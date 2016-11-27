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Intel Kaby Lake fiyatları ortaya çıktı

Intel'in masaüstü sistemler için tanıttığı ve önümüzdeki yılın Ocak ayında satışa sunacağı 7.nesil işlemcilerin fiyatları bir online parakende sitesinde ortaya çıktı.
2 yıl
4,5b
1
36
İşlemci
Göksel Ali Pehlivan
Yazar
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 Hollandalı parakende sitesi Centralpoint'te Kaby Lake serisi işlemcilerin fiyatları ve stok tarihi ortaya çıktı.

Kaby Lake S

 Ocak 2017'de satışa sunulması beklenen yeni işlemciler bazı parakendecilerin internet sitelerinde ön siparişe açılmış durumda. 
Hollanda'da iki parakende sitesi fiyatları ve modelleri listelemiş durumda.  Fiyat/performans oranıyla i5 6600K'nın varisi olacak i5 7600K'nın 301€, performans odaklı i7 7700K'nın ise 434€ olduğunu görmekteyiz.
İşlemciFiyat
i5 7400€ 235
i5 7500€ 253
i5 7600€ 277
i5 7600K€ 301
i7 7700€ 386
i7 7700K€ 434
Fiyatlara yerel VAT vergisinin dahil olduğunu ve de ön sipariş fiyatları olduğunu belirtmekte fayda var.
İlginç bir diğer detay ise işlemcilerin 10 Aralık 2016 günü stoklara girmesini bekleniyor.

http://www.guru3d.com/news-story/intel-kaby-lake-processors-prices-surface-in-webshops.html Yorum Yaz
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Spider_hip 2 yıl en beğenilen
Dolarda arttıkça artıyor maalesef. Bizim 1300'e çıkmış asgari ücretimiz sadece 375$ yapar oldu. Adamlar saati 10$ minimumdan çalışıyor. Yani Amerika'da asgari ücretle, benzincide, pizzacıda çalışan eleman 38 saatte bizim 1 ayda kazandığımızı geçiyor.
Dolarda arttıkça artıyor maalesef. Bizim 1300'e çıkmış asgari ücretimiz sadece 375$ yapar oldu. Adamlar saati 10$ minimumdan çalışıyor. Yani Amerika'da asgari ü...
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2 Yanıt Yanıtla +48
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nightsniffer 2 yıl
"ZEN çıkana kadar ne koparırsam kardır, zaten sonra ürün satamayacağım" mantığıyla fiyatlandırma yapmışlar herhalde. Başka açıklaması yok. i5 6400'den %10 daha fazla performans gösteren yeni işlemcileri için %28-30 daha fazla para istiyorlar. Kafayı yemişler...
"ZEN çıkana kadar ne koparırsam kardır, zaten sonra ürün satamayacağım" mantığıyla fiyatlandırma yapmışlar herhalde. Başka açıklaması yok. i5 6400'den %10 daha ...
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Tihilu 2 yıl
Intel fanları üzerine rahat bir şeyler giysin.
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myalperen 2 yıl
Zen çıkınca fiyatlar düşmez, gerek Kaby lake, gerek Skylake aynı fiyata satılmaya devam edecek hatta TL'nin dolar karşısında değer kaybetmesiyle fiyatlar daha da artacaktır. AMD her zamanki gibi fiyat performans açısından daha uygun seçenekler sunacak ama +5-10 fps isteyenler yine üstüne çok daha fazla para verip intel'in tepe modeline yönelecektir.
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F3point 2 yıl
fiyatlar gayet normal.
3. nesil olan 3570k ise 290$dan satışa çıkmıştı. kötü olan intelin fiyat politikası değil ülkenin ekonomisi
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attakkann1 2 yıl
neyse 6. nesil ucuzlar biraz
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igetsky 2 yıl
cokta pahalı degil nvidia nin gpu larinin yaninda
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kral_besiktas 2 yıl
Herkese merhabalar,
Arkadaşlar, haberde verilen fiyat listesi Hollandalı bir firmanın ön sipariş için kendi belirlediği fiyatlardır.
Muhtemelen fiyatlar ürünler piyasaya çıkınca bu haberde verilen listedeki fiyatlardan biraz daha merhametli olacaktır.
Yani Hollandalı perakende firması demiş ki; ilk ben aldım, her kezden önce ben sahip oldum, vb. düşüncedeki fanatik kesimi öpmek, sevmek için, piyasaya çıkmamış ürün için fiyatlar böyle. İşinize gelirse!
Eğer biraz daha sabırlı olursanız fiyatlar Intel için normal olan seviyeye gelebilir.
Ayrıca Erdi ÖZÜAĞ' ın Amd başkan yardımcısı John Taylor ile yakın zamanda yaptığı video röportajında; Zen işlemcilerin fiyatlarının Intel Skylake ile benzer seviyelerde olabilir demişti. Haberin adresi aşağıdadır.
donanimhaber.com/...
Yani Zen işlemcilerin fiyatları Intel'e göre daha uygun olabilir, fakat alışıla gelmiş Amd fiyat/performans seviyelerinde olmayabilir. Bekleyip göreceğiz.
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DH Misafiri 2 yıl
Ekonomide cari açığı engellemek için bilerek kasten doları yüksek tutuyorlar. tamamıyla dışa bağımlı ekonomi neticesi işte böyle oluyor.bide utanmadan çıkmış koca koca devlet adamı kisvesindekiler dolar çıkarsa çıksın bize ne onlar düsşünsün diyor... tabi tuzları kuru olunca 5 yıl çalışıp emekliler en kötü ihtimalle...
Yazık bu milletin insanlarına reva görülen bu kölelik sistemine, fatura vergi market maaş olduğu gibi bunlara gidiyor, dünyalık birşeyler alıp gönlümüzü hoş tutmak bizim ne haddimize...
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CoreXXX 2 yıl
normalde i7 ler i5 ler hep aynı seviyede seyrederdi. 1 nesil ileri ama fiyat aynı yada çok az farklar olurdu. zaten performans olarakda 2 nesi 3 nesil 4 nesil birbirine çok yakındı. eğer fiyatlar böyleyse performans farklarıda aynı çizgide gitmeli . zaten satışları azalan pc dünyasını daha çok darboğaza sokabilir.
amd sahada olmadıkça intelden böyle hamlelelr görmeye devam edeceğiz maalesef
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kadirirdem 2 yıl
doların fiyata bak burada 2000 tl den gelir şimdi bu...
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Ömürcan 2 yıl
şu zenler çıksada intel guzel bir tokat manyagi olsa
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kill1033 2 yıl
6000 serisi daha cok satsin diye mi bu fiyatlar? 7600k ile 6600k arasinda olsun %10 fark olsun. $220'a 6600k almak varken kim 300 dolar verir 7600k'ya allasen
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