Intel ULV ailesinin i5 ve i7 opsiyonlarını yeni MacBook Air'de görebiliriz

Teknoloji dünyasında performans canavarı işlemciler kadar düşük güç tüketen ULV işlemciler de çok önemli. Özellikle ultra ince ancak tatmin edici performanslara sahip dizüstü bilgisayarlar için ULV işlemcilerin gelişmesi büyük önem taşıyor.

ULV işlemciler konusunda geniş bir yelpazeye sahip Intel, sitemizde de yer verdiğimiz haberde geçtiğimiz ay üç yeni ULV işlemcisini envantere eklediğini duyurmuştu : Core i7-2677M, i7-2637M ve i5-2557M.

Özelliklerini hatırlamak gerekirse; Core i7-2677M modeli 2 çekirdekli ve 1.8GHz/2.9GHz hızında çalışıyor. Core i7-2637M modeli yine 2 çekirdekli ve 1.7GHz/2.8GHz hızında. Core i5-2557M modeli ise 2 çekirdekli ve 1.7GHz/2.7 GHz hızında.Tüm modellerde gömülü GPU, HDMI ve WiDi desteği bulunuyor.

Bu işlemcilerin kullanılacağı modeller konusunda dedikodular artmaya başladı. CNET sitesinin iddiasına göre Apple yeni nesil MacBook Air modelinde bu işlemcilere yer verebilir. Halihazırda 1.4GHz C2D işlemci kullanan MacBook Air modeli için bu değişim önemli bir performans artışı sağlayacak.

Core i5-2557M işlemci kullanması beklenen diğer bir model ise ASUS UX21. Computex 2011'de tanıtılan UX21 modelinin işlemcisi konusunda kesin bilgiler verilmemişti. Ancak piyasaya iddialı girmek isteyen ASUS'un daha düşük bir işlemci modeli kullanması ihtimali zor görünüyor. 1000$ altında bir yerde konumlanacak UX21 ve MacBook Air modelinin şimdiden karşılaştırma listelerinin yıldızı olacağını söyleyebiliriz.