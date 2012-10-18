Intel, Haswell tabanlı dördüncü nesil Core işlemci ailesinin üretimine başlıyor

Intel kod adı Haswell olan dördüncü nesil Core işlemci ailesinin hacimli üretimine içerisinde bulunduğumuz dördüncü çeyrek itibariyle başlıyor. Tik-Tak iş geliştirme stratejisi kapsamında yeni bir mikroişlemci mimarisine denk gelen Haswell jenerasyonunda, işlemciler şu anki Ivy Bridge modellerinde olduğu gibi 22nm fabrikasyon süreciyle üretilecek ancak farklı olarak yeni bir mimari üzerinde şekillenerek çok daha güçlü entegre grafik birimi özelliklere sahip olacaklar.

Geçtiğimiz gün üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıklayan Intel, 13.5 milyar dolar gelir ve 3 milyar dolar net gelir elde etmişti. Güçlü finansal değerlere rağmen Intel tepe yöneticisi Paul Otellini açıklamasında, devam eden zorlu ekonomik şartlara işaret etmişti. Öte taraftan hızla gelişmekte olan akıllı cihaz pazarını, geleneksel bilgisayar dünyası için ayrı bir tehdit unsuru olarak görenlerin sayısı da yabana atılacak türden değil. Tüm bu gelişmelere rağmen Intel, yol haritasına sadık kalmayı sürdürüyor.

Özellikle yüksek performanslı işlemci arenasında açık bir şekilde üstün olan firma, son iki jenerasyondur olduğu gibi Haswell tabanlı dördüncü nesil Core işlemci ailesi için de görsel işlem yeteneklerine ve buna paralel entegre grafik kabiliyetlerine ciddi yatırımlar yaptı. Sektör içerisindeki kaynaklar Haswell mimarisinde kullanılan yeni grafik birimi tasarımının, performans tarafında AMD'nin yeni nesil Fusion işlemcileri karşısında çok daha rekabetçi olacağını hatta bazı işlemci modellerinde, iGPU için 128MB'lık yerleşik bellek alternatifi sunulacağı belirtiliyor.