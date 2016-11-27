Intel Kaby Lake fiyatları ortaya çıktı

Hollandalı parakende sitesi Centralpoint'te Kaby Lake serisi işlemcilerin fiyatları ve stok tarihi ortaya çıktı.

Kaby Lake S

Ocak 2017'de satışa sunulması beklenen yeni işlemciler bazı parakendecilerin internet sitelerinde ön siparişe açılmış durumda.

Hollanda'da iki parakende sitesi fiyatları ve modelleri listelemiş durumda. Fiyat/performans oranıyla i5 6600K'nın varisi olacak i5 7600K'nın 301€, performans odaklı i7 7700K'nın ise 434€ olduğunu görmekteyiz.

Fiyatlara yerel VAT vergisinin dahil olduğunu ve de ön sipariş fiyatları olduğunu belirtmekte fayda var.

İlginç bir diğer detay ise işlemcilerin 10 Aralık 2016 günü stoklara girmesini bekleniyor.

http://www.guru3d.com/news-story/intel-kaby-lake-processors-prices-surface-in-webshops.html