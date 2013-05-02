Intel, Haswell yongasetlerinde grafik birimlerini HD 5000, Iris ve Iris pro olarak üçe ayıracak

Haber Editörü
Intel'in 3 Haziran tarihinde resmi olarak tanıtacağı ve Tayvan'daki Computex 2013 fuarında da görücüye çıkaracağı Haswell mimarisine sahip işlemciler, hem performans hem de enerji tasarrufu anlamında önceki nesle göre çıtayı biraz daha yukarı çekecek. Bunun yanında Intel'in tümleşik olarak sunacağı HD 5000 serisi grafik birimleri de oldukça iddialı.
Intel'in uzun süredir maruz kaldığı zayıf grafik birimi eleştirilerine iyi bir cevap verme amacı güttüğü HD 5000 serisi grafik birimleri ile ilgili önemli bilgiler paylaşıldı.
Daha önce serinin 5000-5100-5200 şeklinde üçe ayrılacağı belirtilmişti. Sunduğu performansa ve işlemcinin ısıl tasarım gücüne göre yapılan bu ayrımda Intel yeni isimlendirmeler kullanmaya başlıyor. Grafik alanında oldukça iddialı konuma gelmek isteyen Intel, kaynaklara göre Radeon veya GeForce örneklerinde olduğu gibi yeni bir isim altında grafik gücünü ön plana çıkarmayı istiyor.
Firma 15Watt ısıl tasarım gücüne sahip olan ve Ultrabook segmentine hitap eden U serisi işlemcileri için önceki nesle göre nispeten daha hızlı olan HD 5000 grafik birimini kullanacak.
Isıl tasarım gücü 28Watt olan U serisi işlemciler ise Iris adını taşıyan ve HD 5100 model numarasına denk gelen grafik birimini kullanacak. Intel, önceki nesle göre Iris grafik biriminin 3D konusunda 2 kat daha hızlı olacağını belirtiyor.
Serinin üst seviye grafik birimini HD 5200 model numarasına denk gelen Iris Pro temsil edecek. Iris Pro beraberinde sunduğu 128MB entegre DRAM bellek ile performansı en üst seviyeye çıkaracak. Iris Pro'nun performansını ise işlemcilerin sınıfı belirleyecek.
Örneğin 47Watt-55Watt ısıl tasarım gücüne sahip olan H serisi mobil yongalarda önceki nesle göre 3D hızı iki kat artarken, 84Watt ısıl tasarım gücüne sahip K serisi masaüstü işlemcilerde 2 kata yakın, 65Watt ısıl tasarım gücüne sahip R serisi işlemcilerde ise 3 kata yakın hız artışı sunacak. M ve K serisi işlemcilerde de Iris Pro opsiyonları yer alacak. Iris Pro daha çok 4 çekirdekli işlemcilere hitap edecek.
Üç model de DirectX 11.1, 4Kx2K ve OpenGL 4 desteği sunarken, OpenCL 1.2 teknolojisi ve daha hızlı medya işleme de modellerde yerini alacak.
Intel daha düşük seviyede işlemcileri için ise HD 4200, 4400, 4600 şeklinde model numaralarına sahip grafik birimlerine yer verecek.
Grafik performansı anlamında Haswell mimarisi ile beklentileri oldukça yükselten Intel'in grafik konusunda dev rakiplerine karşı ne kadar başarılı olacağını 3 Haziran itibariyle görme şansı yakalayacağız.
http://www.anandtech.com/show/6926/intel-iris-iris-pro-graphics-haswell-gt3gt3e-gets-a-brand Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kardeşim fiyatlar daha tam olarak belli değil belki de ucuza mal olacak. Hala onu alan onuda alır mantığındasın. İntel'in Titan koyacak hali yok milletin beklentisi de yok. Ama bırak koysunlar gelişsinler talep koymalarından yana olsun tamam şu an için bir şey beklenemez saçma gelebilir ama senin talebin koymalarından yana olsun ilerde ekran kartına gerek bile kalmayacak masraflar yarı yarıya azalacak belki de. Yok gider 3770K alırım onu alır yanına ekran kartı şunu alırım dersen daha çok zarara girersin.
Katılmıyorum. Tamamen oyun, kare/saniye odaklı düşünüyorsunuz. İşlemcinin, dahili GPU'nun tek kullanım alanı oyun değil.
