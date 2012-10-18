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Intel, Haswell tabanlı dördüncü nesil Core işlemci ailesinin üretimine başlıyor

6 yıl
3,6b
1
40
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel kod adı Haswell olan dördüncü nesil Core işlemci ailesinin hacimli üretimine içerisinde bulunduğumuz dördüncü çeyrek itibariyle başlıyor. Tik-Tak iş geliştirme stratejisi kapsamında yeni bir mikroişlemci mimarisine denk gelen Haswell jenerasyonunda, işlemciler şu anki Ivy Bridge modellerinde olduğu gibi 22nm fabrikasyon süreciyle üretilecek ancak farklı olarak yeni bir mimari üzerinde şekillenerek çok daha güçlü entegre grafik birimi özelliklere sahip olacaklar.
Geçtiğimiz gün üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıklayan Intel, 13.5 milyar dolar gelir ve 3 milyar dolar net gelir elde etmişti. Güçlü finansal değerlere rağmen Intel tepe yöneticisi Paul Otellini açıklamasında, devam eden zorlu ekonomik şartlara işaret etmişti. Öte taraftan hızla gelişmekte olan akıllı cihaz pazarını, geleneksel bilgisayar dünyası için ayrı bir tehdit unsuru olarak görenlerin sayısı da yabana atılacak türden değil. Tüm bu gelişmelere rağmen Intel, yol haritasına sadık kalmayı sürdürüyor.
Özellikle yüksek performanslı işlemci arenasında açık bir şekilde üstün olan firma, son iki jenerasyondur olduğu gibi Haswell tabanlı dördüncü nesil Core işlemci ailesi için de görsel işlem yeteneklerine ve buna paralel entegre grafik kabiliyetlerine ciddi yatırımlar yaptı. Sektör içerisindeki kaynaklar Haswell mimarisinde kullanılan yeni grafik birimi tasarımının, performans tarafında AMD'nin yeni nesil Fusion işlemcileri karşısında çok daha rekabetçi olacağını hatta bazı işlemci modellerinde, iGPU için 128MB'lık yerleşik bellek alternatifi sunulacağı belirtiliyor.

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theoden541 6 yıl en beğenilen
yenerbalcı
adamlar kendileriyle yarışıyor o kadar çok işlemci var ki fantazi yapmaya başladılar şuan amd den iyi en az 50 çeşit işlemci sayabiliriz cpubenchmark.net/... intel zaten tekeldi amd aradan çıksa daha ucuza işlemci alırım 1,5 yıl önce i5 2500K 375 tl satılıyordu şimdi ne kadar 1 kuruş indirim yok ( 8 çekirdekli işlemci 2600K fiyatına satılacaktı şimdi kaç tl ye satılıyor ...)

amd aradan çıksa nasıl daha ucuza işlemci alacaksınız bilmiyorum. her hangi bir firmanın resmen tekel olması durumunda tüketicinin zarara girmediği bir dönem görülmüş müdür çok merak ediyorum. -uzaklara arama bak ttnet, aksa, vb...-
yenerbalcıadamlar kendileriyle yarışıyor o kadar çok işlemci var ki fantazi yapmaya başladılar şuan amd den iyi en az 50 çeşit işlemci sayab...
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IBreak4LoveI 6 yıl
en iyisi 2011 soket :D
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Aerosol 34 6 yıl
intel niye ikide bir soket yapısını değiştiriyori yani lga 1155 iyiydi bu soket yapısı ile devam edilebilirdi. intel yüzünden sürekli anakartmı değiştiricez
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Salinas 6 yıl
Amd bunları geçene kadar 10. nesile kadar giderler...
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ConCarnage 6 yıl
Batuist
PROOF# aceleniz ne? 1.nesil i7 bile yetip artıyor.
corei7 serisi 2. nesil oluyor ... Birinci nesil core ailesi core2 duo ailesi, üçüncüsü sandybridge, dördüncüsü haswell oluyor... Bu arada ilk corei7 lerde nehalem serisi oluyor..

yanlış. laptoplardan örnek verirsek. mesela i7 720qm 1. seridir. i7 2630qm(sandy bridge) 2.seri i7 3610qm(ivy bridge) 3. seri ve haswellde 4. seridir. core2 nin seri falan oldugu yok.
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Batuist 6 yıl
PROOF#
aceleniz ne? 1.nesil i7 bile yetip artıyor.

corei7 serisi 2. nesil oluyor ... Birinci nesil core ailesi core2 duo ailesi, üçüncüsü sandybridge, dördüncüsü haswell oluyor... Bu arada ilk corei7 lerde nehalem serisi oluyor..
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Worms_ 6 yıl Batuist
Batuist

PROOF#

aceleniz ne? 1.nesil i7 bile yetip artıyor.


corei7 serisi 2. nesil oluyor ... Birinci nesil core ailesi core2 duo ailesi, üçüncüsü sandybridge, dördüncüsü haswell oluyor... Bu arada ilk corei7 lerde nehalem serisi oluyor..

