Intel Kaby Lake fiyatları ortaya çıktı

Hollandalı parakende sitesi Centralpoint'te Kaby Lake serisi işlemcilerin fiyatları ve stok tarihi ortaya çıktı.
Kaby Lake S
Ocak 2017'de satışa sunulması beklenen yeni işlemciler bazı parakendecilerin internet sitelerinde ön siparişe açılmış durumda.
Hollanda'da iki parakende sitesi fiyatları ve modelleri listelemiş durumda. Fiyat/performans oranıyla i5 6600K'nın varisi olacak i5 7600K'nın 301€, performans odaklı i7 7700K'nın ise 434€ olduğunu görmekteyiz.
Fiyatlara yerel VAT vergisinin dahil olduğunu ve de ön sipariş fiyatları olduğunu belirtmekte fayda var.
İlginç bir diğer detay ise işlemcilerin 10 Aralık 2016 günü stoklara girmesini bekleniyor.
http://www.guru3d.com/news-story/intel-kaby-lake-processors-prices-surface-in-webshops.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
3. nesil olan 3570k ise 290$dan satışa çıkmıştı. kötü olan intelin fiyat politikası değil ülkenin ekonomisi
Arkadaşlar, haberde verilen fiyat listesi Hollandalı bir firmanın ön sipariş için kendi belirlediği fiyatlardır.
Muhtemelen fiyatlar ürünler piyasaya çıkınca bu haberde verilen listedeki fiyatlardan biraz daha merhametli olacaktır.
Yani Hollandalı perakende firması demiş ki; ilk ben aldım, her kezden önce ben sahip oldum, vb. düşüncedeki fanatik kesimi öpmek, sevmek için, piyasaya çıkmamış ürün için fiyatlar böyle. İşinize gelirse!
Eğer biraz daha sabırlı olursanız fiyatlar Intel için normal olan seviyeye gelebilir.
Ayrıca Erdi ÖZÜAĞ' ın Amd başkan yardımcısı John Taylor ile yakın zamanda yaptığı video röportajında; Zen işlemcilerin fiyatlarının Intel Skylake ile benzer seviyelerde olabilir demişti. Haberin adresi aşağıdadır.
donanimhaber.com/...
Yani Zen işlemcilerin fiyatları Intel'e göre daha uygun olabilir, fakat alışıla gelmiş Amd fiyat/performans seviyelerinde olmayabilir. Bekleyip göreceğiz.
Yazık bu milletin insanlarına reva görülen bu kölelik sistemine, fatura vergi market maaş olduğu gibi bunlara gidiyor, dünyalık birşeyler alıp gönlümüzü hoş tutmak bizim ne haddimize...
amd sahada olmadıkça intelden böyle hamlelelr görmeye devam edeceğiz maalesef
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