Mesela ben montajcıyım ve ofiste kullandığımız Edius programı Intel'in QuickSync teknolojisinden faydalanıyor. Şu an kullandığım i7-2600K işlemcide dahili GPU'yu devredışı bırakıp render işlemini CPU'ya yaptırırsam 1 saatlik Full HD görüntüyü Bluray formatında render etmek 5 saatten fazla sürüyor. Aynı görüntüyü dahili GPU'nun donanım hızlandırmasından faydalanarak render ettiğimde bu süre 20 dakikaya kadar düşüyor. Arada 15 kat fark var ki şu an piyasada bulunan Ivy Bridge serisi işlemcilerde ve yeni çıkacak Haswell ailesinde bu fark daha da açılacaktır.
Bu hızlandırmayı başka hiçbir harici GPU sağlamıyor. (CUDA vs. Edius ile çalışmıyor) Dolayısıyla sizin söylediğiniz "En üst model işlemciyi alan adam ekran kartsız mı kullanacak" lafı geçersiz kalıyor. Harici ekran kartı tabii ki kullanıyoruz ama asıl ihtiyacımız olan dahili GPU'nun donanım hızlandırma teknolojisi.
Sizin mantığınızla benim gidip düşük model işlemciyi almam gerekir ki bu da diğer işlerimde aksamalara sebep olur. Yüksek modeli alırsam da bu sefer render süresinden feragat etmiş olacağım ki bu daha büyük sıkıntı. Emin olun bu işlemciler sizin gibi oyunculardan, oyun amaşlı kullanıcılardan çok iş amaçlı firmalara satılıyor.
Ayrıca, üst model işlemciyi almak için fazladan para ödeyip bunun karşılığında düşük model GPU'ya sahip olmak tamamen saçmalık olur. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir sektöründe böyle birşey olmaz, kabul edilemez.
Mantıken ya bütün işlemcilere aynı dahili GPU koyulmalı, ya da pahalı olan işlemciye üst model GPU entegre edilmeli.
Ekran kartına ihtiyaç duymayan insanlar da var. Ben müzikle uğraşıyorum ve müzik programları ekran kartı değil işlemci gücü ve ram istiyor. Bu yongadaki grafik birimi de müzik dışındaki işlerimi fazlası ile görecektir.
Kardeşim bırak koysun. İşlemcide grafik birimi olması bunun gelişmesi bizim işimize yarar. Onu alan adam grafik kartı da alır mantığıyla bizim gibiler kaybeder. Bırak koysunlar geliştirsinler işlemciye ayrı para ekran kartına ayrı para ona buna ayrı para derken olan bize oluyor. Sana tek katıldığım nokta düşük işlemcilerede HD5000 serisi bir grafik birimi koyabilirlerdi.
' Onu alan adam grafik kartıda alır ' derken şunu kasttmiştim; İşlemci içine GTX titan tarzı bişey henüz koyamadıkları için bizim açısından boşa masraf. GTX550 kadar bile performans veremeyecek olan bir ekran kartına neden fazladan para verelim. Bakış açını bu yöne çevirirsen olayı anlayabilirsin. bu işlemciyi alıp ekran kartsız kullanmanın ne mantığı var ki? öyle yapacağına 3570K/FX8350 alır artanı ekran kartına yatırırsın, yapmadığın iş kalmaz. Herhangi bir işimize gelme durumu yok, sonuç ortada. Ben Haswell almayı düşünen birisiyim. Önce elimdekileri kullanarak idare eder, parayı denkleştirincede sağlam bi ekran kartıyla yoluma devam ederim. Baktım piyasası uçuk, 3770K alırım. Sistemini yenileyecek olan bir insan böyle düşünür.
Öyle bir şey vaad etmedi.Eski nesile göre 2 kat performans artışı vaat etti.İşkembeden sallamayalım.
Yok Daha Neler?Gtx680MX de Tam Olsun
Dahili GPU testleri. AMD HD7560D ve HD-7660D ile Intel HD3000 ve HD4000 yeni GT3-HD5200 ile oranlanabilir.
aynen ama ben her şekilde bekleyeceğim. özellikle harici grafik kartı olmayan 13.3" pro retina'larda güzle optimize bir grafik kartı gelse de insanlarda özellikle ölçeklenmiş çözünürlüklerde endişe kalmasa :)
ekran kartınız bozulduğunda sizi 2,3 haftalık karsız günlerinizde kurtarıcınız olur ozaman değeri anlaşılır bi köşede dursun diye alınır
bide ek olarak dahili gpu istemeyen kişilere daha ucuz olanı çıkarıp satsınlar
isteyen gpu lu isteyen gpu'suz alsın ;)
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