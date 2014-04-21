Intel: Giyilebilir teknolojiler, akıllı telefonlardan bayrağı devralacak

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES’in bu yılki ayağında giyilebilir cihazlara yönelik geliştirdikleri Edison isimli küçük bilgisayarını sergileyen ve mart ayında satın aldıkları Basis firması ile giyilebilir teknolojiler üzerine yatırımlarını sıklaştıran Intel, pazarın potansiyelinden çok umutlu.

Intel Labs’ın kıdemli başkanı Jesse Fang, Çin Satın Alma Fuarı: Elektronik ve Bileşenler etkinliğinde, giyilebilir teknolojiler üzerine önemli açıklamalar yaptı.

Fang’a göre giyilebilir teknoloji pazarı, satış fiyatı bazında üç temel segmentten oluşuyor: 350 doların üzerindeki çok fonksiyonlu modeller, 100-350 dolar arasında orta segment ile 100 dolar ve altındaki tek fonksiyonlu modeller. Bu şartlardaki pazarda, karın %75’inin üreticilere gideceğini belirten Fang, kalan %25’lik dilimin ise mobil ticaret gibi içerik sağlayıcıları (%18), veri analiz ve müşteri servisleri sunan oyuncuları (%4) ile yarıiletken üreticileri (%3) arasında paylaşılacağını söyledi.

Akıllı telefon ve tablet pazarının doygunluğa ulaştığını, ancak giyilebilir cihaz pazarının daha emekleme aşamasında olduğuna dikkat çeken Fang, 2013-2017 yılları arasında akıllı telefon pazarının %24 büyüme beklentisine karşın, giyilebilir cihaz pazarının aynı dönemde %123 büyümesini beklediklerini söyledi. Fang, ayrıca, giyilebilir teknolojiler ile “nesnelerin interneti”nin akıllı telefonlardan bayrağı alıp, yeni trende öncülük edeceğini ifade etti.

Editörün Notu: Nesnelerin İnterneti, ya da İngilizce ismiyle “Internet of Things”, benzersiz şekilde adreslenebilen aygıtların (nesnelerin), kendi aralarında oluşturduğu küresel ağ yapısını (interneti) ifade eder. Yani aynı tür ya da benzer aygıtların, birbirleriyle iletişim halinde olup, bilgi paylaşımı yapmaları, “Nesnelerin interneti” olarak tanımlanmaktadır.

http://www.digitimes.com/news/a20140421PD206.html