Ivy bridge nerde?
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Humboldt 6 yıl Batuist
Batuist

PROOF#

aceleniz ne? 1.nesil i7 bile yetip artıyor.


corei7 serisi 2. nesil oluyor ... Birinci nesil core ailesi core2 duo ailesi, üçüncüsü sandybridge, dördüncüsü haswell oluyor... Bu arada ilk corei7 lerde nehalem serisi oluyor..

1- 1366/1156
2- 1155 Sandy Bridge
3- 1155 Ivy Bridge
4- 1150 Haswell
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yc#1 6 yıl
chatlaxs
kaç pin oluyor bu işlemci ailesi ?

LGA 1150
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Worms_ 6 yıl
Haswell işlemcili ultrabook satışları Türkiye'de ne zaman başlayacak?
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chatlaxs 6 yıl
kaç pin oluyor bu işlemci ailesi ?
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theoden541 6 yıl en beğenilen
yenerbalcı
adamlar kendileriyle yarışıyor o kadar çok işlemci var ki fantazi yapmaya başladılar şuan amd den iyi en az 50 çeşit işlemci sayabiliriz cpubenchmark.net/... intel zaten tekeldi amd aradan çıksa daha ucuza işlemci alırım 1,5 yıl önce i5 2500K 375 tl satılıyordu şimdi ne kadar 1 kuruş indirim yok ( 8 çekirdekli işlemci 2600K fiyatına satılacaktı şimdi kaç tl ye satılıyor ...)

amd aradan çıksa nasıl daha ucuza işlemci alacaksınız bilmiyorum. her hangi bir firmanın resmen tekel olması durumunda tüketicinin zarara girmediği bir dönem görülmüş müdür çok merak ediyorum. -uzaklara arama bak ttnet, aksa, vb...-
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LeßroN 6 yıl
piyasaya kim bilir kaç paradan giriş yapar..
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grafman09 6 yıl
hellmare
Mart ayından önc çıkacağını zannetmem. Ama igpu tarafında intel bu sefer dişe dokunur bir iş çıkaracak buna eminim. Parelel işlemci sayısını 48e çıkaracağı söylenyor. Verimliliği de %60 düzeyinde olacak deniliyor. Bakalım yerleşik ram ile igpu intel için dönüm amd için ölüm noktası olabilir. Zaten amdnin tek kozu güçlü gpu barındırmasıydı. Şimdi intel işlemciden sonra yerleşik gpu tarafında da rekabetçi olursa amd tarafından yeni ve hzılı çözümler kaçınılmaz olur. Bekleyip göreceğiz.

bendeki A6 3500 de 384 paralel işlemci var,, gpu su i7 3770 ile karşılaştırılmış, aynı fps değerlerini sunuyor.. aradaki fiyat farkına bakın,, tabi cpu gücü tartışmıyoruz, intel önde,, yalnız, hd video oynatma olsun, oyun olsun, aynı performansı alıyorsunuz.. İntelin gpu tarafı şuanki amd 5800k ile aynı olacağını varsayarsak..
Amd gibi bu işlemciyi bize 120 dolardan sunabilir mi?
Tavsiyem salt işlemci gücüne takılmayın,, bu 3 çekirdekli işlemci bile daha iyi render sonuçları verebiliyor..
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King ov Hell 6 yıl
Ivy'deki gibi dandik macun kullanmaz inşallah.
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Wilson Fisk 6 yıl
tr'de 2500k ne zaman 370 liraya satildi yav?hani su p67 anakartlar neee 350 lira mi super diye milletin hizliala atladigi sonra intelin super cip imal basarisi yuzunden anakartlari ellerine aldiklari zaman mi?dolar kacti ki o zamanlar?dolar yuksekken ben gecen sene almaya kalktim en ucuz 480 lira dediler aga bu nedir nedim 387 liraya 1090t aldim.su anda neredeymis 370 liraya?450-460 lira gibi fiyatlar goruyorum ki 430 liraya 3570k aldik kuzene gecen hafta vatan indiriminden macun da degil lehim mi yapmislar ne yapmislar buz gibiydi yani 2500k alinmaz o is bitmis.

bu haswell denen dalgaya cikar cikmaz kim atlayacak bakalim intelcilerden bile alani vururum diyen gordum.
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hellmare 6 yıl
Mart ayından önc çıkacağını zannetmem. Ama igpu tarafında intel bu sefer dişe dokunur bir iş çıkaracak buna eminim. Parelel işlemci sayısını 48'e çıkaracağı söylenyor. Verimliliği de %60 düzeyinde olacak deniliyor. Bakalım yerleşik ram ile igpu intel için dönüm amd için ölüm noktası olabilir. Zaten amd'nin tek kozu güçlü gpu barındırmasıydı. Şimdi intel işlemciden sonra yerleşik gpu tarafında da rekabetçi olursa amd tarafından yeni ve hzılı çözümler kaçınılmaz olur. Bekleyip göreceğiz.
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