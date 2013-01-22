Intel NUC: Kendi küçük, performansı büyük mini PC video inceleme

Haber Editörü
|Benim bilgisayarla bir karşılaştırma yaptım da benim mid-tower kasadan daha güçlü bu küçük şey :) .
| isteyene satabilirim hazır kurulu sistem
forum.donanimhaber.com/...
|güya intel ilk kez ivy bridgelerle doğal usb 3.0 desteği sağlıyordu daha kendi ürününde kullanmamış.maliyetten desem thunderbolt var onun yerine usb 3.0 daha uygun olurdu kim kullanıyo ki thunderbolt'u?
|Biraz fazla mı ısınmış ne..
|işlemcinin anakarta lehimlenmiş olması çok büyük bir eksi,bios ekranında 76 derece yi görüyor bu da bir süre sonra ısınan işlemcinin lehimleri soğuk lehim haline getirip aynı ps3 deki ki gibi (fat olanlardan bahsediyorum)temessızlık arızalarına sebep olacaktır,ayrıca fiyatı da ebatı gibi değil,sözün özü bu cihaz paramı savurmak istiyorum diyenlere göre tasarlanmış,oyuncak almıyoruzki iyi forumlar.
| Bios'a girmek Ender'in fikriydi galiba. İyi düşünülmüş güzel bir detay. Harddisk şifrelemesini söylemesi hoşuma gitti çok güvenlikli ve iyi bir özellik çünkü. Biosta 75C görmesi normal çünkü biosta işlemciler ısınır intel bunu bilerek yapıyor galiba fan profili ayarlarken daha doğru ayarlar girmemiz açısından.
Testte unutulan bir detay olmuş keşke oyunlarda ve masaüstündeki işlemci sıcaklığınıda gösteren bir tabloya yer verseydiniz.
Fiyatını araştırınca pekte mantıklı bir cihaz olmadığını söyleyebilirim. 400$ fiyat etiketine sahip. Ben buna 400$ vereceğime gider harddiski, klavyesi, touchpadi, 15" LCD si, DVD yazcısı, hoparlörü, çantası ve çok daha iyi soğutma kabiliyeti olan aynı fiyata içinde bu özellikleri olan dizüstü alırım. İntel resmen saçmalamış fiyat konusunda.
|bios ekranında 76 dereceyi gördü daha ne deseler boş
| Dirt serisinin ilk oyununu hatırlıyorum da bütün kartlar dökülmüştü resmen. Şimdi düşük ayarlarla da olsa serinin 3. oyununu IGP ile oynamak mümkün hale gelmiş. Garip geldi bir an.
Bu tip çözümlerde AMD'nin şansı daha yüksek bana göre. Ama AMD girişir mi böyle bir işe bilemiyorum. Hiç oralı değil gibi.
|Bence olmamış. Güç tüketimi düşük gözükebilir fakat hala netbook işlemcilerinin üzerinde ve aktif soğutma kullanıyor. Yani intel laptop işlemcisini alıp önümüze gelmiş. Netbook işlemcileri ile bu işlemciyi kıyaslamak adil değil. Bir miktar işlemci performansı var o kadar. Bu sınıftaki cihazların amacı cpu hızı değil. Bari oyun oynansa oda yarım yamalak
|Mac mini almak daha mantıklıysa onu alırım
Yahu, media center veya ufak ofis işleri için kullanılacak bir mini pc'de 3d mark testi yapmanın mantığı nedir? Hadi bu incelemede az ve öz olmuş tablolar, kabul. Ama incelemeler o kadar otomatiğe bağladı ki artık, test tablosu seyretmekten helak olduk. Açın A10-5700 işlemci incelemesine bakın, 20 dakikalık videoda tam 12,5 dakika boyunca test tablosu görüyoruz ekranda. Keza diğer ürünlerde de öyle. Telefon incelemesi oluyor, hoop antutu benchmark, cart benchmark, curt benchmark..
Bu testler ekran kartında yapılır eyvallah, ssd'de yapılır ona da eyvallah, işlemci de yapılır ona da eyvallah. Ama bu kadar da bel bağlanmamalı benchmarka yav. Yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum..
Oyun açıp göstermek yerine, 1080p bir mkv dosyası açıp göstermek daha mantıklı değil midir bu ürün için? Bir kullanıcı olarak sizin deneyimleriniz ne oldu bu cihazla ilgili? Hangi işletim sistemini kullandınız, ya da ben tutup da bir linux dağıtımı kullanmak istesem bu aletin hali nice olur? "Bu aletin gözünün üstünde kaşı var" ya da "şu yüzden şurasını beğenmedim ben bunun" demek zor mu? Bunların bazılarının lafı geçiyor sadece, havada kalmış, ama böyle bir cihazın incelemesinde asıl gerekli olanlar bunlar değil midir?
Misal ben bir önceki notebook'um ile şu ankini karşılaştırmak istersem eğer; eskisinin fan ızgarası cihazın sağ tarafındaydı. Kullanırken bundan rahatsızlık duyduğumu pek farketmemiştim. Ama şimdikinde fan ızgarası solda. Bu nedenle alet sıcak havayı elime üflemiyor. Şimdi ben bu tecrübeyi kazandıktan sonra yapacağım şey, bundan sonra alacağım cihazlarda ızagaranın solda olmasına dikkat etmek.. Demek istediğim bu işte, böyle ufak şeyler yok videolarda.
Ürünler bana yollansa benchmark testlerini oturup ben de yapabilirim kanımca. Sizin bu işi uzun süredir yapan kişiler olarak bilgi ve tecrübenizi kullanıp farkınızı ortaya koymanız gerekmez mi? Belki de ürünlerin test için size tahsis edildiği süreler yüzünden böyledir bu durum bilemiyorum.
Yalnız yiğidi öldürüp hakkını yemeyelim, yakın zamanda izlediğin en iyi video da casper'ın dokunmatik ultrabook incelemesiydi mesela, o videoda gözüme batan bir şey yoktu.
Neyse naçizane eleştirimi yaptım. Dağınık oldu biraz ama demek istediğim anlaşılıyordur diye düşünüyorum. Dikkate alıp almamanız da size kalmış. İyi çalışmalar..
Ekleme: Tekrar okudum da biraz sert mi olmuş, karar veremedim. Ama en nihayetinde buraya değer verdiğim, burayı daha iyi durumlarda görebilmek istediğim için yaptım bu eleştiriyi. "Aman banane" deyip sayfayı kapatabilirdim. Aynı zamanda sizin de "beğenmiyorsan çekip gidebilirsin" deme hakkınız var tabi ki. Neyse çok uzadı..