Intel, Haswell yongasetlerinde grafik birimlerini HD 5000, Iris ve Iris pro olarak üçe ayıracak





Intel'in 3 Haziran tarihinde resmi olarak tanıtacağı ve Tayvan'daki Computex 2013 fuarında da görücüye çıkaracağı Haswell mimarisine sahip işlemciler, hem performans hem de enerji tasarrufu anlamında önceki nesle göre çıtayı biraz daha yukarı çekecek. Bunun yanında Intel'in tümleşik olarak sunacağı HD 5000 serisi grafik birimleri de oldukça iddialı.





Intel'in uzun süredir maruz kaldığı zayıf grafik birimi eleştirilerine iyi bir cevap verme amacı güttüğü HD 5000 serisi grafik birimleri ile ilgili önemli bilgiler paylaşıldı.





Daha önce serinin 5000-5100-5200 şeklinde üçe ayrılacağı belirtilmişti. Sunduğu performansa ve işlemcinin ısıl tasarım gücüne göre yapılan bu ayrımda Intel yeni isimlendirmeler kullanmaya başlıyor. Grafik alanında oldukça iddialı konuma gelmek isteyen Intel, kaynaklara göre Radeon veya GeForce örneklerinde olduğu gibi yeni bir isim altında grafik gücünü ön plana çıkarmayı istiyor.





Firma 15Watt ısıl tasarım gücüne sahip olan ve Ultrabook segmentine hitap eden U serisi işlemcileri için önceki nesle göre nispeten daha hızlı olan HD 5000 grafik birimini kullanacak.





Isıl tasarım gücü 28Watt olan U serisi işlemciler ise Iris adını taşıyan ve HD 5100 model numarasına denk gelen grafik birimini kullanacak. Intel, önceki nesle göre Iris grafik biriminin 3D konusunda 2 kat daha hızlı olacağını belirtiyor.





Serinin üst seviye grafik birimini HD 5200 model numarasına denk gelen Iris Pro temsil edecek. Iris Pro beraberinde sunduğu 128MB entegre DRAM bellek ile performansı en üst seviyeye çıkaracak. Iris Pro'nun performansını ise işlemcilerin sınıfı belirleyecek.

Örneğin 47Watt-55Watt ısıl tasarım gücüne sahip olan H serisi mobil yongalarda önceki nesle göre 3D hızı iki kat artarken, 84Watt ısıl tasarım gücüne sahip K serisi masaüstü işlemcilerde 2 kata yakın, 65Watt ısıl tasarım gücüne sahip R serisi işlemcilerde ise 3 kata yakın hız artışı sunacak. M ve K serisi işlemcilerde de Iris Pro opsiyonları yer alacak. Iris Pro daha çok 4 çekirdekli işlemcilere hitap edecek.





Üç model de DirectX 11.1, 4Kx2K ve OpenGL 4 desteği sunarken, OpenCL 1.2 teknolojisi ve daha hızlı medya işleme de modellerde yerini alacak.





Intel daha düşük seviyede işlemcileri için ise HD 4200, 4400, 4600 şeklinde model numaralarına sahip grafik birimlerine yer verecek.





Grafik performansı anlamında Haswell mimarisi ile beklentileri oldukça yükselten Intel'in grafik konusunda dev rakiplerine karşı ne kadar başarılı olacağını 3 Haziran itibariyle görme şansı yakalayacağız.

http://www.anandtech.com/show/6926/intel-iris-iris-pro-graphics-haswell-gt3gt3e-gets-a-brand