giyilebilir teknolojiler, akıllı telefonlardan bayrağı devralacak

5 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Shady
Haber Editörü
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Intel: Giyilebilir teknolojiler, akıllı telefonlardan bayrağı devralacak

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES’in bu yılki ayağında giyilebilir cihazlara yönelik geliştirdikleri Edison isimli küçük bilgisayarını sergileyen ve mart ayında satın aldıkları Basis firması ile giyilebilir teknolojiler üzerine yatırımlarını sıklaştıran Intel, pazarın potansiyelinden çok umutlu.

Intel Labs’ın kıdemli başkanı Jesse Fang, Çin Satın Alma Fuarı: Elektronik ve Bileşenler etkinliğinde, giyilebilir teknolojiler üzerine önemli açıklamalar yaptı.

Fang’a göre giyilebilir teknoloji pazarı, satış fiyatı bazında üç temel segmentten oluşuyor: 350 doların üzerindeki çok fonksiyonlu modeller, 100-350 dolar arasında orta segment ile 100 dolar ve altındaki tek fonksiyonlu modeller. Bu şartlardaki pazarda, karın %75’inin üreticilere gideceğini belirten Fang, kalan %25’lik dilimin ise mobil ticaret gibi içerik sağlayıcıları (%18), veri analiz ve müşteri servisleri sunan oyuncuları (%4) ile yarıiletken üreticileri (%3) arasında paylaşılacağını söyledi.

Akıllı telefon ve tablet pazarının doygunluğa ulaştığını, ancak giyilebilir cihaz pazarının daha emekleme aşamasında olduğuna dikkat çeken Fang, 2013-2017 yılları arasında akıllı telefon pazarının %24 büyüme beklentisine karşın, giyilebilir cihaz pazarının aynı dönemde %123 büyümesini beklediklerini söyledi. Fang, ayrıca, giyilebilir teknolojiler ile “nesnelerin interneti”nin akıllı telefonlardan bayrağı alıp, yeni trende öncülük edeceğini ifade etti.

Editörün Notu: Nesnelerin İnterneti, ya da İngilizce ismiyle “Internet of Things”, benzersiz şekilde adreslenebilen aygıtların (nesnelerin), kendi aralarında oluşturduğu küresel ağ yapısını (interneti) ifade eder. Yani aynı tür ya da benzer aygıtların, birbirleriyle iletişim halinde olup, bilgi paylaşımı yapmaları, “Nesnelerin interneti” olarak tanımlanmaktadır.


http://www.digitimes.com/news/a20140421PD206.html Yorum Yaz
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darkaura 5 yıl en beğenilen
intel mobil devrimi yakaliyamadi. sutten agzi yanmis belli bir sonraki devrime erkenden hazirlaniyor.
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DubSteq 5 yıl
İşin içinde İntel varsa ucuzluk aramayın.
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SEO-Uzmanı 5 yıl
alın size gelecek ; asgari ücretli amelelerimiz giyile bilinir teknolojik elbise ile taşınacak yüklerin olduğu bölgeye daha çabuk gidebilecek yihu :)
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colaker 5 yıl
"yusuf" detected

mobil ellerinde patladı bi de AMD 64 bit lisansını bitirse şunlarla, intelin ve MS'nin patlamasını büyük bi zevkle izlerdik
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WarSaw 5 yıl
casio f91-w here türlü akar görürüm ben onları pilleri bitip 2 günde ormanda dımdızlak kaldıklarında
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Faradayy 5 yıl
Yine teknolojinin devi İntel'den harika çözümler... Bu gibi teknolojik gelişmeler zaten başka bir firmadan beklenemez.
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CoreXXX 5 yıl
berbat pil ömrü dolayısı ile 1-2 günde bide saatimizimi sarj edecez:) zaten bir akıllı telefonumuz var ise niye akıllı saate ihtiyaç duyalımki? hani özel bi durum olur sürekli nabız ölçmemiz yada tansiyon ölçmaemiz gerekebilir allah korusun. odurumda akıllı saat tamam ama normal kullanıcıya fazladan masraf ve günlük uğraşı
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Fenomenon 5 yıl
telefonlar çözünürlük olsun boyut olsun üst limite dayandı. adamlar mecburen para kazanmak için başka cihazlar üretip müşterilerin ilgisini çekmeye çalışacak.
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DH Misafiri 5 yıl
Mobil bu kadar önemli diyorlarsa mobilde neden işleri yok düzgünce.
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Schnitter 5 yıl
Yav he he.
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Candance 5 yıl
350$ o zaman burada 1000TL
.
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reshrap 5 yıl Candance
Candance

350$ o zaman burada 1000TL
.

saatin fiyatından bahsediyor 350 $ diye, işlemciden değil.
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bakura_tr 5 yıl
Böyle bir başlık atmak pek doğru değil bence, sadece akıllı saat piyasasının telefon piyasasına göre daha fazla büyüyeceği söylenmiş.
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DubSteq 5 yıl
İşin içinde İntel varsa ucuzluk aramayın.
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darkaura 5 yıl en beğenilen
intel mobil devrimi yakaliyamadi. sutten agzi yanmis belli bir sonraki devrime erkenden hazirlaniyor.
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serafon 5 yıl
Yıl 2023, implantlar bayrağı giyileblir cihazlardan devralacak. Yıl 2073 androidler piyasayı insanlardan devralacak!
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Mete Can Karahasan 5 yıl serafon
serafon

Yıl 2023, implantlar bayrağı giyileblir cihazlardan devralacak. Yıl 2073 androidler piyasayı insanlardan devralacak!

Biraz geç bir tarih vermişsiniz, daha önce 2050 civarında robotik futbol takımını dünya karması karşısına çıkarma hedefi var.
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General. 5 yıl serafon
serafon
Yıl 2023, implantlar bayrağı giyileblir cihazlardan devralacak. Yıl 2073 androidler piyasayı insanlardan devralacak!

Çok ileri tarihe gitmişsin şimdiden bu cihazlar bizi esir aldı millet kafasını kaldırmadan mesaj yazarak yürüyor. Bir tane gencin telefonu alınsın ve bundan sonra sana yasak densin %100 intihar eder
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